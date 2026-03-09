St1 Nordic Oy:n tilinpäätöstiedote 2025
31.3.2026 12:00:02 EEST | St1 | Tiedote
Konsernin keskeiset tunnusluvut
|2025
|2024
|Liikevaihto, MEUR
|7 234,2
|7 960,7
|Liikevoitto/tappio, MEUR
|110,0
|171,9
|Liikevoitto, % liikevaihdosta
|1,5
|2,2
|Tilikauden tulos, MEUR
|99,2
|131,7
|Oman pääoman tuotto, %
|6,8
|9,4
|Omavaraisuusaste, %
|59,0
|57,2
St1 Nordic -konsernin liikevaihto vuonna 2025 oli 7,2 miljardia euroa, joka oli noin 9 % vähemmän kuin edellisen vuoden 8,0 miljardia euroa. Lasku johtui pääasiassa Göteborgin jalostamon osittaisesta huoltoseisokista keväällä 2025 sekä öljytuotteiden globaalien markkinahintojen laskusta. Kokonaismyyntivolyymit kasvoivat hieman erityisesti meripolttoaineissa. Liikevaihdon maakohtainen jakauma pysyi aiempien vuosien kaltaisena: 20,9 % liikevaihdosta tuli Suomesta, 53 % Ruotsista, 25,9 % Norjasta ja 0,3 % Isosta-Britanniasta.
Konsernin liikevoitto oli 110,0 miljoonaa euroa, joka oli 61,9 miljoonaa euroa vähemmän kuin edellisenä vuonna. Jalostusmarginaalit olivat korkeammat kuin vuonna 2024, mutta öljytuotteiden hintamuutokset johtivat varastotappioon vuoden lopussa.
Liiketoiminnan rahavirta oli 314,8 miljoonaa euroa. Investoinnit olivat 181,2 miljoonaa euroa, mukaan lukien investoinnit osakkuusyrityksiin. Konsernin merkittävin investointi oli Pohjoismaiden asemaverkoston uudelleenbrändäys St1-brändin alle yhden brändin strategian mukaisesti. Lisäksi Göteborgin jalostamolla oli pieni suunniteltu huoltoseisokki. St1 laajensi myös sähköautojen latausverkostoaan Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Investoinnit vähäpäästöisen energian tuotantoon ja sen jakeluverkostoon olivat 32,3 miljoonaa euroa. St1 solmi strategisen teollisen kumppanuuden ruotsalaisen fuusioenergiakehittäjän Novatron Fusion Group AB:n (NFG) kanssa. St1 sijoitti hankkeeseen 13,0 miljoonaa euroa. Investoinnit biokaasuliiketoimintaan tehtiin St1:n osakkuusyhtiön St1 Biokraft Group AB:n kautta.
Konsernin oma pääoma tilikauden lopussa oli 1 484,1 miljoonaa euroa, ja omavaraisuusaste 59,0 %.
St1 Nordic Oy:n hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa osinkoa 3,00 euroa osakkeelta, yhteensä 113,2 miljoonaa euroa. Lisäksi hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään harkintansa mukaan enintään 1,50 euron lisäosingon jakamisesta osakkeelta, yhteensä enintään 56,6 miljoonaa euroa, vuoden 2026 aikana.
Henrikki Talvitie, CEO, St1 Nordic Oy:
Vahva vuosi energiasiirtymän vauhdittajana
Energiasiirtymätavoitteemme ohjaa strategista päätöksentekoamme. Vuotta 2025 leimasivat geopoliittinen epävakaus, aseelliset konfliktit sekä globaalin talouden ja sääntely-ympäristön yhä nopeammat vaihtelut. St1 on kuitenkin noudattanut johdonmukaisesti strategiaansa pitkän aikavälin tavoitteidensa saavuttamiseksi.
Olemme jatkaneet energiasiirtymän toteuttamista tasapainoisesti ja sitkeästi turvaamalla nykyisten energiajärjestelmien luotettavuuden ja investoimalla samalla uusiin vähäpäästöisiin ratkaisuihin. Energiasiirtymän toteuttamisessa keskeisin tavoitteemme on matalapäästöisen energiaportfoliomme kasvattaminen.
