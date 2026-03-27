Perusteltu päätelmä Myrsky Energia Oy:n Pyhännän Pilpankankaan tuulivoimahankkeesta valmistunut
27.3.2026 09:23:47 EET | Lupa- ja valvontavirasto | Tiedote
Yhteysviranomaisena toimiva Lupa- ja valvontavirasto on antanut ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (YVA) annetun lain mukaisen perustellun päätelmän Myrsky Energia Oy:n Pyhännän Pilpankankaan tuulivoimahankkeesta ja sen sähkönsiirrosta.
Perusteltu päätelmä on hankkeen YVA-menettelyssä yhteysviranomaisena toimineen Lupa- ja valvontaviraston näkemys tehtyjen arviointien riittävyydestä sekä hankkeen todennäköisesti merkittävistä ympäristövaikutuksista. Päätelmä on laadittu nähtävillä olleen arviointiselostuksen, siitä annettujen lausuntojen ja mielipiteiden sekä Lupa- ja valvontaviraston oman tarkastelun pohjalta.
Perustellussa päätelmässään Lupa- ja valvontavirasto toteaa, että arviointiselostus täyttää YVA-laissa ja YVA-asetuksessa sille säädetyt sisältövaatimukset. Selostuksen perusteella on mahdollista tunnistaa hankkeen merkittävät ympäristövaikutukset.
Hankkeen keskeisimmät vaikutukset kohdistuvat luontoon, maisemaan, ihmisten elinoloihin sekä yhdyskuntarakenteeseen ja maankäyttöön
Yhteysviranomainen nostaa hankkeen keskeisimmiksi vaikutuksiksi luontovaikutukset (erityisesti linnusto, suurpedot, metsäpeura, ekologiset yhteydet ja Natura 2000 -suojelualue), maisemavaikutukset, vaikutukset ihmisten elinoloihin (melu ja välke, asumisviihtyisyys) sekä vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja maankäyttöön.
Yhteisvaikutukset ovat hyvin keskeisiä, joskin niihin liittyy epävarmuutta, koska läheiset tuulivoimahankkeet ovat vielä suunnitteluvaiheessa. Yhteysviranomainen pitää hyvänä, että sähkönsiirtoa suunnitellaan yhteisesti Pilpankankaan ja Konnunsuon hankkeiden kanssa luontoon kohdistuvien vaikutusten lieventämiseksi.
Suurin hankevaihtoehto ei ole toteuttamiskelpoinen
Arviointiselostuksessa on tuotu esiin, että hankkeen suurin vaihtoehto VE1 ei ole toteuttamiskelpoinen, koska ristiriita voimassa olevien maakuntakaavojen kanssa on merkittävä. Lisäksi yhteisvaikutukset lähialueen asutukseen (maisema) ja linnustovaikutukset Natura-alueelle yhdessä läheisten muiden tuulivoimahankkeiden kanssa nousevat merkittäviksi.
Arviointiselostuksessa esitetään, että vaihtoehtojen VE2 ja VE3 pohjalta voidaan jatkosuunnittelussa lähteä toteuttamaan pienempää hankekokonaisuutta.
Yhteysviranomainen pitää arviointiselostuksessa esitettyjä lähtökohtia hankkeen jatkosuunnittelulle oikeansuuntaisina.
Suunnitteilla 14–30 tuulivoimalaa
Pilpankankaan tuulivoimapuisto sijoittuu Pyhännän kuntaan Iso Lamujärven eteläpuolelle. Tuulivoimapuisto sijaitsee noin 16 kilometrin etäisyydellä Pyhännän keskustasta etelä-lounaaseen. Hankealue rajautuu Kiuruveden kunnanrajaan. Tuulivoimapuiston koko on noin 3 900 hehtaaria. Hankkeessa suunnitellaan rakennettavan 14–30 tuulivoimalaa ja niiden tarvitsema infra.
YVA-menettelyssä tarkasteltiin tuulivoimaloiden osalta kolmea vaihtoehtoa: VE1 (30 voimalaa), VE2 (24 voimalaa) ja VE3 (14 voimalaa). Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä ja voimalan yksikköteho noin 6–10 MW.
Sähkönsiirrossa hankealueen omalta sähköasemalta rakennetaan 110 kV tai 400 kV voimajohto Viitamäen sähköasemalle. Sieltä eteenpäin rakennetaan Pilpankankaan ja Konnunsuon hankkeiden yhteinen 400 kV voimajohto Lapinsalon sähköasemalle. Lapinsalon sähköasemalta rakennetaan Pilpankankaan, Konnunsuon ja Lapinsalon yhteinen 400 kV voimajohto Kiviahon alueelle Murtoperä–Vuolijoki 400 kV voimajohdon varteen rakennettavalle uudelle sähköasemalle. Reittivaihtoehtoja Viitamäen sähköasemalle on kolme (SVE1, SVE2 ja SVE3).
