GRK:lle ennätyksellinen kiinnostus kesäharjoittelijahaussa, noin 100 hakijoista palkataan
30.3.2026 09:25:00 EEST | GRK Infra Oyj | Tiedote
Infra-alan rakennusyritys GRK on saanut ennätyksellisen määrän hakemuksia kesäharjoittelupaikkoihinsa. Hakemuksia jätettiin tänä vuonna noin 1 100, mikä on noin 300 enemmän kuin edellisenä kesänä. GRK:n tavoitteena on tarjota noin 100 kesäharjoittelupaikkaa erilaisiin tehtäviin eri puolille Suomea. Tähän mennessä työsopimus on solmittu jo reilun 40 harjoittelijan kanssa, joten lisää sopimuksia tehdään kevään aikana.
GRK on jatkanut vahvaa kasvuaan Suomessa, Ruotsissa ja Virossa. Yhtiön taloudellinen tilanne on hyvä, mikä mahdollistaa myös merkittävän kesätyöpaikkojen määrän: kesäharjoittelijoiden osuus on lähes kymmenen prosenttia henkilöstömäärästä. GRK haki kesäksi töihin uusia työ- ja työnjohtoharjoittelijoita kaikkiin liiketoimintoihinsa ympäri Suomea. Lisäksi harjoittelijoita haettiin hallinnollisiin tehtäviin.
Valtaosa harjoittelijoista työskentelee kesän aikana tuotannon tehtävissä työmailla eri puolilla Suomea. Tavoitteena on, että jokaisella GRK:n työmaalla työskentelee yksi tai useampi harjoittelija työmaan koosta riippuen. GRK:lla on Suomessa käynnissä noin 100 urakkaa väyläprojekteissa, siltahankkeissa, ratarakentamisessa ja kunnossapidossa sekä päällystyksessä. Työmaaharjoittelu GRK:lla on aina palkallista, ja työsuhteissa noudatetaan alan työehtosopimuksia.
“Olemme erittäin iloisia hakijamäärästä, ja siitä, että GRK ja infra-ala kiinnostavat. Tähän on varmasti vaikuttanut yleisen taloudellisen tilanteen lisäksi GRK:n tunnettuuden kasvaminen ja myös kesätyöntekijöiden jakamat kokemukset. Meitä pidetään luotettavana työnantajana, jossa harjoittelijat pääsevät kokeneiden ammattilaisten opastuksella tekemään monipuolisia, käytännönläheisiä ja myös vaativia töitä”, sanoo koulutuspäällikkö Jere Hänninen.
Myös GRK:n isot projektit saivat hakijoita liikkeelle. Kesätyöhakemuksissa on mainittu muun muassa Espoon kaupunkirata, Hailuodon kiinteä yhteys, Jätkäsaaren kannaksen silta, Mäkelänkadun peruskorjaus sekä Vantaan Ratikka.
Kesäharjoittelijoista noin 90 prosenttia sijoittuu tuotannon tehtäviin ja 10 prosenttia hallinnollisiin tehtäviin. GRK pyrkii mahdollisuuksien mukaan tarjoamaan harjoittelupaikan harjoittelijan kotipaikkakunnalta. Tarvittaessa harjoittelijoille järjestetään majoitus.
Toiveena on saada harjoittelijoita vakituisiin töihin
Infra-alaa vaivaa osaajapula, ja kesäharjoittelijat nähdään GRK:lla tärkeinä tulevaisuuden tekijöinä. Useimmat harjoittelijoista palaavat yhtiöön uudelleen seuraavina kesinä harjoittelun pariin, ja osa myös siirtyy valmistumisen jälkeen vakituisiin tehtäviin.
”Harjoittelu on meille tärkeä rekrytointipolku. Usein yhteistyö jatkuu useamman kesän ajan ja lopulta vakituisena työsuhteena. Tämän vuoksi kesäharjoittelun onnistuminen on meille kunnia-asia. Mittaamme kesäharjoittelijoiden tyytyväisyyttä eNPs-mittarilla, joka kertoo, kuinka todennäköisesti työntekijät suosittelisivat GRK:ta työpaikkana. Viime kesänä meillä töissä olleiden eNPs oli erinomainen, eli 61“, henkilöstöasiantuntija Tomas Tilli sanoo.
Infra-alan rakenteellinen osaajapula kasvaa. Oppilaitoksista valmistuu vuosittain keskimäärin hieman noin 600-700 infra-alan osaajaa, kun samaan aikaan noin 1 200 alan ammattilaista eläköityy vuosittain. Rakennusteollisuuden suhdannekatsauksen mukaan infra-alan osaajavaje kasvaa siis koko ajan.
“Vaikka rakennusalalta on kuulunut viime aikoina myös ikäviä uutisia, on infra-ala vakaa ala suhdanteista huolimatta ja työtä riittää pitkälle tulevaisuuteen. Olemme tehneet paljon vetovoimatyötä yhdessä alan järjestöjen ja oppilaitosten kanssa, jotta saisimme mahdollisimman monia hakeutumaan tälle mielenkiintoiselle alalle, joka vaikuttaa konkreettisesti ihmisten arkeen”, Tilli sanoo.
Yhteystiedot:
Jere Hänninen, koulutuspäällikkö, +358 40 559 4046
Tomas Tilli, henkilöstöasiantuntija. +358 40 622 7165
GRK suunnittelee, korjaa ja rakentaa teitä, väyliä, raiteita ja siltoja, jotta arki sujuu, ihmiset kohtaavat ja syntyy kestävämpi tulevaisuus. GRK:n osaamista on myös sähköverkkorakentaminen ja ympäristöteknologia. Toimimme Suomessa, Ruotsissa ja Virossa noin 1 200 ammattilaisen voimin. GRK:n ydinosaamiseen kuuluvat monipuolisten infrarakennushankkeiden toteutus, suurten ja pienten hankkeiden projektinjohto sekä laaja-alainen rataosaaminen. GRK tarjoaa palvelut suunnittelusta rakentamiseen ja kunnossapitoon.
Asiakkaitamme ovat valtionhallinto, kunnat ja kaupungit sekä yksityinen sektori. GRK toimii useissa projekteissa yhteistyössä infra-alan muiden yritysten kanssa.
GRK-konserniin kuuluvat emoyhtiö GRK Infra Oyj:n lisäksi maayhtiöt jokaisessa toimintamaassa: Suomessa GRK Suomi Oy, Virossa GRK Eesti AS, A-Kaabel OÜ ja Novus Initium Investments OÜ sekä Ruotsissa GRK Sverige AB. Emoyhtiö GRK Infra Oyj vastaa konsernin hallinnosta ja rahoituksesta. Maayhtiöt harjoittavat konsernin operatiivista toimintaa.
Lue lisää julkaisijalta GRK Infra Oyj
GRK käynnistää sähköasemaprojektin Rovaniemellä12.3.2026 13:00:00 EET | Tiedote
GRK aloittaa sähköasemaprojektin Rovaniemellä, sillä yhtiö on allekirjoittanut sopimuksen 110/10 kV energiavaraston sähköaseman rakentamisesta Neve Oy:lle. GRK toimii hankkeessa sähköaseman päätoteuttajana. Projekti on yhtiön ensimmäinen voitettu sähköverkkorakentamisen urakka, ja se on ensimmäinen konkreettinen askel GRK:n laajentumisessa sähkönsiirto- ja sähköasemainfraan. Urakan arvo GRK:lle on noin 1,1 miljoonaa euroa.
GRK:lle jälleen uusi projekti Helsingin merenrantojen infrarakentamisessa11.3.2026 10:30:00 EET | Tiedote
GRK on aloittanut työt Helsingin Hernesaaren itärannan infrarakennusprojektissa. Urakka sisältää merenpohjan ruoppausta sekä merenalaisen tukipenkereen rakentamista. Projektin tilaajana toimii Helsingin kaupunki, ja sen arvo GRK:lle on noin 7,5 miljoonaa euroa. Hernesaaren itärannan ruoppaus- ja täyttöurakkaa koskevien töiden odotetaan valmistuvan joulukuussa 2026.
GRK sai tuplavoiton vuoden katutyömaa -kilpailussa2.10.2025 15:22:27 EEST | Tiedote
GRK sai tuplavoiton Vuoden katutyömaa -kilpailussa. Helsingin Vuoden katutyömaaksi on valittu Jätkäsaaren kannaksen silta ja Jätkäsaarenlaiturin työmaa. Espoossa vuoden katutyömaaksi on puolestaan valittu kaupunkiradan alueurakasta Kilon aseman työmaa.
GRK har fått ett nytt broprojekt i Sverige24.9.2025 13:36:19 EEST | Pressmeddelande
GRK Sverige AB kommer att bygga en ny bro i Sveriges fjällområde. Det handlar om en totalentreprenad där GRK fungerar som huvudentreprenör med ansvar för både projektering och utförande. Projektets totala värde är 86 miljoner kronor.
GRK on saanut uuden siltaprojektin Ruotsista – arvo noin 7,8 milj. euroa24.9.2025 11:31:54 EEST | Tiedote
GRK Sverige AB rakentaa uuden sillan Ruotsin tunturialueelle. Kyseessä on kokonaisurakka, jossa GRK toimii pääurakoitsijana vastaten sekä suunnittelusta että toteutuksesta. Projektin kokonaisarvo on 86 miljoonaa kruunua, eli noin 7,8 milj. euroa.
