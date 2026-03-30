Ilmoittautumisautomaatteja käyttöön uusissa yksiköissä
30.3.2026 09:32:38 EEST | Österbottens välfärdsområde – Pohjanmaan hyvinvointialue | Tiedote
Keskussairaalan syöpätautien yksikön, yhteispäivystyksen ja erikoissairaanhoidon avopoliklinikoiden sekä Mustasaaren, Maalahden ja Närpiön sosiaali- ja terveyskeskusten vastaanotoille ilmoittaudutaan jatkossa itsepalveluautomaatilla. Ilmoittautuminen onnistuu Kela-kortin tai ajokortin viiva- tai qr-koodin skannaamalla tai syöttämällä henkilötunnus. Vastaavia automaatteja on jo käytössä useissa yksiköissämme.
Uudet automaatit otetaan käyttöön seuraavan aikataulun mukaan:
- 30.3.2026
PQ rakennus 0–1 krs. Syöpätautien poliklinikka, päiväosasto ja sädehoito
- 22.4.2026
Y0 yhteispäivystys ja erikoissairaanhoidon avopoliklinikat:
A5 krs. Naistentautien poliklinikka
A6 krs. Silmäyksikkö ja Silmäpäiväkirurgia
A7 krs. Korva-, nenä- ja kurkkupoliklinikka
A7 krs. Suu- ja leukasairauksien poliklinikka
A8 krs. Äitiyspoliklinikka
- 23.4.2026
Sosiaali- ja terveyskeskukset (Mustasaari, Maalahti/Korsnäs, Närpiö)
Käyttöönoton alussa palveluneuvoja, sihteeri tai hoitaja auttaa asiakkaita laitteen käytössä. Automaatti tulostaa asiakkaalle kuitin, jossa kerrotaan vastaanottohuoneen ja odotustilan sijainti sekä numero, jolla asiakas kutsutaan sisään. Automaatti ja sen tulostama kuitti nopeuttavat ilmoittautumista ja oikea odotustila löytyy helpommin.
– Potilasta ei kutsuta sisään nimellä, mikä kunnioittaa ihmisen yksityisyyttä ja lisää tietoturvaa, sanoo sote-palveluiden erikoissuunnittelija Susanna Heinonen.
Asiakkaan ilmoittautuminen näkyy yksikköön reaaliajassa ja hänet voidaan kutsua sisään vastaanotolle sen perusteella. Sihteerien työaikaa vapautuu ilmoittautumisesta esimerkiksi ajanvarauksien tekemiseen ja puhelimeen vastaamiseen.
– Ilmoittautuessa on tärkeää tarkistaa samalla näytöltä omat tiedot kuten osoite ja puhelinnumero. Jos tiedot ovat muuttuneet, siitä on ilmoitettava hoitajalle, joka korjaa tiedot asiakas- ja potilastietojärjestelmään, Heinonen huomauttaa.
Laitteista saatu hyviä kokemuksia
Kyseessä on ilmoittautumisjärjestelmä, joka on ollut käytössä esimerkiksi Vaasan H-talon avohoidon poliklinikoilla vuodesta 2022 lähtien, useissa suun terveydenhuollon toimipisteissä ja Malmin sosiaali- ja terveyskeskuksessa Pietarsaaressa. Ilmoittautumislaitteen käyttöön ollaan yksiköissä yleisesti tyytyväisiä.
Vaasan yhteispäivystyksen hoidon tarpeen arviointiin on päässyt tähänkin asti vuoronumerolla, jonka saa aulassa olevasta laitteesta. Nyt vanha laite päivitetään uuteen itseilmoittautumislaitteeseen, jotta päivystyksen hoidon tarpeen arviointi nopeutuisi.
– Uuden järjestelmän myötä turvallisuus lisääntyy, koska ammattilainen näkee jo etukäteen koneelta, kuka on tulossa ja osaa valmistautua vastaanottamaan potilaan. Hammaspäivystyksen puolella laite ohjaa potilaan suoraan oikealle käytävälle odottamaan ja ammattilaiset hoitohuoneessa tietävät kuka on tulossa seuraavaksi. Tämäkin nopeuttaa ja sujuvoittaa toimintaa ja mahdollistaa useamman potilaan hoitamisen päivän aikana, Heinonen kertoo.
