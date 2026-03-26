Docendo

Tämä täytyy tietää drooneista ja tulevaisuuden sodankäynnistä –Turvallisuuspoliittinen iltapäivä Keskustakirjasto Oodissa 8.4.

30.3.2026 11:05:00 EEST | Docendo | Tiedote

Jaa

Avoin yleisötilaisuus tarjoaa ajankohtaista tietoa tulevaisuuden sodankäynnistä ja Venäjän toimintatavoista. Puhujina tekniikan ja sotatieteiden tohtori Jyri Kosola sekä Exeterin yliopiston emeritusprofessori David Lewis. Tapahtuman moderaattorina toimii suurlähettiläs emeritus Hannu Himanen.

Koneistuva sota muuttaa sodankäyntiä perusteellisesti. Jyri Kosola kertoo kauko-ohjattujen tai itsenäisesti toimivien koneiden kehityksestä ja käytöstä nyt ja tulevaisuudessa.

Jyri Kosola on tekniikan ja sotatieteiden tohtori, entinen sotilasyli-insinööri, insinöörieversti (evp). Hän on toiminut sodankäynnin ja sotateknologian tutkimuksen, kehittämisen ja rakentamisen parissa yli kolme vuosikymmentä, joista viimeisimmän Puolustusvoimien tutkimusjohtajana.

David Lewis kuvaa puheenvuorossaan, kuinka Venäjä on brutaalisti muokannut miehittämänsä alueet Ukrainasta omaksi kuvakseen ja mitä toimet ovat käytännössä olleet. Ukrainan tapahtumat kuvaavat, kuinka Venäjä miehittäessään pyrkii kaikin keinoin tuhoamaan kohdemaan oman kulttuurin ja hallitsemaan väestöä jatkuvalla propagandalla. Tämä kaikki voisi tapahtua myös Suomessa.

David Lewis on Exeterin yliopiston kansainvälisten suhteiden emeritusprofessori ja Lontoon Royal United Services Instituten vanhempi apulaisprofessori.

Jyri Kosola aiheesta Koneiden sota: 14:15-15:15

David Lewis aiheesta Venäjä miehittäjänä (ENG) 15:30-16:30

Tapahtumaa isännöi ja moderoi suurlähettiläs emeritus, tietokirjailija Hannu Himanen.

Avainsanat

docendonkirjatturvallisuuspolitiikkadrooni

Yhteyshenkilöt

Lisätietoa julkaisijasta Docendo

Docendo 
Piippukatu 7 A 7
40100 JYVÄSKYLÄ

https://docendo.fi

Me rakastamme hyviä kirjoja sekä aitoja tarinoita. Maineemme perustuu korkeatasoisiin sekä kiinnostaviin teoksiin, joiden tekijöinä ovat parhaat kirjailijat ja asiantuntijat. Docendo kuuluu Werner Söderström Osakeyhtiöön.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Docendo

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye