Pirkanmaan hyvinvointialue

Liikkumisen tuen asiakaslaskutuksen tiedotuksessa haasteita – tiedotekirje lähtenyt virheellisesti edesmenneille

27.3.2026 16:55:26 EET | Pirkanmaan hyvinvointialue | Tiedote

Jaa

Liikkumisen tuen laskutuksen muutoksesta on tiedotettu eri kanavilla. Postitse lähetetty kirje on järjestelmästä johtuen päätynyt myös edesmenneille henkilöille. Pahoittelemme tilannetta.

Liikkumisen tuen omavastuuosuudet laskutetaan jatkossa Pirkanmaan hyvinvointialueella, eikä maksua makseta enää kuljettajalle. Liikkumisen tuen asiakkaita on yli 9 000. Asiasta on tiedotettu asiakkaille Suomi.fi-viestin kautta tai postitse.

Kirjepostia on valitettavasti lähtenyt myös edesmenneille henkilöille. Virhe johtuu järjestelmästä, joka ei hae tietoja viranomaisrekisteristä automaattisesti.

Pahoittelemme virhettä ja omaisille aiheutuvaa turhaa vaivaa.

Tarvittaessa omaiset voivat olla yhteydessä palveluneuvontaan tai omalle Lähitorille.

Palveluneuvonta
puh. 040 733 3949 arkisin klo 8–16.30
palveluneuvonta@pirha.fi
pirha.fi/palveluneuvonta

pirha.fi/lahitorit

Yhteyshenkilöt

Pirkanmaan hyvinvointialue

Tarjoamme sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita sekä pelastuspalveluita kaikille pirkanmaalaisille. Toimimme laajasti noin 700 toimipisteessä ja olemme helposti tavoitettavissa myös digitaalisesti. Meillä toimii Suomen toiseksi suurin yliopistollinen sairaala Tays. Tutkimuksella ja koulutuksella tähtäämme tulevaisuuteen, mutta asukkaiden arjessa olemme tässä ja nyt, kaikkina päivinä ja aikoina. Meitä pirhalaisia on noin 20 000,  ja olemmekin Pirkanmaan suurin työyhteisö.

Lisätietoja pirha.fi.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Pirkanmaan hyvinvointialue

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
