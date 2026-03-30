Pohjois-Suomen elinvoimakeskus

Valtatien 27 liikenne ohjataan kiertoreitille Pyhäjärven sillan uusimisen takia huhtikuussa

30.3.2026 15:54:35 EEST | Pohjois-Suomen elinvoimakeskus | Tiedote

Jaa

Valtatien 27 liikenne ohjataan kiertoreitille Pyhäjärvellä huhtikuussa 2026. Valtatien liikenne katkaistaan ja ohjataan kiertoreitille Pyhäjärven sillan uusimisen takia. Töiden on tarkoitus valmistua syksyllä 2026.

Sijaintikartta.
Siltapaikka kartalla.

Vuonna 1966 rakennettu huonokuntoinen Pyhäjärven silta puretaan ja uusitaan kesän 2026 aikana, jolloin valtatien liikenne kulkee kiertoreittiä Pyhäjärven keskustan kautta.

Erikoiskuljetukset opastetaan käyttämään muita reittejä. 

Kiertoreitti lännestä itään noudattaa reittiä Vt 27 – Mt 7700 (Emolahdentie) -Mt 7706/18471 (Ollintie/Tikkalansalmentie) – Mt 560 (Keiteleentie)- Vt 27. 

Urakan tilaajana on Lapin elinvoimakeskus. 

Urakoitsijana toimii NYAB Finland Oy.

Avainsanat

liikennesiltatyöpyhäjärvivaltatie 27

Yhteyshenkilöt

Liikenteen asiakaspalvelu

Puhelinpalvelu ma-pe klo 9–15 (pvm/mpm) 0295 020 600

Sähköposti: liikenteen.asiakaspalvelu@elinvoimakeskus.fi
Yhteydenottoja käsitellään arkisin klo 8-16 välillä.

Chat-palvelussa asiakasneuvoja paikalla ma-pe klo 9-15 (muuna aikana virtuaalineuvoja)

Kuvat

Pyhäjärven kartta.
Kuva 1. Siltapaikka kartalla.
Lataa
Kiertoreitin sijainti kartalla.
Kuva 2. Kiertoreitti siltapaikan ohi.
Lataa

Tietoja julkaisijasta

Pohjois-Suomen elinvoimakeskus hoitaa maaseutuun, liikenteeseen, elinkeinoihin ja työllisyyteen, maahanmuuttoon, ympäristöön sekä rahoitukseen, kehittämiseen ja seurantaan liittyviä valtion aluehallinnon tehtäviä. Pohjois-Suomen elinvoimakeskus toimii Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun  maakuntien alueella, ja keskitettyjen tehtävien kautta palvelee myös muita alueita.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Pohjois-Suomen elinvoimakeskus

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
