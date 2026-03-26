Suosikit pulassa – Westend Indians ja OLS tasoittivat puolivälierävoitot
27.3.2026 21:18:57 EET | Fliiga | Tiedote
Westend Indians tasoitti puolivälierävoitoiksi SPV:tä vastaan 1-1 kaatamalla Peliveljet kotonaan Espoossa 2-1. OLS teki saman tempun mestari Oilersille 6–4-kotivoitolla. Runkosarjan voittaja Classic sen sijaan johtaa TPS:aa vastaan 2-0 voitettuaan tänään Kupittaalla 10-3.
SPV:n kokoonpanosta oli pudonnut joukkueen pistekuningas Riku Hakanen, ja Indians tarttuikin heti tilaisuuteensa Samuli Junnilan avausmaalilla. Voittomaaliksi jäänyt 2-0 syntyi kolmannen erän alussa Ville Rautakouran osuessa takatolpalta Otto Lehkosuon tarkasta syötöstä. SPV rypisti kuudella viittä vastaan yhden kavennuksen, mutta viimeiset kaksi ja puoli minuuttia ”Heimo” ja maalivahti Nemo Sipilä pitivät verkkonsa puhtaana.
OLS sai kuulun kotiyleisönsä edessä lentävän lähdön Olli Lukkarin, Aapo Rantaniemen ja läpiajosta kliinisesti viimeistelleen Iiro Savelan nakuttaessa taululle kolmen maalin johdon jo avauserän ensi puolikkaalla. Oilersin avausmaalin osui Antti Suomela vasta pelin puolivälissä, mutta Riku Ruonakangas kiskaisi ylivoimalla vasemmasta siivestä toisen tauon tilanteeksi 4-1. Joona Hokkanen ja Veeti Koiviston 5–2-osuman jälkeen Oliver Sillanpää nostivat hallitsevan mestarin vielä kahden maalin päähän, mutta johtoasemastaan ei OLS enää hellittänyt. Öljymiesten riskipeli ilman maalivahtia toi Tuomas Iiskolan kavennuksen mutta myös Petri Niemelän tyhjiin tekemät loppunumerot.
Classicia avauskohtaamisessa loppuun saakka piinannut TPS pystyi tänään kyydissä avauserän, jonka Classic vei vain 2-1. Konsta Tykkyläinen kuitenkin osui Classicille heti toisen erän avausvaihdossa, ja Peteris Trekse laukoi eron jo kolmeen. Isäntien Eero Jalon kavennus jäi laihaksi lohduksi, kun sen perään kahdesti osunut Oskari Heikkilä ja Teemu Karppanen siirsivät Classicin jo 7–2-johtoon. Illan viimeiset osumat nähtiin pelin viimeisellä kympillä, kun Eemeli Salin kuittasi Alex Eklundin kavennuksen ja Oskari Heikkilä sekä Teemu Karppanen komistelivat vielä lukemia tyhjiin. Heikkilä hattutemppuineen ja Alpo Laitila (1+2) olivat tamperelaisten kolmen pisteen pelurit.
Puolivälierät jatkuvat kaikissa neljässä parissa sunnuntaina, jolloin vuorossa ovat ottelut Classic–TPS, Oilers–OLS, SPV–Westend Indians ja Nokian KrP–EräViikingit.
SaiPa ei kyennyt varmistamaan F-liigan naisten välieräpaikkaansa kotikentällä, kun SB-Pro voitti 3-1 ja siirsi ratkaisun viidenteen peliin sunnuntaiksi Nurmijärvelle.
Tämän illan avausmaalin iski SB-Prolle Emilia Kaartoaho Petra Aallosen ryöstettyä pallon SaiPan maalin takana, mutta Elsa Holopainen tasoitti komealla laukauksella ottaen samalla jäähyn jatkettuaan juoksuaan päin maalivahti Emmi Pölöstä. Pron voittomaali syntyi toisen erän alussa erikoisesti, kun Jenni Rautasen keskiviivalta lähettämä pallo pomppasi jotenkin SaiPan verkkoon asti. Vieraiden kolmas osuma oli sitten sitäkin komeampi, kun Milja-Maria Saarikosken aloittama syöttöralli huipentui Veronika Kopeckan viimeistelyyn takatolpalta.
Ilari IsotaloViestintäpäällikköF-liigaPuh:+359 442599009ilari.isotalo@salibandy.fi
