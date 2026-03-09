St1 Nordic Oy:n tilinpäätöstiedote 2025

Konsernin keskeiset tunnusluvut

2025 2024 Liikevaihto, MEUR 7 234,2 7 960,7 Liikevoitto/tappio, MEUR 110,0 171,9 Liikevoitto, % liikevaihdosta 1,5 2,2 Tilikauden tulos, MEUR 99,2 131,7 Oman pääoman tuotto, % 6,8 9,4 Omavaraisuusaste, % 59,0 57,2

St1 Nordic -konsernin liikevaihto vuonna 2025 oli 7,2 miljardia euroa, joka oli noin 9 % vähemmän kuin edellisen vuoden 8,0 miljardia euroa. Lasku johtui pääasiassa Göteborgin jalostamon osittaisesta huoltoseisokista keväällä 2025 sekä öljytuotteiden globaalien markkinahintojen laskusta. Kokonaismyyntivolyymit kasvoivat hieman erityisesti meripolttoaineissa. Liikevaihdon maakohtainen jakauma pysyi aiempien vuosien kaltaisena: 20,9 % liikevaihdosta tuli Suomesta, 53 % Ruotsista, 25,9 % Norjasta ja 0,3 % Isosta-Britanniasta.

Konsernin liikevoitto oli 110,0 miljoonaa euroa, joka oli 61,9 miljoonaa euroa vähemmän kuin edellisenä vuonna. Jalostusmarginaalit olivat korkeammat kuin vuonna 2024, mutta öljytuotteiden hintamuutokset johtivat varastotappioon vuoden lopussa.

Liiketoiminnan rahavirta oli 314,8 miljoonaa euroa. Investoinnit olivat 181,2 miljoonaa euroa, mukaan lukien investoinnit osakkuusyrityksiin. Konsernin merkittävin investointi oli Pohjoismaiden asemaverkoston uudelleenbrändäys St1-brändin alle yhden brändin strategian mukaisesti. Lisäksi Göteborgin jalostamolla oli pieni suunniteltu huoltoseisokki. St1 laajensi myös sähköautojen latausverkostoaan Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Investoinnit vähäpäästöisen energian tuotantoon ja sen jakeluverkostoon olivat 32,3 miljoonaa euroa. St1 solmi strategisen teollisen kumppanuuden ruotsalaisen fuusioenergiakehittäjän Novatron Fusion Group AB:n (NFG) kanssa. St1 sijoitti hankkeeseen 13,0 miljoonaa euroa. Investoinnit biokaasuliiketoimintaan tehtiin St1:n osakkuusyhtiön St1 Biokraft Group AB:n kautta.

Konsernin oma pääoma tilikauden lopussa oli 1 484,1 miljoonaa euroa, ja omavaraisuusaste 59,0 %.

St1 Nordic Oy:n hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa osinkoa 3,00 euroa osakkeelta, yhteensä 113,2 miljoonaa euroa. Lisäksi hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään harkintansa mukaan enintään 1,50 euron lisäosingon jakamisesta osakkeelta, yhteensä enintään 56,6 miljoonaa euroa, vuoden 2026 aikana.

Henrikki Talvitie, CEO, St1 Nordic Oy:

Vahva vuosi energiasiirtymän vauhdittajana

Energiasiirtymätavoitteemme ohjaa strategista päätöksentekoamme. Vuotta 2025 leimasivat geopoliittinen epävakaus, aseelliset konfliktit sekä globaalin talouden ja sääntely-ympäristön yhä nopeammat vaihtelut. St1 on kuitenkin noudattanut johdonmukaisesti strategiaansa pitkän aikavälin tavoitteidensa saavuttamiseksi.

Olemme jatkaneet energiasiirtymän toteuttamista tasapainoisesti ja sitkeästi turvaamalla nykyisten energiajärjestelmien luotettavuuden ja investoimalla samalla uusiin vähäpäästöisiin ratkaisuihin. Energiasiirtymän toteuttamisessa keskeisin tavoitteemme on matalapäästöisen energiaportfoliomme kasvattaminen.

