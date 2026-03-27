Pyöräkeskus avautuu jälleen 1.4. – uudet aukioloajat
30.3.2026 13:17:32 EEST | Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy | Tiedote
Suosittu Pyöräkeskus avautuu keskiviikkona 1.4. klo 10 Töölönlahdenpuiston tapahtuma-aukiolla. Pyöräkeskuksessa jokainen pääsee huoltamaan pyöräänsä itse ja saa käyttöönsä maksutta työkaluja ja asiantuntijoiden neuvoja.
Pyöräkeskuspalvelun tavoitteena on tehdä pyöräilystä houkuttelevampaa ja helpompaa. Keskuksessa kaupunkilaiset voivat huoltaa pyöräänsä itse: pyöriin saa ilmaa, työkalut käyttöön ja asiantuntijalta opastusta.
Pyöräkeskuksessa voi tehdä omalle pyörälleen pikahuollon keskuksen ammattilaisten opastuksen ja työkalujen avulla. Lisäksi neuvoja saa myös Helsingin kaupunkipyöräpalvelun käyttöön, sillä yhteistyökumppanimme Inurba Mobility toimii myös kaupunkipyöräpalvelun operaattorina.
Asiakaspalautteen perusteella aukioloaikoja muutettiin niin, että Pyöräkeskus on auki pidempään iltapäivällä. Pyöräkeskus on avoinna huhtikuusta lokakuun loppuun asti arkisin klo 10–18 sekä aina kuukauden ensimmäisenä lauantaina klo 10–18. Pääsiäisen poikkeusaikataulujen vuoksi huhtikuussa Pyöräkeskus on auki lauantaina 11.4.
Pyöräkeskus on Kaupunkiliikenne Oy:n tuottama palvelu, jonka yhteistyökumppanina jatkaa Inurba Mobility.
Kannustamme kaupunkilaisia pyöräilyn pariin
Kaupunkiliikenne Oy tuottaa ja kehittää yhdessä yhteistyökumppaniensa kanssa Helsinkiin erilaisia pyöräliikenteen palveluita. Pyöräkeskuksen palvelujen tarjoaminen on osa kokonaisvaltaista pyöräliikenteen edistämistä. Helsingin kaupunki on tarjonnut kaupunkilaisille Pyöräkeskuspalvelua vuodesta 2012 lähtien aina keväästä syksyyn. Palvelun tavoitteena on tehdä pyöräilystä houkuttelevampaa ja helpompaa ja näin auttaa pyöräilyä osaksi matkustusketjua. Pyöräkeskuksen lisäksi kaupunkiliikenne vastaa metro- ja juna-asemien pyörien liityntäpysäköinnistä ja Kaisantunnelin Pyörätallista.
Lue lisää julkaisijalta Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy
Markkinaoikeus vahvisti Kaupunkiliikenteen päätöksen raitiovaunuhankinnasta27.3.2026 12:02:14 EET | Tiedote
Markkinaoikeus on perjantaina 27.3. tekemässään päätöksessä hylännyt Skoda Transtechin tekemän valituksen pääkaupunkiseudun raitiovaunuhankinnasta. Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n hallitus teki 18.11.2025 päätöksen, jossa se valitsi pääkaupunkiseudun uusien raitiovaunujen toimittajaksi Stadler Polskan ja sulki Skoda Transtechin tarjouksen ulos tarjouskilpailusta.
Pohjois-Haagan, Kannelmäen ja Malminkartanon juna-asemien perusparannusten urakoitsijat on valittu24.3.2026 15:38:13 EET | Tiedote
Kesällä 2026 junaliikenne katkeaa kokonaan Huopalahden ja Myyrmäen välisellä osuudella noin kahden kuukauden ajaksi, kun Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy toteuttaa kolmen juna-aseman perusparannukset. Pohjois-Haagan juna-aseman perusparannuksen urakoitsijaksi on valittu VM Suomalainen Oy, Kannelmäen ja Malminkartanon juna-asemien Kreate Group.
Junatien metrosillan valmistelevat työt alkavat – Kalasataman alueelle liikennejärjestelyjä24.3.2026 11:08:04 EET | Tiedote
Kaupunkiliikenne Oy uusii Junatien metrosillan Kalasataman ja Sörnäisten välillä vuosina 2026–2028. Töiden aloitus aiheuttaa Kalasataman alueen auto-, pyöräily- ja jalankulkureitteihin muutoksia. Valmistelevat työt alkavat ja liikennejärjestelyt astuvat voimaan 20.4. alkavalla viikolla. Metro liikennöi normaalisti ja Kalasataman metroasema on auki.
Itäkeskuksen metroasemalla vaihdetaan ikkunalaseja3.3.2026 10:18:03 EET | Tiedote
Itäkeskuksen metroaseman kunnostushankkeessa uusitaan tällä hetkellä aseman länsipäädyn ikkunalaseja. Lasien vaihto vaikuttaa jonkin verran matkustajiin. Itäisessä päädyssä kunnostetaan liukuportaita.
Junatien metrosillan hankesuunnitelma etenee päätöksentekoon27.2.2026 12:05:38 EET | Tiedote
Kaupunkiliikenne Oy uusii Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen toimeksiannosta Junatien metrosillan Kalasataman ja Sörnäisten välillä vuosina 2026–2028. Rakentamisen aikaisten haittojen vähentäminen ohjaa siltahankkeen suunnittelua ja toteutusta. Valmistelevat työt alkavat huhti-toukokuussa 2026.
