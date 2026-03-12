Attendon muutosneuvottelut Savonlinnassa päättyneet
27.3.2026 12:30:00 EET | Attendo | Tiedote
Attendo on käynyt muutosneuvottelut viidessä Savonlinnan alueen palvelukodissa sekä päivätoiminnassa. Neuvotteluihin osallistui yhteensä noin 70 työntekijää mielenterveyskuntoutujien ja vammaisten palveluissa. Viiden henkilön työtehtävät päättyvät, ja Attendo kartoittaa heille aktiivisesti uusia työmahdollisuuksia.
Neuvottelujen taustalla oli se, että mielenterveyskuntoutujien palveluihin ei tehty sijoituksia ja vammaispalvelujen tilat olivat tulleet elinkaarensa päähän.
Muutosneuvotteluiden myötä mielenterveyskuntoutujille asumis- ja kuntoutuspalveluita tarjoavan Attendo Olkakiven toiminta päättyy. Vammaisten asumispalveluita tarjoava Attendo Wihtori sekä Attendo Ritalan päivätoiminta siirtyvät Olkakiveltä vapautuviin tiloihin, sillä näiden nykyiset toimitilat ovat tulleet elinkaarensa päähän. Attendon tavoitteena on tarjota asukkaille entistä paremmat tilat sekä laadukas arki myös jatkossa. Kaikki muutokset tehdään tiiviissä yhteistyössä hyvinvointialueen kanssa, asukasta kuunnellen ja heidän tarpeensa edellä.
"Olen omalta osaltani hyvin pahoillani tilanteesta. Yritimme löytää muuta ratkaisua, mutta valitettavasti sitä ei löytynyt. Tästä syystä joudumme sulkemaan Olkakiven kodin ja tekemään muutoksia parin kodin toimintaan. Samalla iloitsemme siitä, että pystymme muutoksen myötä tarjoamaan vammaispalveluiden asukkaille aiempaa paremmat tilat. Haluan lämpimästi kiittää osaavaa ja ammattitaitoista henkilöstöämme siitä, miten he ovat työskennelleet vaikeassa tilanteessa. Pyrimme huolehtimaan, että tulevat muutokset sujuvat asukkaidemme, asiakkaidemme ja henkilökuntamme kannalta mahdollisimman hyvin", sanoo Attendon vammais- ja mielenterveyspalveluista vastaava johtaja Teemu Peltomäki.
Attendon tärkeänä tehtävänä on toimia hyvinvointialueiden luotettavana kumppanina ja tarjota laadukkaita ja kustannustehokkaita palveluita.
Lisätietoja:
Teemu Peltomäki, johtaja, vammais- ja mielenterveyspalvelut, Attendo teemu.peltomaki@attendo.fi
Attendo – Pohjoismaiden johtava hoivapalveluiden tarjoaja
Attendo on Pohjoismaiden johtava hoivapalveluiden tarjoaja. Tehtävämme on vahvistaa ihmistä niin, että jokainen, joka meillä asuu, saa elää omannäköistään täyttä elämää. Tarjoamme hoivaa ja asumispalveluita ikäihmisille, kehitysvammaisille, vammautuneille sekä päihde- ja mielenterveyskuntoutujille. Tarjoamme myös terapiapalveluita. Asukkaillemme olemme ennen kaikkea koti, sidosryhmillemme kumppani ja yhteiskunnassa vahva muutosvoima. Noin 18 000 työntekijäämme palvelee yli 400 toimipisteessä ympäri Suomen. Attendolla on kaikkiaan noin 24 000 työntekijää yli 700 toimipisteessä Ruotsissa, Suomessa, Norjassa ja Tanskassa. Lue lisää: www.attendo.fi
Lue lisää julkaisijalta Attendo
Attendo Hermannin toiminta siirtyy Harjavallasta Poriin12.3.2026 09:15:00 EET | Tiedote
Attendo Hermannin asukkaat muuttavat uuteen kotiin Poriin arviolta kesäkuun alussa. Uusi Attendo Kotojärvi sijaitsee osoitteessa Kotojärventie 3 ja kaikille nykyisille asukkaille on paikka uudessa kodissa.
Attendo vahvistaa kotihoidon palveluita ostamalla Kotiruhtinas Oy:n3.3.2026 09:00:00 EET | Tiedote
Attendo on solminut yrityskaupan, jonka myötä oululainen kotihoitopalveluita tuottava Kotiruhtinas Oy liittyy osaksi Attendoa.
Kouvolan Kasarminmäelle rakennetaan uusi ikäihmisten Attendo-koti24.2.2026 10:00:00 EET | Tiedote
Kouvolaan valmistuu keväällä 2027 uusi 58-paikkainen hoivakoti. Rakennushankkeessa toteutetaan energiatehokas ja toimiva Attendo-koti entiselle kasarmialueelle.
Vaasaan rakentuu uusi Attendo-koti ikäihmisille10.2.2026 09:00:00 EET | Tiedote
Vaasan Melaniemessä alkaa kevään aikana uuden Attendo-kodin rakentaminen. 34-paikkainen hoivakoti valmistuu suunnitelmien mukaan toukokuussa 2027.
Attendo parhaana sote-alan verovastuullisuusvertailussa9.2.2026 09:00:00 EET | Tiedote
Finnwatchin 4.2.2026 julkaisema verovastuullisuusvertailu nostaa Attendon kärkisijalle Suomen suurimpien sote-alan yritysten joukossa. Vertailussa arvioitiin kuuden yrityksen veronmaksun vastuullisuutta neljässä kategoriassa: läpinäkyvyys, veroriidat ja -tarkastukset, rajat ylittävä voitonsiirto sekä henkilöverotuksen minimointi.
