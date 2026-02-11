Snellman-konsernin vuoden 2025 vastuullisuusraportti julkaistu
30.3.2026 15:00:00 EEST | Oy Snellman Ab | Uutinen
Snellman-konserni on julkaissut ensimmäisen vastuullisuusraporttinsa.
Raportti on tehty linjassa VSME-standardin (Voluntary Sustainability Reporting Standard for non-listed SMEs) laajennetun moduulin kanssa. Se kokoaa yhteen konsernin keskeiset ympäristöön, sosiaaliseen vastuuseen ja hyvään hallintotapaan liittyvät teemat sekä kuvaa, miten vastuullisuus on osa liiketoimintamme ja sen kehittämistä.
Edistysaskeleiden vuosi vastuullisuustyössämme
Vastuullisuustyömme edistyi harppauksin vuoden 2025 aikana. Työmme pohjaksi valmistui alkuvuodesta kahdensuuntainen olennaisuusanalyysi, joka määritteli liiketoiminnallemme olennaisimmat asiat: ilmastonmuutos, kiertotalous, oma työvoima, arvoketjun työntekijät ja liiketoiminnan harjoittaminen.
Laadimme kestävän liiketoiminnan strategian, joka yhdistää koko konsernin vastuullisuustyön tavoitteen: Kestävämmin tuotettu ruoka mahdollistaa paremman tulevaisuuden kaikille. Asetimme vastuullisuustyöllemme olennaisuusanalyysiin perustuvat tavoitteet, jotka ulottuvat vuoteen 2030. Sitouduimme Science-Based Target Initiative-aloitteeseen ja aloitimme työn lyhyen aikavälin päästövähennystavoitteiden asettamiseksi.
-Vuonna 2025 otimme useita konkreettisia edistysaskeleita vastuullisuustyössämme, vaikka työtä onkin jo tehty pitkään eri puolilla konsernia. Edellä mainittujen asioiden lisäksi teimme päätöksen raportoida vastuullisuustyömme edistymisestä vuodesta 2025 lähtien. Olen ylpeä, että saimme ensimmäisen raporttimme julkaistua. Tästä on hyvä jatkaa työtä ja ottaa uusia edistysaskeleita, kommentoi Snellman-konsernin viestintä- ja vastuullisuusjohtaja Vilma Wiitakorpi Björkman.
Raportti on julkaistu englanniksi. Se löytyy myös verkkosivuiltamme.
Lisätietoja:
Vilma Wiitakorpi Björkman, viestintä- ja vastuullisuusjohtaja, Snellman-konserni, puh. 050 3080 879, sposti: vilma.wiitakorpi-bjorkman(a)snellman.fi
Yhteyshenkilöt
Vilma Wiitakorpi Björkman, viestintä- ja vastuullisuusjohtaja, Snellman-konserni, puh. 050 3080 879, sposti: vilma.wiitakorpi-bjorkman(a)snellman.fi
Liitteet
Snellman-konserni
Snellman-konserni on suomalainen ruokatalo, joka tarjoaa parhaita makuelämyksiä markkinoiden luotetuimmilla brändeillä. Perheyrityksenä valmistamme tuotteemme kuin itsellemme tekisimme ottaen aina huomioon ihmisten, eläinten ja ympäristön hyvinvoinnin. Konsernilla on toimintaa Suomen ja Ruotsin lisäksi myös Isossa-Britanniassa ja viemme tuotteitamme useaan maahan. Palveluksessamme työskentelee noin 2 000 intohimoista eri alan osaajaa ja elintarvikealan ammattilaista, jotka tekevät ruokaa suurella sydämellä ja mausta tinkimättä.
www.snellmangroup.fi
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme