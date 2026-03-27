Loton lauantain arvonnassa löytyi yksi täysosuma - neljän miljoonan euron rivi on pelattu Kangasalla
28.3.2026 22:50:40 EET | Veikkaus Oy | Tiedote
Loton kierroksen 13/2026 arvonnassa löytyi yksi ainoa seitsemän oikein -tulos. Jakoon meni neljän miljoonan euron potti. Voittorivi on pelattu Kangasalan Prismassa.
Lauantain Loton oikea rivi on 7, 9, 13, 15, 17, 21 ja 33. Lisänumero 30. Plusnumero 9.
Oikea rivi löytyi yhdeltä pelikupongilta. Voittorivi on pelattu Kangasalan Prismassa.
- Voitto osui yhdelle asiakkaalle. Suuret onnittelut tälle uudelle suomalaiselle lottomiljonäärille! Voittaja on lämpimästi tervetullut juhlistamaan onnenpotkuaan Veikkauksen pääkonttorille perinteisille suurvoittajakahveille Miljonäärisalonkiin, Veikkauksen viestintäpäällikkö Ilkka Nisula onnittelee.
Kangasalan Prismassa rivinsä pelannut voittaja saa neljän miljoonan euron voittonsa kolmen viikon karenssiajan päätyttyä.
Pääsiäisenä Loton potissa on miljoonan euron potti. Lisäksi pääsiäisenä on poikkeuksellinen Loton lisäarvonta.
- Jos omaan Lotto-riviin ei osunut tänään ollenkaan pientä tai suurempaa voittoa, kannattaa pelitosite pitää kuitenkin jemmassa ja osallistua voittamattomilla riveillä Loton lisäarvontaan. Lankalauantain kunniaksi on tarjolla mojovat 10 000 euron voitot viidelle onnekkaalle lisäarvontaan osallistujalle, Nisula lisää.
Loton lisäarvonnan pääsiäisyllätyksenä 4.4. lisäarvonnassa arvotaan viisi kappaletta 10 000 euron voittoja sen lisäksi, että tarjolla on tuttuun tapaan myös 500 kappaletta 100 euron voittoja. Lue lisää pääsiäisen lisäarvonnasta täältä.
Lauantain Jokeri-pelin voittorivi on 8 3 4 9 7 8 3. Jokeri-pelistä ei löytynyt kahden ylimmän voittoluokan tuloksia.
Milli-pelin voittorivi on 1, 8, 15, 20, 32 ja 37. Lisänumero 16. Milli-pelistä ei löytynyt kahden ylimmän voittoluokan tuloksia.
Lauantain Lomatonnin voittorivi on Las Palmas 86. Lomatonneja meni jakoon kaksitoista kappaletta.
Veikkauksen mediapalvelu, puh. 09 4370 7000