Vaasan erikoissairaanhoidon avopoliklinikoille ilmoittautuminen tapahtuu jatkossa A-rakennuksen 1. kerroksessa olevien hissien luota löytyvällä automaatilla. Muutos ei koske ilmoittautumista 4. kerroksen synnytys- ja naistentautien osastolle eikä 8.–9. krs. vastasyntyneiden tai lastenosastolle. Näihin ilmoittautuminen tapahtuu edelleen yksikössä.
Yhteyshenkilöt
Kommunikationsenheten - Viestintäyksikkö
Vi betjänar media mån-fre kl. 9–15. Ta kontakt så svarar vi så fort som möjligt. Palvelemme mediaa ma-pe klo 9-15. Ota yhteyttä, niin vastaamme sinulle mahdollisimman pian.
Susanna Heinonensote-palveluiden erikoisasiantuntija- ja suunnittelijaPuh:040 649 1346susanna.heinonen@ovph.fi
Tervetuloa Pohjanmaan hyvinvointialueelle! Järjestämme sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palvelut Pohjanmaalla. Alueellamme asuu noin 176 000 asukasta ja meillä on yli 8000 työntekijää. Työskentelemme ihmiseltä ihmiselle.
Lue lisää julkaisijalta Österbottens välfärdsområde – Pohjanmaan hyvinvointialue
Nu tas anmälningsautomater i bruk på fler enheter30.3.2026 09:32:46 EEST | Pressmeddelande
Anmälningen till enheten för cancersjukdomar, samjouren och den specialiserade sjukvårdens öppenvårdspolikliniker på centralsjukhuset samt till social- och hälsocentralerna i Korsholm, Malax och Närpes kommer i fortsättningen att ske med hjälp av självbetjäningsautomater. Anmälningen kan göras antingen genom att uppge sin personbeteckning eller genom att skanna streckkoden eller QR-koden på det egna FPA-kortet eller körkortet. Liknande automater används redan på flera enheter i välfärdsområdet.
Balanseringen av ekonomin är på rätt spår, men det behövs ändå mer tid24.3.2026 12:08:22 EET | Pressmeddelande
Österbottens välfärdsområdes resultat för år 2025 visar på ett överskott om 17 miljoner euro. Resultatet är två miljoner euro bättre än vad välfärdsområdet hade planerat i budgeten. Men även om ekonomin utvecklats i rätt riktning anser välfärdsområdet det inte vara realistiskt att tro att underskotten från de tidigare åren ska kunna täckas före utgången av 2026. I och med det kommer välfärdsområdet att ansöka om tilläggstid för att täcka underskotten.
Talouden tasapainotus on oikealla uralla, mutta lisäaika silti tarpeen24.3.2026 12:07:40 EET | Tiedote
Pohjanmaan hyvinvointialueen vuoden 2025 tulos on 17 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Tulos on kaksi miljoonaa euroa budjetoitua parempi. Oikeansuuntaisesta talouskehityksestä huolimatta alijäämien kattamista vuoden 2026 loppuun mennessä ei pidetä realistisena. Hyvinvointialue hakee lisäaikaa alijäämien kattamiseen.
Sommarjobbsansökan för unga i åldern 15–17 år har nu öppnats19.3.2026 10:26:09 EET | Pressmeddelande
Vi erbjuder hundra ungdomar två veckor långa sommarjobb i assisterande arbetsuppgifter. Sommarjobben kan sökas ända till den 30 mars 2026.
15–17 –vuotiaiden nuorten kesätyöhaku on avattu19.3.2026 10:25:50 EET | Tiedote
Tarjoamme sadalle kesänuorelle kahden viikon työjakson avustavissa työtehtävissä. Haku on auki 30.3.2026 asti.
