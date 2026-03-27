Kenosta 100 000 euron voittopotti Raumalle
27.3.2026 14:56:44 EET | Veikkaus Oy | Tiedote
Torstaina oli Keno-onnea Raumalla, kun raumalaisen nettipelaajan riviin osui 100 000 euron voitto.
Nettipelaaja Raumalta nappasi 100 000 euron voiton torstaina Veikkauksen Kenon päiväarvonnasta. Kymppitason rivi oli pelattu 0,50:n euron panoksella ilman kunkkunumeroa. Kenossa voitto määräytyy kertomalla kenotason voittokerroin rivipanoksella. Kymppitason Kenossa täysosuman voittokerroin on 200 000 ja 50 sentin panoksella voitoksi tuli 100 000 euroa.
Nettipelaajana voittaja saa rahat suoraan pankkitililleen.
|Veikkauksen Kenon suurimmat voitot vuonna 2026
|Päivämäärä
|Voittosumma
|Paikkakunta
|8.3.
|500 000,00 €
|Kankaanpää
|4.2.
|325 000,00 €
|Lohja
|17.2.
|250 000,00 €
|Hyvinkää
|26.3.
|100 000,00 €
|Rauma
|19.3.
|100 000,00 €
|Mikkeli
|15.3.
|100 000,00 €
|Isokyrö
|20.2.
|100 000,00 €
|Kurikka
|26.1.
|100 000,00 €
|Joensuu
|24.1.
|100 000,00 €
|Seinäjoki
|4.3.
|100 000,00 €
|Helsinki
Keno on yksi Veikkauksen suosituimmista peleistä. Vuonna 2002 lanseerattu Keno oli ensimmäinen päivittäin pelattava veikkauspeli. Pelaaja voi osallistua Kenon päivä-, ilta- ja myöhäisillan arvontaan.
Veikkauksen mediapalvelu, puh. 09 4370 7000
Veikkaus on jokaisen suomalaisen peliyhtiö. Pyrimme jatkuvasti paremmaksi joka mittarilla. Intohimonamme on parempi pelaaminen, jotta pelaajamme viihtyisivät joka solullaan. Toimintaamme ohjaavat arvot – välittäminen, yhdessä tekeminen ja rohkeus – ja vastuullisuus on keskeinen osa pelaajakokemuksen kehittämistä ja päivittäistä toimintaamme. Tavoitteemme on olla arvostettu ja menestyvä kansainvälinen rahapelialan toimija.
PAREMMAN PELIN PUOLESTA – VEIKKAUS
