Ilves sopeutuu taitavasti monimuotoisiin metsäympäristöihin
30.3.2026 07:50:00 EEST | Helsingin yliopisto | Tiedote
Ilves liikkuu ketterästi Suomen vaihtelevassa elinympäristöjen mosaiikissa, mutta suosii silti selvästi lahopuuta sisältäviä metsiä ja maastoltaan vaihtelevia alueita. Helsingin yliopiston uusi tutkimus osoittaa, kuinka taitavasti tämä suurpeto tasapainoilee ihmisen muokkaamien alueiden ja luonnonympäristöjen välillä.
Ilves on Suomen metsissä yhä yleisempi näky. Ilves oli 1900-luvun alussa uhanalainen, mutta ilveskanta on yli kaksinkertaistunut viime vuosikymmeninä. Noin 3 500 yksilön myötä Suomi on yksi lajin tärkeimmistä elinalueista Euroopassa.
Helsingin yliopiston ja Luonnonvarakeskuksen tutkijat ovat nyt selvittäneet, miten ilves valitsee elinympäristönsä. Tutkimuksen mukaan ilves suosii rakenteellisesti monimuotoisia ympäristöjä, mutta on osoittautunut myös yllättävän sopeutuvaiseksi.
Tutkimuksessa analysoitiin aineistoa vuosilta 2016–2020 poronhoitoalueen eteläpuolelta. Pääosin vapaaehtoisten metsästäjien keräämää riistakolmio-aineistoa analysoitiin Helsingin yliopistossa aiemmin kehitetyllä tilastollisella mallilla. Sen avulla voitiin tarkastella samanaikaisesti sekä ilveksen elinympäristön valintaa että sen suhdetta saaliseläimiin.
Ilves tarvitsee piilopaikkoja väijymiseen
Tutkimus osoitti, että ilveksen suosima ympäristö on rakenteeltaan monimuotoinen: metsiä, joissa on lahopuuta, kaatuneita runkoja ja vaihtelevaa maastoa. Tällaisessa metsässä on paljon piiloutumispaikkoja. Ne ovat ilvekselle elintärkeitä, sillä se saalistaa väijyen, hiipii saaliin lähelle ja iskee yllättäen.
Saalistettavat eläimet vaihtelevat alueittain. Tutkimusalueen pohjoisosissa ilves suosi pitkälti samoja alueita kuin metsäjänis, sillä molemmilla on samanlaiset elinympäristövaatimukset. Etelä-Suomessa taas ilvestä oli enemmän samoilla alueilla valkohäntäpeurojen ja metsäkauriiden kanssa, joita riittää runsaasti ihmisen muokkaamilla alueilla. Väijymällä saalistavalle pedolle, kuten ilvekselle, peurojen yllättäminen niiden suosimissa avoimissa elinympäristöissä ei ole helppoa.
– Etelä-Suomessa ei ole harvinaista nähdä ilvestä syömässä peuraa avoimella pellolla. Luultavasti ilves pystyy hyödyntämään pellon reunalla olevaa metsää päästäkseen lähemmäs saalista ja onnistuu lopulta, koska tilaisuuksia on niin usein, sanoo tutkija Francesca Malcangi Helsingin yliopiston Lammin biologiselta tutkimusasemalta.
Malcangin tutkimus on jopa inspiroinut tietokonepelin, jossa ihmiset pääsevät itse kokemaan, miten ilveksen metsästys muuttuu vaikeammaksi avoimilla alueilla.
Rakenteeltaan monimuotoisten metsien suojeleminen suojelee myös ilvestä
Ilvekselle ei riitä pelkkä suuri metsäalue vaan myös metsän laatu vaikuttaa sen menestykseen. Jos metsärakenne yksinkertaistuu tehometsätalouden myötä tai peurakannat romahtavat vaikkapa taudin takia, ilveksen elinolot voivat heikentyä nopeasti. Monimuotoisten metsien suojeleminen on siis samalla ilveksen tulevaisuuden turvaamista.
Iso-Britanniassa suunnitellaan ilveksen palauttamista luontoon, ja Suomen myönteinen kokemus tarjoaa tietoa tällaisten hankkeiden tueksi.
– Suomessa tehty tutkimus osoittaa, että suurpedon ja ihmisen rinnakkaiselo on mahdollista sekä luonnontilaisissa että ihmisen muokkaamissa ympäristöissä. Se on rohkaiseva esimerkki koko Euroopalle, tutkimukseen osallistunut John Loehr toteaa.
Alkuperäinen artikkeli:
Malcangi, F., Graco-Roza, C., Lindén, A., Sundell, J. and Loehr, J. (2026), Habitat complexity and prey composition shape an apex predator's habitat use across contrasting landscapes. Ecography e08132. https://doi.org/10.1002/ecog.08132
John Loehr (haastattelu suomeksi ja englanniksi)
Francesca Malcangi (englanniksi)
Lue lisää julkaisijalta Helsingin yliopisto
Helsingin yliopiston arvopaperisijoitukset päihittivät verrokkinsa – tieteen ohjaamana27.3.2026 09:02:03 EET | Tiedote
Helsingin yliopiston arvopaperisijoitukset ovat vuodesta 2019 alkaen tuottaneet vuosittain noin kaksi prosenttiyksikköä vertailuindeksiään ja vertailuryhmäänsä paremmin – ja niiden hiilijalanjälki on vähentynyt noin puoleen. Tieteeseen nojaava strategia lunastaa lupauksensa sekä tuoton että kestävyyden mittareilla.
J. V. Snellman -palkinto kirkkohistorian professori Tuomas Heikkilälle26.3.2026 19:00:00 EET | Tiedote
Helsingin yliopisto on myöntänyt J. V. Snellman-tiedonjulkistamispalkinnon professori Tuomas Heikkilälle tunnustuksena ansiokkaasta tieteellisen tiedon välittämisestä. Heikkilä on tehnyt merkittävää yhteiskunnallista työtä erityisesti popularisoimalla historiantutkimusta.
Helsingin keskustakampuksesta kehitetään ainutlaatuinen tieteen, kulttuurin ja kaupunkielämän keskus26.3.2026 09:30:02 EET | Tiedote
Helsingin yliopisto ja Helsingin kaupunki vahvistavat yhteistyötään keskustakampuksen kehittämisessä. Yliopistonkatua ja Fabianinkatua kehitetään vehreiksi tieteen, oppimisen, kaupunkielämän ja kulttuurin yhdistäviksi pihakaduiksi Helsingin keskustan elinvoiman vahvistamiseksi.
Vakavat infektiot voivat lisätä dementian riskiä26.3.2026 08:14:31 EET | Tiedote
Sairaalahoitoa vaativat infektiot, kuten virtsatietulehdus ja bakteeritaudit, voivat lisätä dementian riskiä itsenäisesti – riippumatta muista samanaikaisista sairauksista. Tutkijat tunnistivat suomalaisesta aineistosta 29 sairautta, jotka olivat yhteydessä kohonneeseen dementiariskiin.
Helsingin yliopisto oli jälleen hakijoiden ykköstoive yhteishaussa – yhteensä yli 37 500 hakijaa25.3.2026 08:51:00 EET | Tiedote
Helsingin yliopisto oli tänäkin vuonna Suomen suosituin yliopisto sekä ensisijaisten hakijoiden määrän että hakijoiden kokonaismäärän perusteella. Tutut alat – oikeustiede, lääketiede ja psykologia – olivat jälleen Helsingin yliopiston suosituimpia hakukohteita.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme