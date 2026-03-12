Attendon muutosneuvottelut Savonlinnassa päättyneet

27.3.2026 12:30:00 EET | Attendo | Tiedote

Attendo on käynyt muutosneuvottelut viidessä Savonlinnan alueen palvelukodissa sekä päivätoiminnassa. Neuvotteluihin osallistui yhteensä noin 70 työntekijää mielenterveyskuntoutujien ja vammaisten palveluissa. Viiden henkilön työtehtävät päättyvät, ja Attendo kartoittaa heille aktiivisesti uusia työmahdollisuuksia.

Neuvottelujen taustalla oli se, että mielenterveyskuntoutujien palveluihin ei tehty sijoituksia ja vammaispalvelujen tilat olivat tulleet elinkaarensa päähän.  

Muutosneuvotteluiden myötä mielenterveyskuntoutujille asumis- ja kuntoutuspalveluita tarjoavan Attendo Olkakiven toiminta päättyy. Vammaisten asumispalveluita tarjoava Attendo Wihtori sekä Attendo Ritalan päivätoiminta siirtyvät Olkakiveltä vapautuviin tiloihin, sillä näiden nykyiset toimitilat ovat tulleet elinkaarensa päähän. Attendon tavoitteena on tarjota asukkaille entistä paremmat tilat sekä laadukas arki myös jatkossa. Kaikki muutokset tehdään tiiviissä yhteistyössä hyvinvointialueen kanssa, asukasta kuunnellen ja heidän tarpeensa edellä. 

"Olen omalta osaltani hyvin pahoillani tilanteesta. Yritimme löytää muuta ratkaisua, mutta valitettavasti sitä ei löytynyt. Tästä syystä joudumme sulkemaan Olkakiven kodin ja tekemään muutoksia parin kodin toimintaan. Samalla iloitsemme siitä, että pystymme muutoksen myötä tarjoamaan vammaispalveluiden asukkaille aiempaa paremmat tilat. Haluan lämpimästi kiittää osaavaa ja ammattitaitoista henkilöstöämme siitä, miten he ovat työskennelleet vaikeassa tilanteessa. Pyrimme huolehtimaan, että tulevat muutokset sujuvat asukkaidemme, asiakkaidemme ja henkilökuntamme kannalta mahdollisimman hyvin", sanoo Attendon vammais- ja mielenterveyspalveluista vastaava johtaja Teemu Peltomäki

Attendon tärkeänä tehtävänä on toimia hyvinvointialueiden luotettavana kumppanina ja tarjota laadukkaita ja kustannustehokkaita palveluita. 

Lisätietoja:  

Teemu Peltomäki, johtaja, vammais- ja mielenterveyspalvelut, Attendo teemu.peltomaki@attendo.fi 

Attendo – Pohjoismaiden johtava hoivapalveluiden tarjoaja

Attendo on Pohjoismaiden johtava hoivapalveluiden tarjoaja. Tehtävämme on vahvistaa ihmistä niin, että jokainen, joka meillä asuu, saa elää omannäköistään täyttä elämää. Tarjoamme hoivaa ja asumispalveluita ikäihmisille, kehitysvammaisille, vammautuneille sekä päihde- ja mielenterveyskuntoutujille. Tarjoamme myös terapiapalveluita. Asukkaillemme olemme ennen kaikkea koti, sidosryhmillemme kumppani ja yhteiskunnassa vahva muutosvoima. Noin 18 000 työntekijäämme palvelee yli 400 toimipisteessä ympäri Suomen. Attendolla on kaikkiaan noin 24 000 työntekijää yli 700 toimipisteessä Ruotsissa, Suomessa, Norjassa ja Tanskassa. Lue lisää: www.attendo.fi

World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye