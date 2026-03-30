Valtatien 27 liikenne ohjataan kiertoreitille Pyhäjärven sillan uusimisen takia huhtikuussa
30.3.2026 15:54:35 EEST | Pohjois-Suomen elinvoimakeskus | Tiedote
Valtatien 27 liikenne ohjataan kiertoreitille Pyhäjärvellä huhtikuussa 2026. Valtatien liikenne katkaistaan ja ohjataan kiertoreitille Pyhäjärven sillan uusimisen takia. Töiden on tarkoitus valmistua syksyllä 2026.
Vuonna 1966 rakennettu huonokuntoinen Pyhäjärven silta puretaan ja uusitaan kesän 2026 aikana, jolloin valtatien liikenne kulkee kiertoreittiä Pyhäjärven keskustan kautta.
Erikoiskuljetukset opastetaan käyttämään muita reittejä.
Kiertoreitti lännestä itään noudattaa reittiä Vt 27 – Mt 7700 (Emolahdentie) -Mt 7706/18471 (Ollintie/Tikkalansalmentie) – Mt 560 (Keiteleentie)- Vt 27.
Urakan tilaajana on Lapin elinvoimakeskus.
Urakoitsijana toimii NYAB Finland Oy.
Liikenteen asiakaspalvelu
Puhelinpalvelu ma-pe klo 9–15 (pvm/mpm) 0295 020 600
Sähköposti: liikenteen.asiakaspalvelu@elinvoimakeskus.fi
Yhteydenottoja käsitellään arkisin klo 8-16 välillä.
Chat-palvelussa asiakasneuvoja paikalla ma-pe klo 9-15 (muuna aikana virtuaalineuvoja)
Pohjois-Suomen elinvoimakeskus hoitaa maaseutuun, liikenteeseen, elinkeinoihin ja työllisyyteen, maahanmuuttoon, ympäristöön sekä rahoitukseen, kehittämiseen ja seurantaan liittyviä valtion aluehallinnon tehtäviä. Pohjois-Suomen elinvoimakeskus toimii Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakuntien alueella, ja keskitettyjen tehtävien kautta palvelee myös muita alueita.
