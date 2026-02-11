DEN Finlandin tulos alalla poikkeava: liikevaihto kasvoi ja kannattavuus parani
30.3.2026 15:37:00 EEST | Den Finland Oy | Tiedote
DEN Finland onnistui vuonna 2025 parantamaan liiketulostaan 6,3 miljoonaan euroon edellisvuoden 4,3 miljoonasta eurosta. Vuoden kruunasi koko Euroopan tasolla poikkeuksellisen kannattavuuskehityksen ansioista tapahtunut omistajavaihdos.
”Olemme äärimmäisen kiitollisia asiakkaillemme luottamuksesta. Olemme onnistuneet pitämään huolta kannattavuudestamme ja parantamaan selvästi liiketulostamme. Samaan aikaan asiakastyytyväisyytemme on pysynyt hyvänä ja työturvallisuutemme on selvästi parantunut”, kertoo Otto Tarkiainen, DEN Finlandin toimitusjohtaja.
DENin omistaja vaihtui, kun pitkäaikainen pääomistaja, CapMan Buyoutin hallinnoimat rahastot myivät DEN Group Oy:n, jonka liiketoimintayhtiö DEN Finland on, Metric Capital Partnersin hallinnoimalle sijoitusyhtiölle. Kauppa toteutui 8.12.2025. Metric Capital Partners on ympäri Eurooppaa toimiva pääomasijoitusyhtiö, jonka päätoimipiste on Lontoossa.
”Uuden omistajan myötä voimme panostaa entistä voimallisemmin kasvuun ja kehitykseen, sekä varmistaa yhtiömme taloudellisen vakauden pitkällä aikavälillä. Voimme tulevaisuudessa ottaa aiempaa suurempia askelia myös kansainvälistymisessä ja viennissä”, Tarkiainen toteaa.
Hyvä kannattavuus parani entisestään
DEN Finlandin kannattavuus parani selvästi: käyttökate nousi 7,2 miljoonaan euroon (5,5 M€) ja oikaistu käyttökate 8,6 miljoonaan euroon (7,8 M€). Liiketulos parani merkittävästi ja oli 6,3 miljoonaa euroa (4,3 M€). Liikevaihdossa saavutettiin pientä kasvua.
|
2025
|
2024
|
Liikevaihto
|
86,2 M€
|
86,0 M€
|
Käyttökate
|
7,2 M€
|
5,5 M€
|
Oikaistu käyttökate
|
8,6 M€
|
7,8 M€
|
Liiketulos
|
6,3 M€
|
4,3 M€
|
Oikaistu liiketulos
|
7,7 M€
|
6,6 M€
Oikaisuerät muodostuvat pääosin yhtiössä tehdyistä markkinatilannetta vastaavista sopeutuksista. Yhtiön luvut on laadittu FAS-kirjanpitokäytännön mukaisesti.
Asiakkaat ja kumppanit tyytyväisiä – 615 myytyä taloa
Asiakkaiden luottamus DEN Finlandiin ja sen tuotemerkkeihin säilyi rakennusalan vaikeista ajoista huolimatta. Vuonna 2025 toteutettiin 508 taloa, joista 298 muuttovalmiina, ja uusmyynnissä saavutettiin olosuhteisiin nähden hyvä tulos: 615 taloa.
Pitkäjänteinen kehitystyö näkyy hyvänä asiakastyytyväisyytenä. Vuonna 2025 DEN Finland investoi strategisiin kehityshankkeisiin noin 600 000 €. Asiakas-NPS vuodelta 2025 oli 59. Asiakastyytyväisyyttä mitataan yhdeksässä eri vaiheessa, ensimmäisen kerran heti kaupanteon jälkeen ja viimeisen kerran puoli vuotta talon valmistumisen jälkeen. Vuonna 2025 aloitimme NPS-mittaukset myös soittamalla asiakkaille kahdessa eri vaiheessa.
DEN Finlandin kumppanikyselyyn vastanneista yhteistyökumppaneista 70 prosenttia pitää DENiä parhaana tai yhtenä parhaista kumppaneista. Kumppanityytyväisyyttä mittaava NPS-suositteluindeksi oli 77 vuonna 2025. Kumppanit toimittavat DEN Finlandille materiaaleja, työsuoritteita tai molempia.
