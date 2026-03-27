Lupa- ja valvontavirasto ja Tukes korostavat kaappisänkyjen turvallista käyttöä ohjeiden mukaisesti

Lupa- ja valvontavirasto valvoo kuntien ja yksityisten varhaiskasvatuspalveluiden järjestämää ja tuottamaa varhaiskasvatusta. Valvontaa toteutetaan ensisijaisesti antamalla varhaiskasvatuksen järjestäjille ja tuottajille tarpeellista ohjausta ja neuvontaa. Virasto on harkitsemassa varhaiskasvatuksen valvontaohjelman yhdeksi painopisteeksi varhaiskasvatusympäristön turvallisuutta vuosina 2026–2029.

“Reagoimme valvonnassa esiin nouseviin epäkohtiin. Tehtävämme on varmistaa, että kaikilla lapsilla on turvallinen, terveellinen ja laadukas varhaiskasvatusympäristö”, kertoo varhaiskasvatuksen ryhmäpäällikkö Tanja Tiainen Lupa- ja valvontavirastosta.

Henkilöstön tulee varmistaa, että varhaiskasvatuksessa on turvallista

Turvallisuus on yksi yleisimmin esiin nousevista asioista varhaiskasvatuksen kanteluissa, epäkohtailmoituksissa ja muissa yhteydenotoissa. Toimitilojen ja toimintavälineiden on oltava terveellisiä, turvallisia ja asianmukaisia, ja niissä on huomioitava esteettömyys. Varhaiskasvatuksen henkilöstön ammattitaito ja osaaminen ovat edellytys lasten turvalliselle arjelle. Päiväkodin johtajan tai perhepäivähoidosta vastaavan henkilön tulee varmistaa, että varhaiskasvatuksessa on turvallista ja että toiminta siellä toteutuu laadukkaasti.

”Varhaiskasvatuksen toimintavälineiden, kuten sänkyjen, tulee olla ehjiä, niitä tulee käyttää asianmukaisesti ja niiden käyttöä tulee ohjeistaa. Useissa Lupa- ja valvontaviraston tietoon tulleissa tapauksissa välineitä ei ole käytetty asianmukaisesti”, Tiainen toteaa.

“Lupa- ja valvontaviranomaisena voimme selvitysten pohjalta arvioida, onko valvonnan kohteen toiminnassa ollut jotain lainvastaista tai moitittavaa, joka tulisi korjata”, hän jatkaa.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) valvoo markkinoilla olevien tuotteiden turvallisuutta

Yleisellä tasolla Tukes suosittelee, että kaikkia tuotteita käytetään valmistajan ohjeiden mukaisesti. Tukesin tietoon tulleissa kaappisänkyjä koskevissa tapauksissa ei ole löytynyt sellaisia tuotteen turvallisuuteen liittyviä puutteita, joihin Tukes olisi toimivaltansa puitteissa voinut puuttua.

Tapaukset on siirretty tai annettu tiedoksi varhaiskasvatuksen, eli päiväkotien turvallisuutta valvoville viranomaisille, jotka voivat ryhtyä toimenpiteisiin päiväkotiympäristön turvallisuuden parantamiseksi ja henkilökunnan ohjeistamiseksi.



”Tällä hetkellä saatavilla olevien tietojen mukaan nyt Vantaalla sattunut onnettomuus, sekä aikaisemmat vastaavat Tukesin tietoon tulleet kaappisänkyjä koskevat tapaukset, ovat seurausta tuotteen käyttötavasta, ei niinkään puutteesta tuotteen teknisissä ominaisuuksissa”, Tukesin ylitarkastaja Anja Merenkivi toteaa.

