DEN Finlandin tulos alalla poikkeava: liikevaihto kasvoi ja kannattavuus parani

Rakennusalan ammattilaisetkin valitsevat muuttovalmiin – DENin asuntomessukodit kertovat rakentamisen suunnan muuttumisesta 11.2.2026 10:11:56 EET | Tiedote

Rakennusalan ammattilaiset luottavat omissa kodeissaan yhä useammin muuttovalmiiseen toteutukseen. Lempäälän Asuntomessuille rakentuvat Designtalo Villa Verde ja Finnlamelli Saikan Taikuri ovat molemmat muuttovalmiita koteja, joiden rakennuttajaperheet työskentelevät itse rakennusalalla. Ilmiö kertoo rakentamisen muutoksesta, jossa projektin hallinta, ennakoitavuus ja arjen sujuvuus ohjaavat valintoja yhä enemmän. Designtalo ja Finnlamelli ovat DEN Finlandin talomerkkejä.