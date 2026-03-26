Tämä täytyy tietää drooneista ja tulevaisuuden sodankäynnistä –Turvallisuuspoliittinen iltapäivä Keskustakirjasto Oodissa 8.4.

Koneistuva sota muuttaa sodankäyntiä perusteellisesti. Jyri Kosola kertoo kauko-ohjattujen tai itsenäisesti toimivien koneiden kehityksestä ja käytöstä nyt ja tulevaisuudessa.

Jyri Kosola on tekniikan ja sotatieteiden tohtori, entinen sotilasyli-insinööri, insinöörieversti (evp). Hän on toiminut sodankäynnin ja sotateknologian tutkimuksen, kehittämisen ja rakentamisen parissa yli kolme vuosikymmentä, joista viimeisimmän Puolustusvoimien tutkimusjohtajana.

David Lewis kuvaa puheenvuorossaan, kuinka Venäjä on brutaalisti muokannut miehittämänsä alueet Ukrainasta omaksi kuvakseen ja mitä toimet ovat käytännössä olleet. Ukrainan tapahtumat kuvaavat, kuinka Venäjä miehittäessään pyrkii kaikin keinoin tuhoamaan kohdemaan oman kulttuurin ja hallitsemaan väestöä jatkuvalla propagandalla. Tämä kaikki voisi tapahtua myös Suomessa.

David Lewis on Exeterin yliopiston kansainvälisten suhteiden emeritusprofessori ja Lontoon Royal United Services Instituten vanhempi apulaisprofessori.

Jyri Kosola aiheesta Koneiden sota: 14:15-15:15

David Lewis aiheesta Venäjä miehittäjänä (ENG) 15:30-16:30

Tapahtumaa isännöi ja moderoi suurlähettiläs emeritus, tietokirjailija Hannu Himanen.