TietoAreena ja Restolution aloittavat yhteistyön Turun ja Porin seuduilla
22.4.2026 10:00:00 EEST | TietoAreena Oy | Tiedote
TietoAreena ja Restolution aloittavat yhteistyön Turun ja Porin seuduilla, jossa TietoAreena toimii jatkossa Restolutionin täysimittaisena kumppanina uusissa ravintola-asiakkuuksissa. Tämä yhteistyö vahvistaa molempien osapuolten asemaa ravintola-alalla, tarjoten paikallista palvelua ja asiantuntemusta alueen ravintoloille.
TietoAreena Oy ja Restolution Oy ovat allekirjoittaneet yhteistyösopimuksen, jonka myötä TietoAreena toimii jatkossa Restolutionin täysimittaisena kumppanina uusissa ravintola-asiakkuuksissa Turun ja Porin seuduilla. Käytännössä TietoAreena vastaa uusien asiakkaiden kartoituksesta, ratkaisun myynnistä, käyttöönotosta, koulutuksesta sekä paikallisesta tuesta.
Yhteistyö pohjautuu yhteiseen näkemykseen hyvästä asiakastyöstä ja ravintola-alan tarpeista. Restolution on seurannut TietoAreenan toimintatapoja pitkään ja arvostaa yhtiön asiantuntemusta, paikallista palvelua ja käytännönläheistä tekemistä. TietoAreenalle Restolution on puolestaan järjestelmä, jota ravintola-asiakkaat ovat halunneet jo pitkään.
”TietoAreena on ollut meille tuttu toimija jo pitkään, asiantuntemus sekä asiakaslähtöisyys ovat aina erottuneet edukseen. Yhteinen näkemys ravintola-alan tarpeista teki yhteistyöstä erityisen luontevan. Turun ja Porin seuduilla on vahva ravintolakenttä, ja yhteistyö vahvistaa palveluamme alueella.”
Mika Pernu, Suomen myyntijohtaja, Restolution Oy
”Restolution on järjestelmä, jota ravintolayrittäjät ovat meiltä kysyneet jo vuosia. Olemme vaikuttuneita siitä, miten vahvasti Restolution on rakennettu ravintola-alan tarpeisiin. Tämä yhteistyö vahvistaa ravintolaratkaisujamme Turun ja Porin seuduilla.”
Henri Jussila, toimitusjohtaja, TietoAreena Oy
Restolution vahvistaa TietoAreenan tarjontaa erityisesti ravintolasegmentissä ja täydentää laajaa palvelukokonaisuutta länsirannikolla. TietoAreenan muut kassajärjestelmät, maksamisen ratkaisut ja IT-palvelut säilyvät valikoimassa ennallaan.
Yhteistyössä nähdään vahva mahdollisuus palvella Varsinais-Suomen ja Satakunnan ravintoloita entistä paremmin, kun paikallinen käyttöönotto, tuki ja liiketoiminnan ymmärrys yhdistyvät ravintola-alalle rakennettuun järjestelmään.
Yhteyshenkilöt
Henri JussilaToimitusjohtaja, yrittäjäTietoAreena OyPuh:(02) 412 9200henri.jussila@tietoareena.fi
Mika PernuSuomen myyntijohtajaRestolution OyPuh:+358 40 088 5359mika.pernu@restolution.fi
TietoAreena – Paikallinen, perinteikäs ja palveleva
TietoAreena on vuonna 1939 alkunsa saanut suomalainen IT-palveluiden ja maksamisen ratkaisujen kumppani. Autamme pk-yrityksiä valitsemaan ja ottamaan käyttöön kassajärjestelmät, maksupäätteet, itsepalvelukassat sekä IT-palvelut niin, että arki toimii eikä tekniikka tee siitä turhan vaikeaa.
TietoAreenan vahvuus on käytännöllinen asiantuntemus, suora palvelu ja rehellinen tapa suositella asiakkaalle oikeaa ratkaisua, ei helpointa myytävää. Toimimme Turusta ja Porista käsin koko Suomeen ja tähtäämme pitkäihin asiakassuhteisiin, joissa asiakas saa muutakin kuin laitteen tai ohjelmiston: toimivan kokonaisuuden ja kumppanin, joka kantaa vastuunsa.
Restolution
Restolution on Suomessa kehitetty, pohjoismainen ravintola-alan teknologiayritys, joka tarjoaa ravintoloille, hotelleille, kahviloille ja tapahtumille pilvipohjaisen järjestelmäkokonaisuuden myynnin, maksamisen, keittiön hallinnan, raportoinnin ja verkkotilaamisen tueksi.
Järjestelmä on rakennettu skaalautumaan yksittäisestä ravintolasta useiden toimipisteiden ja ketjujen käyttöön. Restolution toimii useissa Pohjoismaissa, ja yhtiön Suomen päätoimipaikka on Helsingissä.
