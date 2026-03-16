Puutarhaneuvoksen arvonimi Timo Taulavuorelle

26.3.2026 20:45:46 EET | Puutarhaliitto - Trädgårdsförbundet ry | Kutsu

Tasavallan Presidentti on myöntänyt Puutarhaneuvoksen arvonimen Puutarhaliiton entiselle toiminnanjohtajalle Timo Taulavuorelle tunnustuksena hänen pitkäjänteisestä ja ansiokkaasta työstään suomalaisen puutarha-alan kehittämiseksi.

Arvonimi julkistetaan Kevätmessuilla

Arvonimen myöntämisestä kerrotaan virallisesti 27.3.2026 klo 10.45 Helsingin Messukeskuksessa, Kevätmessujen Puutarhalavalla. Tilaisuus on avoin kaikille messuvieraille, ja Puutarhaliitto toivottaa lämpimästi tervetulleeksi juhlistamaan Timo Taulavuoren merkittävää uraauurtavaa panosta.

Pitkä ura puutarha-alan hyväksi

Taulavuori toimi Puutarhaliiton toiminnanjohtajana vuosien ajan ja vaikutti keskeisesti alan näkyvyyteen, elinvoimaisuuteen ja yhteistyöhön. Arvonimi on kunnianosoitus hänen laajalle asiantuntemukselleen ja sitoutumiselleen kotimaisen puutarhakulttuurin edistämiseen.

Puutarhaliitto ry on vuonna 1925 perustettu valtakunnallinen aatteellinen yhdistys, joka edistää puutarhaharrastusta, kestävää kehitystä ja suomalaisten hyvinvointia puutarhanhoidon keinoin. Liitto toimii puutarhayhdistysten yhteistyöelimenä, julkaisee Kotipuutarha-lehteä ja järjestää muun muassa valtakunnallisen Avoimet Puutarhat -tapahtuman

World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye