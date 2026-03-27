Valtiontalouden yhdistellyt laskelmat laadittu ensimmäisen kerran vuodelta 2025

Valtiokonttori on valtion varainhallinnan keskusvirasto, joka palvelee valtionhallintoa, kansalaisia, kuntasektoria, yhteisöjä, yrityksiä ja valtionvelan kansainvälisiä sijoittajia.

Valtiokonttori vastaa valtion lainanotosta, velan riskienhallinnasta ja luottoluokituksista. Se hallinnoi myös valtion myöntämiä lainoja ja takauksia sekä ohjaa valtion konsernilaskentaa, taloushallintoa ja maksuliikettä. Valtiokonttori tukee valtion organisaatioita työelämän murroksessa ja myöntää muun muassa sotilasvamma- ja rikosvahingkokorvauksia kansalaisille.

Lisäksi Valtiokonttori kerää ja julkaisee kuntien ja hyvinvointialueiden taloustietoja sekä edistää taloushallinnon digitalisoitumista eKuittien ja verkkolaskujen avulla. Vuosina 2025–2026 se toteuttaa kansallisen hankintatietovarannon ja järjestelmän julkisyhteisöjen ostolaskujen keräämiseen ja julkaisuun.