Yhden brändin strategia
Yhtenäinen pohjoismainen St1-verkosto on vahva kanava, jonka kautta voimme tarjota asiakkaillemme lisää vähäpäästöisiä energiatuotteita. Shell-asemaverkostomme uudelleenbrändäys St1-brändin alle on saatu päätökseen suunnitellusti: aikataulussa pysyttiin, laatu varmistettiin, budjetti piti ja nollan vakavan tapaturman tavoite saavutettiin. Olemme uudelleenbrändänneet yhteensä 624 asemaa Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Yhden brändin strategia ja vahva pohjoismainen verkosto ovat St1:n energiasiirtymän toteuttamisen ja kannattavan liiketoiminnan pitkän aikavälin kehittämisen kriittisiä osatekijöitä.
Vahvaa suoriutumista läpi arvoketjujemme
Uudet arvoketjumme suoriutuvat hyvin, ja olemme onnistuneet kasvattamaan kaikkien arvoketjujemme kannattavuutta läpi vuoden.
Uusiutuvan dieselin (HVO) arvoketjumme kulmakiven, Göteborgin biojalostamon, tuotantovuosi on ollut vakaa. Lisäksi se rikkoo tuotantoennätyksiä korkealla käyttöasteella. Markkinat ovat elpyneet, ja uusiutuvan lentopolttoaineen (SAF) ja uusiutuvan dieselin (HVO) kysyntä on vahvaa.
Biokaasun arvoketjuamme hallinnoi yhteisyritys St1 Biokraft, joka on nyt saanut päätökseen ensimmäisen täyden toimintavuotensa. Biokaasun osalta kasvusuunnitelmamme etenivät suunnitellusti, ja uusi 138 GWh:n tuotantolaitos otettiin käyttöön Ruotsissa viime vuonna. St1 Biokraftin ja Valion yhteisyritys Suomen Lantakaasu rakentaa parhaillaan Suomeen tuotantolaitoksia, joiden yhteenlaskettu kapasiteetti on 248 GWh ja jotka on tarkoitus ottaa käyttöön vuonna 2026. Vuoden 2025 loppuun mennessä Pohjoismaissa oli avattu 13 nesteytetyn biokaasun (LBG) tankkauspistettä, mikä on neljännes vuodelle 2028 asetetusta tavoitteesta.
Sähköautojen latausverkostomme jatkoi kasvuaan, ja lisäsimme Pohjoismaiden verkostoon 44 uutta St1-latausasemaa. St1 avasi ensimmäisen aurinkopuistonsa Ruotsin Göteborgiin vuonna 2025. Lisäksi perustimme uuden Power-liiketoimintayksikön, jonka tavoitteena on kehittää potentiaalisia uusia arvoketjuja.
Vuonna 2025 St1 yhdisti voimansa Novatron Fusion Groupin (NFG) kanssa fuusioenergian kehittämiseksi Pohjoismaissa. Uskomme NFG:n teknologian mullistavaan potentiaaliin, ja pitkäjänteisenä pääsijoittajana olemme innoissamme mahdollisuudesta päästä vauhdittamaan rajattoman fossiilittoman energian kehittämistä. On tärkeää lisätä tietoisuutta fuusioenergian tarjoamista mahdollisuuksista ja edistää sen kehitystä koulutuksen, investointien ja yhteiskunnallisen tuen avulla – ja samalla kehittää Pohjoismaille yhteinen fuusioenergiastrategia.
Dataohjattu päätöksenteko tukee tavoitettamme kasvattaa vähäpäästöistä energiaportfoliotamme ja pienentää myymämme energian hiili-intensiteettiä kannattavuuden säilyessä. Sen ansiosta voimme toimia asiakkaidemme kumppanina tarjoamalla tietoa ja tukea heidän energiasiirtymänsä kehittämiseen ja toteuttamiseen.
