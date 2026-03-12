Attendon muutosneuvottelut Savonlinnassa päättyneet

Neuvottelujen taustalla oli se, että mielenterveyskuntoutujien palveluihin ei tehty sijoituksia ja vammaispalvelujen tilat olivat tulleet elinkaarensa päähän.

Muutosneuvotteluiden myötä mielenterveyskuntoutujille asumis- ja kuntoutuspalveluita tarjoavan Attendo Olkakiven toiminta päättyy. Vammaisten asumispalveluita tarjoava Attendo Wihtori sekä Attendo Ritalan päivätoiminta siirtyvät Olkakiveltä vapautuviin tiloihin, sillä näiden nykyiset toimitilat ovat tulleet elinkaarensa päähän. Attendon tavoitteena on tarjota asukkaille entistä paremmat tilat sekä laadukas arki myös jatkossa. Kaikki muutokset tehdään tiiviissä yhteistyössä hyvinvointialueen kanssa, asukasta kuunnellen ja heidän tarpeensa edellä.

"Olen omalta osaltani hyvin pahoillani tilanteesta. Yritimme löytää muuta ratkaisua, mutta valitettavasti sitä ei löytynyt. Tästä syystä joudumme sulkemaan Olkakiven kodin ja tekemään muutoksia parin kodin toimintaan. Samalla iloitsemme siitä, että pystymme muutoksen myötä tarjoamaan vammaispalveluiden asukkaille aiempaa paremmat tilat. Haluan lämpimästi kiittää osaavaa ja ammattitaitoista henkilöstöämme siitä, miten he ovat työskennelleet vaikeassa tilanteessa. Pyrimme huolehtimaan, että tulevat muutokset sujuvat asukkaidemme, asiakkaidemme ja henkilökuntamme kannalta mahdollisimman hyvin", sanoo Attendon vammais- ja mielenterveyspalveluista vastaava johtaja Teemu Peltomäki.

Attendon tärkeänä tehtävänä on toimia hyvinvointialueiden luotettavana kumppanina ja tarjota laadukkaita ja kustannustehokkaita palveluita.

Lisätietoja:

Teemu Peltomäki, johtaja, vammais- ja mielenterveyspalvelut, Attendo teemu.peltomaki@attendo.fi