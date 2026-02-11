Snellman-konsernin vuoden 2025 vastuullisuusraportti julkaistu

Raportti on tehty linjassa VSME-standardin (Voluntary Sustainability Reporting Standard for non-listed SMEs) laajennetun moduulin kanssa. Se kokoaa yhteen konsernin keskeiset ympäristöön, sosiaaliseen vastuuseen ja hyvään hallintotapaan liittyvät teemat sekä kuvaa, miten vastuullisuus on osa liiketoimintamme ja sen kehittämistä.



Edistysaskeleiden vuosi vastuullisuustyössämme

Vastuullisuustyömme edistyi harppauksin vuoden 2025 aikana. Työmme pohjaksi valmistui alkuvuodesta kahdensuuntainen olennaisuusanalyysi, joka määritteli liiketoiminnallemme olennaisimmat asiat: ilmastonmuutos, kiertotalous, oma työvoima, arvoketjun työntekijät ja liiketoiminnan harjoittaminen.

Laadimme kestävän liiketoiminnan strategian, joka yhdistää koko konsernin vastuullisuustyön tavoitteen: Kestävämmin tuotettu ruoka mahdollistaa paremman tulevaisuuden kaikille. Asetimme vastuullisuustyöllemme olennaisuusanalyysiin perustuvat tavoitteet, jotka ulottuvat vuoteen 2030. Sitouduimme Science-Based Target Initiative-aloitteeseen ja aloitimme työn lyhyen aikavälin päästövähennystavoitteiden asettamiseksi.

-Vuonna 2025 otimme useita konkreettisia edistysaskeleita vastuullisuustyössämme, vaikka työtä onkin jo tehty pitkään eri puolilla konsernia. Edellä mainittujen asioiden lisäksi teimme päätöksen raportoida vastuullisuustyömme edistymisestä vuodesta 2025 lähtien. Olen ylpeä, että saimme ensimmäisen raporttimme julkaistua. Tästä on hyvä jatkaa työtä ja ottaa uusia edistysaskeleita, kommentoi Snellman-konsernin viestintä- ja vastuullisuusjohtaja Vilma Wiitakorpi Björkman.



Raportti on julkaistu englanniksi.

Vilma Wiitakorpi Björkman, viestintä- ja vastuullisuusjohtaja, Snellman-konserni, puh. 050 3080 879, sposti: vilma.wiitakorpi-bjorkman(a)snellman.fi