Valtiokonttorin ehdotus valtion tilinpäätökseksi vuodelle 2025 on valmistunut
27.3.2026 14:26:00 EET | Valtiokonttori | Tiedote
Valtion taloustilanne oli edelleen vaikea ja velkaantuminen jatkui vuonna 2025. Päättyneen vuoden kulut olivat 11,9 miljardia euroa tuottoja suuremmat.
Valtiokonttori on toimittanut valtiovarainministeriöön ehdotuksensa valtion tilinpäätökseksi varainhoitovuodelta 2025. Tilinpäätös kattaa valtion talousarviotalouden.
Ehdotus tilinpäätökseksi sisältää
- talousarvion toteutumalaskelman
- valtion tuotto- ja kululaskelman
- taseen
- rahoituslaskelman
- laskelmia täydentävät liitteet.
Valtion tilinpäätös liitetään osaksi hallituksen vuosikertomusta, joka annetaan eduskunnalle toukokuussa.
Valtion talousarvion toteutumalaskelman mukaan varainhoitovuoden 2025 ylijäämä oli 3,7 miljardia euroa. Talousarviotuloja kertyi 93,0 miljardia ja talousarviomenoja 89,3 miljardia euroa. Talousarvion toteumalaskelmalla otetut lainat käsitellään tuloina.
Vuonna 2025 nettolainanotto oli 16,4 miljardia euroa, kun edellisenä vuonna se oli 12,1 miljardia euroa. Varainhoitovuoden lopun kumulatiivinen alijäämä puolestaan oli 2,2 miljardia euroa.
Kulujäämä pieneni 0,8 miljardia euroa
Valtion tuotto- ja kululaskelman mukaan kulujäämä viime vuodelta oli 11,9 miljardia euroa, kun vuonna 2024 se oli 12,7 miljardia euroa. Tuotot nousivat 3 prosenttia ja kulut 1 prosentin vuodesta 2024. Tuottojen kasvu johtui pääosin verotuottojen lisääntymisestä.
Kuluissa siirtotalouden kulujen osuus oli 79 prosenttia, yhteensä 67,5 miljardia euroa. Tämä on noin 1,9 miljardia euroa enemmän kuin vuonna 2024. Siirtotalous sisältää tuotot ja kulut, joihin ei liity välitöntä vastiketta.
Siirtotalouden kulut hyvinvointialueille olivat noin 26,8 miljardia euroa. Vuonna 2024 vastaavat kulut olivat 25,0 miljardia euroa. Hyvinvointialueiden lisäksi siirtotalouden kuluja maksettiin muun muassa muulle paikallishallinnolle 6,8 miljardia euroa, kun edellisvuonna summa oli 6,4 miljardia euroa. Sosiaaliturvarahastoille tulonsiirrot vuonna 2025 olivat 14,8 miljardia euroa. Tämä sisälsi vähennystä edellisvuodesta 0,6 miljardia euroa.
Rahoituskulut pienenivät 0,1 miljardia euroa. Toiminnan kulut kasvoivat noin 1,0 miljardia euroa. Tämä johtui lähinnä lisääntyneistä materiaalihankinnoista.
Valtion tase kasvoi 6,5 prosenttia
Valtion taseen loppusumma oli 76,5 miljardia euroa, mikä on noin 6,5 prosenttia suurempi kuin vuonna 2024. Suurimmat muutokset taseessa olivat valtionvelan, vaihto- ja rahoitusomaisuuden sekä oman pääoman määrän muutokset.
Taseen mukainen valtionvelka lisääntyi 17,1 miljardilla eurolla 185,0 miljardiin euroon. Taseen mukaisella valtionvelalla tarkoitetaan pitkäaikaista vierasta pääomaa, lyhytaikaisen vieraan pää-oman seuraavana tilikautena maksettavia lyhennyksiä ja lyhytaikaisia euromääräisiä lainoja.
Valtion talousarviotalouden negatiivinen oma pääoma oli 118,7 miljardia euroa eli 11,9 miljardia euroa suurempi kuin edellisenä vuonna. Kasvu johtui kulujäämästä.
