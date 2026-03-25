Nokian KrP jyräsi jo toisen kiinnityksen, naisten mestari Classic eteni välieriin
26.3.2026 20:56:55 EET | Fliiga | Tiedote
Nokian KrP jätti EräViikingit F-liigan miesten puolivälierien toisessakin kohtaamisessa vaille mahdollisuuksia ja haki sarjan toisen voittonsa Helsingistä selvin lukemin 9-2. Kotonaan KrP oli voittanut 7-2.
Mikko Laakso, rytminvaihdoksella luukulle karannut Juuso Ahola ja Joona Rantala laukoivat nokialaiset heti avauserässä 3–0-johtoon, ja toisessa erässä tahti vain parani. Kotijoukkueen verkko venyi neljästi samalla, kun KrP-vahti Aki Karjalaiselle merkittiin erästä vain yksi torjunta. Päätösjaksolla Lauri Alkki ja Luukas Hyvärinen iskivät Nokian KrP:n jo 9–0-johtoon ja maalivahti Jens Beijarin vaihtoon ennen kuin Tommi Wiander avasi kotijoukkueen maalitilin ylivoimalla. Wianderin mailasta syntyi myös kotijoukkueen toinen maali ottelun toiseksi viimeisellä minuutilla.
Joona Rantalan illan tehot olivat 1+3, Juuso Ahola ja Mikko Laakso laukoivat hattutemput.
Perjantaina ovat vuorossa toiset ottelut puolivälieräpareissa TPS–Classic, OLS–Oilers ja Westend Indians–SPV. Classic, Oilers ja SPV johtavat sarjoja 1-0.
Hallitseva mestari Classic eteni kolmantena joukkueena F-liigan naisten välieriin kaatamalla FBC Loiston Turussa 4-2. Classic vei ottelusarjan voitoin 3-1. Neljäs semifinaalipaikka on katkolla perjantaina Lappeenrannassa SaiPalle, joka johtaa sarjaa SB-Prota vastaan 2-1.
Kotonaan hävinnyt Classic otti tänään nopeasti edun, kun Suvi Hämäläinen avasi maalinteon jo toisella minuutilla ja Lotta Purhonen läppäsi kohta rystyltä eron kahteen. Suvi Hämäläisen 3–0-maali syntyi tarkalla laukauksella oikeasta siivestä, ja toisessa erässä karkasi syötön katkaissut Veera Vilenius sijoittamaan jo 4-0 Classicille. Minea Kärki kavensi toisessa erässä, ja viisi minuuttia ennen ottelun loppua hän iski Loiston vielä kahden maalin päähän Pipsa Ekon ja Aada Honkurin hienosta esityöstä. Kolmatta kertaa ei Classicin parhaana palkittu maalivahti Vilhelmiina Niemelä kuitenkaan suostunut antautumaan.
Yhteyshenkilöt
Ilari IsotaloViestintäpäällikköF-liigaPuh:+359 442599009ilari.isotalo@salibandy.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Fliiga
EräViikingit ja TPS tappiolta voittoon ja välieriin, SaiPa otti edun25.3.2026 22:11:39 EET | Tiedote
TPS ja EräViikingit varmistivat paikkansa F-liigan naisten välierissä suoraan kolmessa ottelussa. TPS oli Kooveeta ja EräViikingit SSRA:ta vastaan kaksi maalia tappiolla mutta TPS voitti lopulta 7-3 ja ErVi jatkoajalla 5-4. Yllättäjä SaiPa nousi SB-Prota vastaan 2–1-johtoon voitettuaan vieraissa jatkoajalla 3-2.
Indians ahdisti SPV:n jatkoajalle, Classic tappiolta avausvoittoon25.3.2026 21:35:18 EET | Tiedote
F-liigan miesten puolivälierät jatkuivat jännitysotteluilla, joissa SPV löi Westend Indiansin jatkoajalla 5-4 ja Classic nousi lopussa tappiolta 6–4-voittoon TPS:stä. Illan selvät numerot nähtiin Tapiolassa, jossa mestari Oilers aloitti 6–2-kotivoitolla OLS:sta.
Luukas Hyvärinen johti Nokian KrP:n puolivälierien avausvoittoon24.3.2026 21:10:52 EET | Tiedote
F-liigan miesten puolivälierät starttasivat tänään yhdellä ottelulla, jossa Nokian KrP otti lukemin 7-2 ensimmäisen voittonsa EräViikingeistä. Pudotuspeliavauksen hahmoksi nousi Luukas Hyvärinen, jolle merkittiin pöytäkirjaan kaksi maalia ja kolme syöttöpistettä.
SB-Pro tasoitti puolivälierävoitot, muut parit tilanteessa 2-022.3.2026 20:45:23 EET | Tiedote
SB-Pro tasoitti F-liigan naisten puolivälierävoitoiksi SaiPaa vastaan 1-1 kaatamalla eteläkarjalaiset näiden kotikaukalossa 3-2. Muissa pareissa ottivat toiset voittonsa TPS Kooveesta, Classic FBC Loistosta ja EräViikingit SSRA:sta.
EräViikingit aloitti ryöstöllä, FBC Loiston yllätys liukeni lopussa21.3.2026 20:47:46 EET | Tiedote
F-liigan naisten puolivälierissä saatiin SaiPan eilisen voiton jatkoksi toinenkin yllätys, kun EräViikingit kaatoi Oulussa SSRA:n 5-3. Vierasryöstössä oli pitkään kiinni myös FBC Loisto, mutta Classic jyräsi lopussa sittenkin 7–4-voittoon.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme