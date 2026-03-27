Eurojackpotissa ensi tiistaina jaossa noin 69 miljoonaa

Eurojackpotin kierroksen 13/2026 perjantaina suoritetun arvonnan oikea rivi on 21, 23, 25, 38 ja 40. Tähtinumerot ovat 7 ja 11.

Kierroksen suurimmat voitot osuivat kuudelle 5+1-tulokselle, joilla tällä kierroksella sai 368 104 euroa. Voitoista kolme lähti Saksaan, yksi Kroatiaan, yksi Norjaan ja yksi Puolaan. 5+0-tuloksia löytyi peräti 15 kappaletta, ja näillä riveillä voitti 83 037 euroa. Voitoista kahdeksan matkasi Saksaan, kaksi Alankomaihin ja loput Tanskaan, Espanjaan, Tšekkiin, Unkariin ja Puolaan.

Suomen suurin voitto tuli yhdelle 4+2-osumalle, jolla voitti 6 420 euroa.

Jokeri-pelin voittorivi tänään perjantaina on 3 7 1 0 2 6 6. Arvonnassa löytyi yksi 6 oikein -tulos, joka oli pelattu onnistuneesti tuplattuna. 40 000 euron voitto matkasi vantaalaiselle nettipelaajalle.

Milli-pelin tämän illan oikea rivi on 2, 17, 23, 32, 39, 40 ja lisänumero 6. Arvonnassa ei löytynyt päävoittoa.

Lomatonnin oikea voittoyhdistelmä on Vilna 34. Tonneja voitettiin viisi kappaletta.