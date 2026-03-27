DelSiTech Oy on nimittänyt Laura Chirican toimitusjohtajaksi
27.3.2026 14:48:22 EET | DelSiTech Oy | Tiedote
TURKU, SUOMI – 27. maaliskuuta 2026 – DelSiTech Oy, biohajoavaan silikapohjaiseen lääkeannosteluteknologiaan erikoistunut yhtiö, on nimittänyt FT Laura Chirican uudeksi toimitusjohtajakseen. Hän aloittaa tehtävässään huhtikuussa 2026.
”Olemme iloisia saadessamme toivottaa Laura Chirican tervetulleeksi DelSiTechin uudeksi toimitusjohtajaksi. Lauralla on yli 25 vuoden kokemus kaupallisista ja johtotehtävistä biotekniikan, terveysteknologian ja biofarmasian aloilla, ja hänellä on erinomaiset valmiudet johtaa DelSiTech seuraavaan kasvuvaiheeseen sekä edistää strategisten tavoitteidemme saavuttamista”, sanoo hallituksen puheenjohtaja Örjan Andersson.
Laura Chirica kommentoi:
”Olen innoissani mahdollisuudesta liittyä DelSiTechiin juuri nyt, kun yhtiö on kiinnostavassa muutosvaiheessa. Odotan, että voin hyödyntää kokemustani kaupallisten toimintojen rakentamisessa ja strategisten kumppanuuksien kehittämisessä tuottaaksemme arvoa potilaille, kumppaneille ja osakkeenomistajille.”
Ennen DelSiTechiin siirtymistään Chirica toimi ruotsalaisen biotekniikkayrityksen Cellevate AB:n toimitusjohtajana. Yhtiö kehittää patentoitua nanokuituteknologiaa, jota hyödynnetään biovalmistuksessa käytettävissä solukasvatusalustoissa. Hänen johdollaan yhtiö kasvoi innovatiiviseksi ja merkittäväksi toimijaksi bioterapian alalla, toteutti onnistuneita rahoituskierroksia sekä solmi strategisia, kansainvälisesti merkittäviä kumppanuuksia.
Aiemmin urallaan hän on toiminut johtavissa myynnin ja markkinoinnin tehtävissä yhtiöissä, kuten Immunovia, Svar Life Science, Sartorius Stedim Biotech, Agilent Technologies ja Cytiva.
Laura Chirica on koulutukseltaan biotekniikan kandidaatti, elintarvikebiotekniikan maisteri sekä lääketieteellisen biokemian tohtori Uumajan yliopistosta.
Hallitus esittää lämpimät kiitokset Martti Hedmanille hänen työstään väliaikaisena toimitusjohtajana viimeisten viiden kuukauden aikana, jolloin yhtiön strategian toteutus jatkui keskeytyksettä.
DelSiTech Oy on edelläkävijä innovatiivisissa silikapohjaisissa ja biohajoavissa lääkeannosteluteknologioissa. Kehitämme omaa tuoteportfoliotamme vastataksemme erityisesti lihavuuden ja kivunhoidon haasteisiin. Samalla teemme tiivistä yhteistyötä lääkeyritysten kanssa lisensoimalla omaa Silica Matrix -teknologiaamme sekä tarjoamalla asiantuntemustamme vaativien lääkeannosteluun liittyvien haasteiden ratkaisemiseen. Lue lisää: www.delsitech.com