St1 Nordic Oy on julkaissut Game Changer -vuosiraporttinsa 31.3.2026.
Talousraportit:
Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus 2025
St1 Nordic Oy julkaisee ensimmäisen vuosipuoliskon osavuosituloksen 31.8.2026.
Yhteyshenkilöt
Kati Ylä-AutioCFO, St1 NordicPuh:+358 10 557 5263
Henrikki TalvitieCEO, St1 NordicPuh:+358 10 557 11
St1 on energiasiirtymäyhtiö, jonka visiona on olla johtava CO₂-hyvän energian valmistaja ja myyjä. Yhtiö toimii Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Isossa-Britanniassa.
St1:n energiaportfolioon sisältyvät öljytuotteet, biokaasu, uusiutuva lentopolttoaine (SAF), uusiutuva diesel (HVO) sekä aurinkovoima. Lisäksi edistämme useita energiasiirtymähankkeita, mukaan lukien siirtymäinvestoinnit Göteborgin öljyjalostamollamme.
St1:llä on kaikkiaan 1 150 vähittäismyyntiasemaa Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Pohjoismainen verkostomme tarjoaa monipuolisia palveluita: polttoaineita, kasvavan määrän sekä sähköautojen latauspisteitä että raskaan liikenteen biokaasun tankkauspisteitä ja autopesupalveluita. Asemien yhteydessä toimii myös myymälöitä ja ravintoloita.
St1 työllistää yli 1 000 henkilöä.
www.st1.com
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta St1
Neljännesvuosisata yhteistä matkaa: St1 ja Hiihtoliitto jatkavat kumppanuuttaan – katse kohti vuoden 2029 kotikisoja9.3.2026 16:01:02 EET | Tiedote
Suomen Hiihtoliitto ja St1 ovat solmineet neljän vuoden jatkosopimuksen, joka jatkaa 25 vuotta kestänyttä yhteistä taivalta myös seuraavan olympiadin ajan. Sopimus kattaa maastohiihtomaajoukkueen, nuorten maajoukkueet, Suomen Cupin, Hopeasompa-kokonaisuuden sekä nuorten SM-hiihdot. Kumppanuuden ytimessä on suomalaisen hiihtourheilun pitkäjänteinen tukeminen ja nuorten urheilijoiden polun kehittäminen matkalla kohti Lahden MM-kisoja 2029 ja tulevia olympialaisia 2030.
St1 myy St1 Lähienergian Geonova Oy:lle12.2.2026 11:15:00 EET | Tiedote
St1 on myynyt tytäryhtiönsä St1 Lähienergia Oy:n maalämpöratkaisuihin erikoistuneelle Geonova Oy:lle. Yrityskauppa astui voimaan 11.2.2026.
St1 divests St1 Lähienergia to Geonova Oy12.2.2026 11:15:00 EET | Press release
St1 has divested its subsidiary, St1 Lähienergia Oy, to Geonova Oy, a company specialized in geothermal heating solutions. The transaction became effective on 11 February 2026.
St1 avasi raskaan liikenteen biokaasun tankkauspisteet Iisalmeen ja Liminkaan20.1.2026 10:00:02 EET | Tiedote
Energiayhtiö St1:n asemaverkostoon on avattu kaksi uutta nesteytetyn biokaasun (LBG) tankkauspistettä raskaalle liikenteelle. Asemat sijaitsevat Iisalmessa ja Limingassa, ja niiden myötä St1:n biokaasuverkosto Suomessa kattaa nyt seitsemän raskaan liikenteen tankkauspistettä.
St1 opened new biogas refueling points for heavy transport in Iisalmi and Liminka, Finland20.1.2026 10:00:02 EET | Press release
Energy company St1 has strengthened its commitment to sustainable transport by opening two new liquefied biogas (LBG) refueling points within its station network for heavy-duty transport. The stations, located in Iisalmi and Liminka, bring St1’s network in Finland to a total of seven dedicated LBG stations serving heavy transport.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme