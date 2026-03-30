Ilmoittautumisautomaatteja käyttöön uusissa yksiköissä

Uudet automaatit otetaan käyttöön seuraavan aikataulun mukaan:

30.3.2026

PQ rakennus 0–1 krs. Syöpätautien poliklinikka, päiväosasto ja sädehoito

22.4.2026

Y0 yhteispäivystys ja erikoissairaanhoidon avopoliklinikat:

A5 krs. Naistentautien poliklinikka

A6 krs. Silmäyksikkö ja Silmäpäiväkirurgia

A7 krs. Korva-, nenä- ja kurkkupoliklinikka

A7 krs. Suu- ja leukasairauksien poliklinikka

A8 krs. Äitiyspoliklinikka

23.4.2026

Sosiaali- ja terveyskeskukset (Mustasaari, Maalahti/Korsnäs, Närpiö)

Käyttöönoton alussa palveluneuvoja, sihteeri tai hoitaja auttaa asiakkaita laitteen käytössä. Automaatti tulostaa asiakkaalle kuitin, jossa kerrotaan vastaanottohuoneen ja odotustilan sijainti sekä numero, jolla asiakas kutsutaan sisään. Automaatti ja sen tulostama kuitti nopeuttavat ilmoittautumista ja oikea odotustila löytyy helpommin.

– Potilasta ei kutsuta sisään nimellä, mikä kunnioittaa ihmisen yksityisyyttä ja lisää tietoturvaa, sanoo sote-palveluiden erikoissuunnittelija Susanna Heinonen.

Asiakkaan ilmoittautuminen näkyy yksikköön reaaliajassa ja hänet voidaan kutsua sisään vastaanotolle sen perusteella. Sihteerien työaikaa vapautuu ilmoittautumisesta esimerkiksi ajanvarauksien tekemiseen ja puhelimeen vastaamiseen.

– Ilmoittautuessa on tärkeää tarkistaa samalla näytöltä omat tiedot kuten osoite ja puhelinnumero. Jos tiedot ovat muuttuneet, siitä on ilmoitettava hoitajalle, joka korjaa tiedot asiakas- ja potilastietojärjestelmään, Heinonen huomauttaa.

Laitteista saatu hyviä kokemuksia

Kyseessä on ilmoittautumisjärjestelmä, joka on ollut käytössä esimerkiksi Vaasan H-talon avohoidon poliklinikoilla vuodesta 2022 lähtien, useissa suun terveydenhuollon toimipisteissä ja Malmin sosiaali- ja terveyskeskuksessa Pietarsaaressa. Ilmoittautumislaitteen käyttöön ollaan yksiköissä yleisesti tyytyväisiä.

Vaasan yhteispäivystyksen hoidon tarpeen arviointiin on päässyt tähänkin asti vuoronumerolla, jonka saa aulassa olevasta laitteesta. Nyt vanha laite päivitetään uuteen itseilmoittautumislaitteeseen, jotta päivystyksen hoidon tarpeen arviointi nopeutuisi.

– Uuden järjestelmän myötä turvallisuus lisääntyy, koska ammattilainen näkee jo etukäteen koneelta, kuka on tulossa ja osaa valmistautua vastaanottamaan potilaan. Hammaspäivystyksen puolella laite ohjaa potilaan suoraan oikealle käytävälle odottamaan ja ammattilaiset hoitohuoneessa tietävät kuka on tulossa seuraavaksi. Tämäkin nopeuttaa ja sujuvoittaa toimintaa ja mahdollistaa useamman potilaan hoitamisen päivän aikana, Heinonen kertoo.

Vaasan erikoissairaanhoidon avopoliklinikoille ilmoittautuminen tapahtuu jatkossa A-rakennuksen 1. kerroksessa olevien hissien luota löytyvällä automaatilla. Muutos ei koske ilmoittautumista 4. kerroksen synnytys- ja naistentautien osastolle eikä 8.–9. krs. vastasyntyneiden tai lastenosastolle. Näihin ilmoittautuminen tapahtuu edelleen yksikössä.