Yhden brändin strategia

Yhtenäinen pohjoismainen St1-verkosto on vahva kanava, jonka kautta voimme tarjota asiakkaillemme lisää vähäpäästöisiä energiatuotteita. Shell-asemaverkostomme uudelleenbrändäys St1-brändin alle on saatu päätökseen suunnitellusti: aikataulussa pysyttiin, laatu varmistettiin, budjetti piti ja nollan vakavan tapaturman tavoite saavutettiin. Olemme uudelleenbrändänneet yhteensä 624 asemaa Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Yhden brändin strategia ja vahva pohjoismainen verkosto ovat St1:n energiasiirtymän toteuttamisen ja kannattavan liiketoiminnan pitkän aikavälin kehittämisen kriittisiä osatekijöitä.

Vahvaa suoriutumista läpi arvoketjujemme

Uudet arvoketjumme suoriutuvat hyvin, ja olemme onnistuneet kasvattamaan kaikkien arvoketjujemme kannattavuutta läpi vuoden.

Uusiutuvan dieselin (HVO) arvoketjumme kulmakiven, Göteborgin biojalostamon, tuotantovuosi on ollut vakaa. Lisäksi se rikkoo tuotantoennätyksiä korkealla käyttöasteella. Markkinat ovat elpyneet, ja uusiutuvan lentopolttoaineen (SAF) ja uusiutuvan dieselin (HVO) kysyntä on vahvaa.

Biokaasun arvoketjuamme hallinnoi yhteisyritys St1 Biokraft, joka on nyt saanut päätökseen ensimmäisen täyden toimintavuotensa. Biokaasun osalta kasvusuunnitelmamme etenivät suunnitellusti, ja uusi 138 GWh:n tuotantolaitos otettiin käyttöön Ruotsissa viime vuonna. St1 Biokraftin ja Valion yhteisyritys Suomen Lantakaasu rakentaa parhaillaan Suomeen tuotantolaitoksia, joiden yhteenlaskettu kapasiteetti on 248 GWh ja jotka on tarkoitus ottaa käyttöön vuonna 2026. Vuoden 2025 loppuun mennessä Pohjoismaissa oli avattu 13 nesteytetyn biokaasun (LBG) tankkauspistettä, mikä on neljännes vuodelle 2028 asetetusta tavoitteesta.

Sähköautojen latausverkostomme jatkoi kasvuaan, ja lisäsimme Pohjoismaiden verkostoon 44 uutta St1-latausasemaa. St1 avasi ensimmäisen aurinkopuistonsa Ruotsin Göteborgiin vuonna 2025. Lisäksi perustimme uuden Power-liiketoimintayksikön, jonka tavoitteena on kehittää potentiaalisia uusia arvoketjuja.

Vuonna 2025 St1 yhdisti voimansa Novatron Fusion Groupin (NFG) kanssa fuusioenergian kehittämiseksi Pohjoismaissa. Uskomme NFG:n teknologian mullistavaan potentiaaliin, ja pitkäjänteisenä pääsijoittajana olemme innoissamme mahdollisuudesta päästä vauhdittamaan rajattoman fossiilittoman energian kehittämistä. On tärkeää lisätä tietoisuutta fuusioenergian tarjoamista mahdollisuuksista ja edistää sen kehitystä koulutuksen, investointien ja yhteiskunnallisen tuen avulla – ja samalla kehittää Pohjoismaille yhteinen fuusioenergiastrategia.

Dataohjattu päätöksenteko tukee tavoitettamme kasvattaa vähäpäästöistä energiaportfoliotamme ja pienentää myymämme energian hiili-intensiteettiä kannattavuuden säilyessä. Sen ansiosta voimme toimia asiakkaidemme kumppanina tarjoamalla tietoa ja tukea heidän energiasiirtymänsä kehittämiseen ja toteuttamiseen.

St1 Nordic Oy on julkaissut Game Changer -vuosiraporttinsa 31.3.2026.

St1 Nordic Oy julkaisee ensimmäisen vuosipuoliskon osavuosituloksen 31.8.2026.