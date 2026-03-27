Liikkumisen tuen asiakaslaskutuksen tiedotuksessa haasteita – tiedotekirje lähtenyt virheellisesti edesmenneille
27.3.2026 16:55:26 EET | Pirkanmaan hyvinvointialue | Tiedote
Liikkumisen tuen laskutuksen muutoksesta on tiedotettu eri kanavilla. Postitse lähetetty kirje on järjestelmästä johtuen päätynyt myös edesmenneille henkilöille. Pahoittelemme tilannetta.
Liikkumisen tuen omavastuuosuudet laskutetaan jatkossa Pirkanmaan hyvinvointialueella, eikä maksua makseta enää kuljettajalle. Liikkumisen tuen asiakkaita on yli 9 000. Asiasta on tiedotettu asiakkaille Suomi.fi-viestin kautta tai postitse.
Kirjepostia on valitettavasti lähtenyt myös edesmenneille henkilöille. Virhe johtuu järjestelmästä, joka ei hae tietoja viranomaisrekisteristä automaattisesti.
Pahoittelemme virhettä ja omaisille aiheutuvaa turhaa vaivaa.
Tarvittaessa omaiset voivat olla yhteydessä palveluneuvontaan tai omalle Lähitorille.
Palveluneuvonta
puh. 040 733 3949 arkisin klo 8–16.30
palveluneuvonta@pirha.fi
pirha.fi/palveluneuvonta
Yhteyshenkilöt
Milja Koljonenpalvelujohtajaennaltaehkäisevien palveluiden ja neuvonnan vastuualuePuh:0444222252milja.koljonen@pirha.fi
