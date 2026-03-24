Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy

Markkinaoikeus vahvisti Kaupunkiliikenteen päätöksen raitiovaunuhankinnasta

27.3.2026 12:02:14 EET | Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy | Tiedote

Markkinaoikeus on perjantaina 27.3. tekemässään päätöksessä hylännyt Skoda Transtechin tekemän valituksen pääkaupunkiseudun raitiovaunuhankinnasta. Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n hallitus teki 18.11.2025 päätöksen, jossa se valitsi pääkaupunkiseudun uusien raitiovaunujen toimittajaksi Stadler Polskan ja sulki Skoda Transtechin tarjouksen ulos tarjouskilpailusta.

Havainnekuvassa Stadlerin raitiovaunu. Stadler.

Markkinaoikeuden päätöksessä todetaan, että Skoda Transtechin tarjous on ollut tarjouspyynnön vastainen hankintapäätöksessä esitetyillä pakollisilla teknisillä perusteilla ja että hankintayksiköllä on ollut näillä perusteilla oikeus ja velvollisuus sulkea Skoda Transtech tarjous tarjouskilpailusta.

- Olemme tyytyväisiä siihen, että markkinaoikeus vahvisti Kaupunkiliikenteen tulkinnan hankintalain velvoitteista oikeaksi ja pääsemme viemään uusien raitiovaunujen hankintaa eteenpäin, Kaupunkiliikenne Oy:n hallituksen puheenjohtaja Eetu Kinnunen sanoo.

Kaupunkiliikenne Oy voi nyt edetä raitiovaunujen hankinnassa. Seuraava vaihe hankinnassa on hankesuunnitelman korotuksen hakeminen Kaupunkiliikenteen ja HSL:n hallituksilta sekä Helsingin ja Vantaan kaupungeilta. Hankesuunnitelman korotus tarvitaan, sillä yleinen kustannustason nousu on nostanut myös raitiovaunujen hintaa enemmän, kun vuonna 2021 hankinnan käynnistyessä ennakoitiin.

Raitiovaunuja tarvitaan uusille raitiolinjoille, kuten Länsiratikoille ja Vantaan ratikalle, ja hankinta mahdollistaa koko pääkaupunkiseudun raitioliikenteen kasvun. Lisäksi vaunuja hankitaan lähes 50-vuotiaiden nivelraitiovaunujen korvaajiksi. Kaupunkiliikenne tilaa 30 uutta yksisuuntaista kaupunkiraitiovaunua, 33 kaksisuuntaista raitiovaunua sekä näiden elinkaaren tuen 30 vuodeksi.

Me Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:ssä mahdollistamme pääkaupunkiseudun kestävän kasvun rakentamalla tulevaisuuden raideverkostokaupunkia ja pitämällä sen liikkeessä. Vastaamme joukkoliikenneinfran rakentamisesta sekä metrojunien ja raitiovaunujen liikennöinnistä, kunnossapidosta ja kehittämisestä laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. Järjestämme kaupunkipyöräpalvelun ja liikennöimme Suomenlinnan lauttoja tytäryhtiömme kautta. Kannamme vastuun koko toimintamme elinkaaren päästöistä ja teemme valintoja, jotka muuttavat koko alan toimintaa, koska haluamme olla kestävien kaupunkien paras liikuttaja ja kehittäjä ­­­­­­­­­­­ ̶­  nyt ja tulevaisuudessa. 

