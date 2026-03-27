Perusteltu päätelmä Myrsky Energia Oy:n Pyhännän Pilpankankaan tuulivoimahankkeesta valmistunut

Perusteltu päätelmä on hankkeen YVA-menettelyssä yhteysviranomaisena toimineen Lupa- ja valvontaviraston näkemys tehtyjen arviointien riittävyydestä sekä hankkeen todennäköisesti merkittävistä ympäristövaikutuksista. Päätelmä on laadittu nähtävillä olleen arviointiselostuksen, siitä annettujen lausuntojen ja mielipiteiden sekä Lupa- ja valvontaviraston oman tarkastelun pohjalta.

Perustellussa päätelmässään Lupa- ja valvontavirasto toteaa, että arviointiselostus täyttää YVA-laissa ja YVA-asetuksessa sille säädetyt sisältövaatimukset. Selostuksen perusteella on mahdollista tunnistaa hankkeen merkittävät ympäristövaikutukset.

Hankkeen keskeisimmät vaikutukset kohdistuvat luontoon, maisemaan, ihmisten elinoloihin sekä yhdyskuntarakenteeseen ja maankäyttöön

Yhteysviranomainen nostaa hankkeen keskeisimmiksi vaikutuksiksi luontovaikutukset (erityisesti linnusto, suurpedot, metsäpeura, ekologiset yhteydet ja Natura 2000 -suojelualue), maisemavaikutukset, vaikutukset ihmisten elinoloihin (melu ja välke, asumisviihtyisyys) sekä vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja maankäyttöön.

Yhteisvaikutukset ovat hyvin keskeisiä, joskin niihin liittyy epävarmuutta, koska läheiset tuulivoimahankkeet ovat vielä suunnitteluvaiheessa. Yhteysviranomainen pitää hyvänä, että sähkönsiirtoa suunnitellaan yhteisesti Pilpankankaan ja Konnunsuon hankkeiden kanssa luontoon kohdistuvien vaikutusten lieventämiseksi.

Suurin hankevaihtoehto ei ole toteuttamiskelpoinen

Arviointiselostuksessa on tuotu esiin, että hankkeen suurin vaihtoehto VE1 ei ole toteuttamiskelpoinen, koska ristiriita voimassa olevien maakuntakaavojen kanssa on merkittävä. Lisäksi yhteisvaikutukset lähialueen asutukseen (maisema) ja linnustovaikutukset Natura-alueelle yhdessä läheisten muiden tuulivoimahankkeiden kanssa nousevat merkittäviksi.

Arviointiselostuksessa esitetään, että vaihtoehtojen VE2 ja VE3 pohjalta voidaan jatkosuunnittelussa lähteä toteuttamaan pienempää hankekokonaisuutta.

Yhteysviranomainen pitää arviointiselostuksessa esitettyjä lähtökohtia hankkeen jatkosuunnittelulle oikeansuuntaisina.

Suunnitteilla 14–30 tuulivoimalaa

Pilpankankaan tuulivoimapuisto sijoittuu Pyhännän kuntaan Iso Lamujärven eteläpuolelle. Tuulivoimapuisto sijaitsee noin 16 kilometrin etäisyydellä Pyhännän keskustasta etelä-lounaaseen. Hankealue rajautuu Kiuruveden kunnanrajaan. Tuulivoimapuiston koko on noin 3 900 hehtaaria. Hankkeessa suunnitellaan rakennettavan 14–30 tuulivoimalaa ja niiden tarvitsema infra.

YVA-menettelyssä tarkasteltiin tuulivoimaloiden osalta kolmea vaihtoehtoa: VE1 (30 voimalaa), VE2 (24 voimalaa) ja VE3 (14 voimalaa). Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä ja voimalan yksikköteho noin 6–10 MW.

Sähkönsiirrossa hankealueen omalta sähköasemalta rakennetaan 110 kV tai 400 kV voimajohto Viitamäen sähköasemalle. Sieltä eteenpäin rakennetaan Pilpankankaan ja Konnunsuon hankkeiden yhteinen 400 kV voimajohto Lapinsalon sähköasemalle. Lapinsalon sähköasemalta rakennetaan Pilpankankaan, Konnunsuon ja Lapinsalon yhteinen 400 kV voimajohto Kiviahon alueelle Murtoperä–Vuolijoki 400 kV voimajohdon varteen rakennettavalle uudelle sähköasemalle. Reittivaihtoehtoja Viitamäen sähköasemalle on kolme (SVE1, SVE2 ja SVE3).