Tavoitteena kattavampi kokonaiskuva valtiontaloudesta
Vuoden 2025 raportoinnista alkaen valtion tilinpäätöksen yhteydessä esitetään myös valtion talous-arvion ulkopuoliset rahastot ja liikelaitokset sisältävät valtiontalouden yhdistellyt laskelmat. Halli-tuksen vuosikertomukseen lisätään valtion konsernilaskelmat, jotka sisältävät myös valtionyhtiöi-den tiedot. Ensimmäiset valtiontalouden yhdistellyt laskelmat ja konsernilaskelmat laadittiin vuo-delta 2025. Muutoksen tavoitteena on laajentaa tilinpäätöksen kattavuutta, jotta valtiontalouden ko-konaisuudesta saataisiin parempi kokonaiskuva.
Jaana TiimonenLaskentapäällikköTalous ja työelämäPuh:0295 502 261jaana.tiimonen@valtiokonttori.fi
- Valtiokonttorin ehdotus valtion tilinpäätökseksi ja valtiontalouden yhdistellyiksi laskelmiksi varainhoitovuodelta 2025
- Talousarvion toteuma, tuotot ja kulut sekä tase
- Tutustu myös valtion tilinpäätöksen luvuista toteutettuihin visualisointeihin
- Tarkempia erittelyjä valtion tilinpäätöksestä ja kirjanpitotiedoista (Tutkihallintoa.fi)
Valtiokonttori on valtion varainhallinnan keskusvirasto, joka palvelee valtionhallintoa, kansalaisia, kuntasektoria, yhteisöjä, yrityksiä ja valtionvelan kansainvälisiä sijoittajia.
Valtiokonttori vastaa valtion lainanotosta, velan riskienhallinnasta ja luottoluokituksista. Se hallinnoi myös valtion myöntämiä lainoja ja takauksia sekä ohjaa valtion konsernilaskentaa, taloushallintoa ja maksuliikettä. Valtiokonttori tukee valtion organisaatioita työelämän murroksessa ja myöntää muun muassa sotilasvamma- ja rikosvahingkokorvauksia kansalaisille.
Lisäksi Valtiokonttori kerää ja julkaisee kuntien ja hyvinvointialueiden taloustietoja sekä edistää taloushallinnon digitalisoitumista eKuittien ja verkkolaskujen avulla. Vuosina 2025–2026 se toteuttaa kansallisen hankintatietovarannon ja järjestelmän julkisyhteisöjen ostolaskujen keräämiseen ja julkaisuun.
De sammanställda kalkylerna över statsfinanserna upprättades för första gången för 202527.3.2026 14:31:00 EET | Pressmeddelande
I ändringen av lagen om statsbudgeten (5.12.2024/757) lades en ny 17 b § till i lagen om statsbudgeten, som innehåller bestämmelser om de sammanställda kalkyler över statsfinanserna som ska presenteras i samband med statsbokslutet. De bildas genom att sammanställa bokföringsuppgifterna för statens budgetekonomi, statliga fonder utanför budgeten samt statens affärsverk.
Valtiontalouden yhdistellyt laskelmat laadittu ensimmäisen kerran vuodelta 202527.3.2026 14:31:00 EET | Tiedote
Talousarviolain muutoksessa (5.12.2024/757) talousarviolakiin lisättiin uusi 17 b §, jossa säädetään valtion tilinpäätöksen yhteydessä esitettävistä valtiontalouden yhdistellyistä laskelmista. Ne muodostetaan yhdistelemällä valtion talousarviotalouden, talousarvion ulkopuolisten valtion rahastojen sekä valtion liikelaitoksien kirjanpitotiedot.
Statskontorets förslag till statsbokslut för 2025 är färdigt27.3.2026 14:26:00 EET | Pressmeddelande
Statens ekonomiska situation var fortfarande svår och skuldsättningen fortsatte 2025. Utgifterna under det gångna året var 11,9 miljarder euro större än intäkterna.
