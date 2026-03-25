Nokian KrP jyräsi jo toisen kiinnityksen, naisten mestari Classic eteni välieriin

Mikko Laakso, rytminvaihdoksella luukulle karannut Juuso Ahola ja Joona Rantala laukoivat nokialaiset heti avauserässä 3–0-johtoon, ja toisessa erässä tahti vain parani. Kotijoukkueen verkko venyi neljästi samalla, kun KrP-vahti Aki Karjalaiselle merkittiin erästä vain yksi torjunta. Päätösjaksolla Lauri Alkki ja Luukas Hyvärinen iskivät Nokian KrP:n jo 9–0-johtoon ja maalivahti Jens Beijarin vaihtoon ennen kuin Tommi Wiander avasi kotijoukkueen maalitilin ylivoimalla. Wianderin mailasta syntyi myös kotijoukkueen toinen maali ottelun toiseksi viimeisellä minuutilla.

Joona Rantalan illan tehot olivat 1+3, Juuso Ahola ja Mikko Laakso laukoivat hattutemput.

Perjantaina ovat vuorossa toiset ottelut puolivälieräpareissa TPS–Classic, OLS–Oilers ja Westend Indians–SPV. Classic, Oilers ja SPV johtavat sarjoja 1-0.

Hallitseva mestari Classic eteni kolmantena joukkueena F-liigan naisten välieriin kaatamalla FBC Loiston Turussa 4-2. Classic vei ottelusarjan voitoin 3-1. Neljäs semifinaalipaikka on katkolla perjantaina Lappeenrannassa SaiPalle, joka johtaa sarjaa SB-Prota vastaan 2-1.

Kotonaan hävinnyt Classic otti tänään nopeasti edun, kun Suvi Hämäläinen avasi maalinteon jo toisella minuutilla ja Lotta Purhonen läppäsi kohta rystyltä eron kahteen. Suvi Hämäläisen 3–0-maali syntyi tarkalla laukauksella oikeasta siivestä, ja toisessa erässä karkasi syötön katkaissut Veera Vilenius sijoittamaan jo 4-0 Classicille. Minea Kärki kavensi toisessa erässä, ja viisi minuuttia ennen ottelun loppua hän iski Loiston vielä kahden maalin päähän Pipsa Ekon ja Aada Honkurin hienosta esityöstä. Kolmatta kertaa ei Classicin parhaana palkittu maalivahti Vilhelmiina Niemelä kuitenkaan suostunut antautumaan.