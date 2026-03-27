Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy

Pyöräkeskus avautuu jälleen 1.4. – uudet aukioloajat

30.3.2026 13:17:32 EEST | Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy | Tiedote

Suosittu Pyöräkeskus avautuu keskiviikkona 1.4. klo 10 Töölönlahdenpuiston tapahtuma-aukiolla. Pyöräkeskuksessa jokainen pääsee huoltamaan pyöräänsä itse ja saa käyttöönsä maksutta työkaluja ja asiantuntijoiden neuvoja.

Henkilö pumppaa ilmaa polkupyörän renkaaseen pyöräkeskuksessa ulkona. Toinen henkilö seisoo vieressä.
Pyöräkeskuksesta saa esimerkiksi pumpattua ilmaa renkaisiin. Marie von Bell Kaupunkiliikenne Oy

Pyöräkeskuspalvelun tavoitteena on tehdä pyöräilystä houkuttelevampaa ja helpompaa. Keskuksessa kaupunkilaiset voivat huoltaa pyöräänsä itse: pyöriin saa ilmaa, työkalut käyttöön ja asiantuntijalta opastusta.

Pyöräkeskuksessa voi tehdä omalle pyörälleen pikahuollon keskuksen ammattilaisten opastuksen ja työkalujen avulla. Lisäksi neuvoja saa myös Helsingin kaupunkipyöräpalvelun käyttöön, sillä yhteistyökumppanimme Inurba Mobility toimii myös kaupunkipyöräpalvelun operaattorina.

Asiakaspalautteen perusteella aukioloaikoja muutettiin niin, että Pyöräkeskus on auki pidempään iltapäivällä. Pyöräkeskus on avoinna huhtikuusta lokakuun loppuun asti arkisin klo 10–18 sekä aina kuukauden ensimmäisenä lauantaina klo 10–18. Pääsiäisen poikkeusaikataulujen vuoksi huhtikuussa Pyöräkeskus on auki lauantaina 11.4.

Pyöräkeskus on Kaupunkiliikenne Oy:n tuottama palvelu, jonka yhteistyökumppanina jatkaa Inurba Mobility.

Kannustamme kaupunkilaisia pyöräilyn pariin

Kaupunkiliikenne Oy tuottaa ja kehittää yhdessä yhteistyökumppaniensa kanssa Helsinkiin erilaisia pyöräliikenteen palveluita. Pyöräkeskuksen palvelujen tarjoaminen on osa kokonaisvaltaista pyöräliikenteen edistämistä.  Helsingin kaupunki on tarjonnut kaupunkilaisille Pyöräkeskuspalvelua vuodesta 2012 lähtien aina keväästä syksyyn. Palvelun tavoitteena on tehdä pyöräilystä houkuttelevampaa ja helpompaa ja näin auttaa pyöräilyä osaksi matkustusketjua. Pyöräkeskuksen lisäksi kaupunkiliikenne vastaa metro- ja juna-asemien pyörien liityntäpysäköinnistä ja Kaisantunnelin Pyörätallista.

Lisätietoja Pyöräkeskuspalvelusta Kaupunkiliikenteen nettisivuilta.  

Henkilö on huoltamassa polkupyörää, johon on kytketty ilmaletku.
Pyörää saa huoltaa itse, mutta ammatilaiselta saa apua ja ohjeita.
Marie von Bell Kaupunkiliikenne Oy
Me Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:ssä mahdollistamme pääkaupunkiseudun kestävän kasvun rakentamalla tulevaisuuden raideverkostokaupunkia ja pitämällä sen liikkeessä. Vastaamme joukkoliikenneinfran rakentamisesta sekä metrojunien ja raitiovaunujen liikennöinnistä, kunnossapidosta ja kehittämisestä laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. Järjestämme kaupunkipyöräpalvelun ja liikennöimme Suomenlinnan lauttoja tytäryhtiömme kautta. Kannamme vastuun koko toimintamme elinkaaren päästöistä ja teemme valintoja, jotka muuttavat koko alan toimintaa, koska haluamme olla kestävien kaupunkien paras liikuttaja ja kehittäjä ­­­­­­­­­­­ ̶­  nyt ja tulevaisuudessa. 

Markkinaoikeus vahvisti Kaupunkiliikenteen päätöksen raitiovaunuhankinnasta27.3.2026 12:02:14 EET | Tiedote

Markkinaoikeus on perjantaina 27.3. tekemässään päätöksessä hylännyt Skoda Transtechin tekemän valituksen pääkaupunkiseudun raitiovaunuhankinnasta. Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n hallitus teki 18.11.2025 päätöksen, jossa se valitsi pääkaupunkiseudun uusien raitiovaunujen toimittajaksi Stadler Polskan ja sulki Skoda Transtechin tarjouksen ulos tarjouskilpailusta.

