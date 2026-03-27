Eurojackpotissa ensi tiistaina jaossa noin 69 miljoonaa
27.3.2026 22:28:42 EET | Veikkaus Oy | Tiedote
Perjantaina arvottu Eurojackpot ei antanut yhtään täysosumaa, joten ensi tiistaina on jaossa noin 69 miljoonan päävoitto.
Eurojackpotin kierroksen 13/2026 perjantaina suoritetun arvonnan oikea rivi on 21, 23, 25, 38 ja 40. Tähtinumerot ovat 7 ja 11.
Kierroksen suurimmat voitot osuivat kuudelle 5+1-tulokselle, joilla tällä kierroksella sai 368 104 euroa. Voitoista kolme lähti Saksaan, yksi Kroatiaan, yksi Norjaan ja yksi Puolaan. 5+0-tuloksia löytyi peräti 15 kappaletta, ja näillä riveillä voitti 83 037 euroa. Voitoista kahdeksan matkasi Saksaan, kaksi Alankomaihin ja loput Tanskaan, Espanjaan, Tšekkiin, Unkariin ja Puolaan.
Suomen suurin voitto tuli yhdelle 4+2-osumalle, jolla voitti 6 420 euroa.
Jokeri-pelin voittorivi tänään perjantaina on 3 7 1 0 2 6 6. Arvonnassa löytyi yksi 6 oikein -tulos, joka oli pelattu onnistuneesti tuplattuna. 40 000 euron voitto matkasi vantaalaiselle nettipelaajalle.
Milli-pelin tämän illan oikea rivi on 2, 17, 23, 32, 39, 40 ja lisänumero 6. Arvonnassa ei löytynyt päävoittoa.
Lomatonnin oikea voittoyhdistelmä on Vilna 34. Tonneja voitettiin viisi kappaletta.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Veikkauksen mediapalvelu, puh. 09 4370 7000
ma, ke-to: klo 8–21
ti: klo 8–22
pe: klo 8–23
la: klo 9–12 ja klo 20–22
su: klo 10–15
Linkit
Veikkaus on jokaisen suomalaisen peliyhtiö. Pyrimme jatkuvasti paremmaksi joka mittarilla. Intohimonamme on parempi pelaaminen, jotta pelaajamme viihtyisivät joka solullaan. Toimintaamme ohjaavat arvot – välittäminen, yhdessä tekeminen ja rohkeus – ja vastuullisuus on keskeinen osa pelaajakokemuksen kehittämistä ja päivittäistä toimintaamme. Tavoitteemme on olla arvostettu ja menestyvä kansainvälinen rahapelialan toimija.
PAREMMAN PELIN PUOLESTA – VEIKKAUS
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme