Vihreiden Virta ministeri Multalan tueksi: bensapopulismille ei pidä antaa periksi
28.3.2026 12:49:34 EET | Vihreät - De Gröna | Tiedote
Ympäristöministeri Sari Multala torjui tänään Ylen ykkösaamussa polttoaineiden jakeluvelvoitteen laskemisen energiakriisin vastauksena. Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta asettuu Multalan tueksi ja vaatii hallitusta valitsemaan Multalan linjan tilanteessa, jossa hallituspuolue perussuomalaiset painostavat jakeluvelvoitteen purkuun. Vihreät esittää oikeudenmukaiseksi vastaukseksi ylimääräistä indeksikorotusta perusturvaan.
— On hyvä, että ympäristöministeri Multala pitää päänsä. Perussuomalaiset ajaa hallitusta kohti ilmastolle ja taloudelle vahingollista linjaa, ja nyt kokoomuksella on näytön paikka pitää ympäristöministerin linja, eikä antaa periksi hallituspuolueista nousevalle bensapopulismille, Virta sanoo.
Vihreiden puheenjohtajan mukaan jakeluvelvoitteen lasku olisi virhe kahdella tapaa: se kasvattaisi sekä päästöjä että Suomen riippuvuutta ulkomaisesta fossiilisesta energiasta.
— Fossiilisten tuontipolttoaineiden hinnan alentaminen olisi kallista ja haitallista. Jakeluvelvoitteen vesittäminen pahentaisi velkaantumista ja kasvattaisi päästöjä. Energiakriisin oireita ei tule lievittää pahentamalla itse tautia eli riippuvuutta fossiilisista tuontipolttoaineista. Nyt pitää kiihdyttää irtaantumista fossiilienergiasta, ei jarruttaa sitä, Virta sanoo.
Bensapopulistiset esitykset kohdentuvat epäreilusti — suurin osa hyödystä valuu hyväosaisille autoilijoille, ei pienituloisille tai maaseudulla asuville, joita elinkustannusten nousu eniten koettelee. Ylimääräinen indeksikorotus menee sinne, missä tarve on suurin.
— Jos energiakriisi jatkuu ja syvenee, on päättäjien velvollisuus tulla ihmisiä vastaan. Toimien pitää täyttää kaksi ehtoa: niiden pitää kohdentua vaikeimmassa asemassa oleviin ihmisiin, eivätkä ne saa pitkittää fossiiliriippuvuutta. Ylimääräinen indeksikorotus perusturvaan, joukkoliikenteen väliaikainen ALV: poisto ja kohdennettu työmatkavähennys autoa arjessa tarvitseville ovat keinoja, jotka auttavat oikeudenmukaisesti toisin kuin bensapopulismi, jonka hyödyistä suurin osa valuu hyväosaisille autoilijoille, Virta katsoo.
Sofia VirtaVihreiden puheenjohtajaPuh:09 432 3131sofia.virta@eduskunta.fi
Ville-Veikko MastomäkiViestintäpäällikköVihreiden viestintäPuh:+358407641684ville-veikko.mastomaki@vihreat.fi