Heli Kinnunen, ympäristöasiantuntija, heli.kinnunen@lvv.fi, p. 0295 255 790 (poissa 27.–30.3.2026)
Kirsi Lehtinen, ryhmäpäällikkö, kirsi.lehtinen@lvv.fi, p. 0295 254 743
Lupa- ja valvontavirasto on valtakunnallinen, monialainen valtion viranomainen. Virasto kuuluu valtiovarainministeriön hallinnonalaan, ja eri ministeriöt ohjaavat sen toimintaa omilla toimialoillaan. Lupa- ja valvontavirasto aloitti toimintansa 1.1.2026. Viraston tehtäviin kuuluu esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon, ympäristöasioiden, alkoholihallinnon, varhaiskasvatuksen, koulutuksen, työsuojelun ja pelastustoimen lupa-, ohjaus- ja valvontatehtäviä. Lupa- ja valvontavirastossa turvaamme jokaisen oikeutta hyvinvointiin, laadukkaisiin palveluihin ja turvallisiin elinoloihin.
Lue lisää julkaisijalta Lupa- ja valvontavirasto
Tarkastuskäyntien keskiössä rajoitustoimenpiteiden käyttö lastensuojelu- ja kehitysvammaisten yksiköissä27.3.2026 07:55:00 EET | Tiedote
Lupa- ja valvontavirasto on aloittanut tarkastuskäynnit lastensuojelulaitoksiin ja kehitysvammaisten yksiköihin. Tarkastukset kohdistuvat erityisesti rajoitustoimenpiteiden käyttöön. Osa tarkastuksista voidaan tehdä ennalta ilmoittamatta.
Lupa- ja valvontavirasto valvoo tekoälyn käyttöä sosiaali- ja terveydenhuollossa24.3.2026 09:07:02 EET | Tiedote
Lupa- ja valvontavirasto ohjaa ja valvoo sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä sosiaaliturvaetuuksien käsittelyssä käytettäviä suurriskisiä tekoälyjärjestelmiä. Tehtävä perustuu EU:n tekoälyasetukseen, jonka tarkoituksena on varmistaa, että markkinoille tuotavat tai käyttöönotettavat tekoälyjärjestelmät eivät vaaranna ihmisten turvallisuutta, terveyttä tai perusoikeuksia. Suuririskisellä tekoälyjärjestelmällä tarkoitetaan tekoälyjärjestelmiä, joilla voi olla merkittävä haitallinen vaikutus kansalaisten terveyteen, turvallisuuteen ja perusoikeuksiin.
Yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä Porin puhtaiden kaasupolttoaineiden ja CO2-vapaan kaukolämmön yhteistuotantolaitoksen YVA-selostuksesta23.3.2026 13:54:01 EET | Tiedote
Yhteysviranomaisena toimiva Lupa- ja valvontavirasto on antanut ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (YVA) annetun lain mukaisen perustellun päätelmän Nordic Ren-Gas Oy:n suunnitteleman puhtaiden P2X-kaasupolttoaineiden ja CO2-vapaan kaukolämmön yhteistuotantolaitoksesta. Hanke sijoittuu Poriin Kirrinsannan teollisuusalueelle. Hankealueen laajuus on noin 11 hehtaaria.
Infinited Fiber Kemi Oy:n tekstiilikuitutehtaalle ja Nevel Oy:n teollisuusjätevedenpuhdistamolle ympäristölupa23.3.2026 09:00:00 EET | Tiedote
Lupa- ja valvontavirasto on myöntänyt ympäristöluvat Kemin Veitsiluotoon sijoittuvalle Infinited Fiber Kemi Oy:n tekstiilikuitutehtaalle sekä teollisuusalueen jätevesiä käsittelevälle Nevel Oy:n jätevedenpuhdistamolle. Molemmille toimijoille on annettu myös oikeus aloittaa toimintansa ennen päätösten lainvoimaisuutta.
Remeo Refining Oy:n Kolsopin jätteenkäsittelylaitoksen ympäristölupa hylättiin osittain19.3.2026 11:00:00 EET | Tiedote
Lupa- ja valvontavirasto hylkäsi Remeo Refining Oy:n Kolsopin jätteenkäsittelylaitoksen ympäristölupahakemuksen osittain. Lupa on myönnetty betoni- ja tiilijätteen sekä metallijätteiden käsittelyyn sekä akkujen, paristojen ja sähkö- ja elektroniikkaromun vastaanottoon määräaikaisena 31.12.2036 saakka.