Työturvallisuus parani selvästi
Työturvallisuuden eteen on tehty pitkäjänteistä työtä, mikä näkyy alalla poikkeuksellisen hyvänä työturvallisuutena. Tapaturmataajuus oli vuoden 2025 lopussa 9,4 (16,9). Alkuvuonna 2025 toteutettiin satsauksia työturvallisuuteen, minkä ansiosta tapaturmataajuus laski selvästi vuoteen 2024 verrattuna.
Hirsirakentamisen merkkivuosi
Vuonna 2025 DENin hirsitalomerkki Finnlamelli täytti 30 vuotta. Finnlamelli-hirsikodit, -huvilat ja vapaa-ajanasunnot, joista valtaosa toteutetaan asiakkaille muuttovalmiina, valmistetaan DENin omalla tehtaalla Alajärvellä. Finnlamelli on Suomen johtava tuotemerkki muuttovalmiissa hirsitaloissa. DEN toimittaa hirsitaloja myös vientiin, esimerkiksi Japaniin, muihin Pohjoismaihin ja Keski-Eurooppaan.
Lisätiedot
Otto Tarkiainen, toimitusjohtaja, DEN Finland Oy, +358 40 176 3112, otto.tarkiainen@den.fi
Tietoja julkaisijasta
DEN on Suomen suurin pientalorakentaja, jonka juuret yltävät yli 30 vuoden taakse. Meitä ohjaavat yhdessä valitut arvomme: arvostus, rohkeus, vastuullisuus ja onnellisuus. Yhtiössä työskentelee yli 300 ammattilaista. Liikevaihtomme vuonna 2024 oli 86 miljoonaa euroa.
DENin muodostavat muuttovalmiiden omakotitalojen edelläkävijä Designtalo, luonnollisesti parhaiden hirsikotien Finnlamelli ja K-Raudan yhteistyömallistomme Ainoakoti. Lue lisää: den.fi.
Rakennusalan ammattilaisetkin valitsevat muuttovalmiin – DENin asuntomessukodit kertovat rakentamisen suunnan muuttumisesta11.2.2026 10:11:56 EET | Tiedote
Rakennusalan ammattilaiset luottavat omissa kodeissaan yhä useammin muuttovalmiiseen toteutukseen. Lempäälän Asuntomessuille rakentuvat Designtalo Villa Verde ja Finnlamelli Saikan Taikuri ovat molemmat muuttovalmiita koteja, joiden rakennuttajaperheet työskentelevät itse rakennusalalla. Ilmiö kertoo rakentamisen muutoksesta, jossa projektin hallinta, ennakoitavuus ja arjen sujuvuus ohjaavat valintoja yhä enemmän. Designtalo ja Finnlamelli ovat DEN Finlandin talomerkkejä.
2025 oli jo kasvun vuosi DEN Finlandille – joulukuussa uusien omakotitalojen myynti ylitti 14 miljoonaa euroa23.1.2026 12:49:47 EET | Tiedote
Suomen suurin pientalotoimija DEN Finland onnistui kasvattamaan liikevaihtoaan vuonna 2025 tuotemerkeillään Designtalo, Finnlamelli ja Ainoakoti. Samaan aikaan vahva kannattavuus parani edelleen. Omistajavaihdokseen huipentunut vuosi oli onnistunut myös muilla mittareilla.
Tiedote: Finnlamelli nostaa esiin vapaa-ajan asumisen trendejä Matka 2026 -messuilla14.1.2026 10:28:03 EET | Tiedote
Suomalaisten kiinnostus vapaa-ajan asumista ja monipaikkaista elämäntapaa kohtaan kasvaa. Matka 2026 -messujen yhteydessä Finnlamelli esittelee, miten moderni hirsirakentaminen vastaa uuden sukupolven tarpeisiin, joissa toinen koti on yhä useammin arjen jatke: paikka etätyölle, palautumiselle ja luonnon läheisyydelle.
Vuosi toi menestystä ja uuden omistajan pientalorakentaja DEN Finlandille18.12.2025 08:46:18 EET | Tiedote
Koko Euroopan tasolla poikkeuksellinen kannattavuuskehitys toi kansainvälisten sijoittajien kiinnostuksen ja lopulta uuden omistajan DENille. Omistajavaihdokseen huipentunut vuosi oli onnistunut myös muilla mittareilla.
DEN Groupin pääomistaja on vaihtunut – liiketoiminta jatkaa nykyisellään9.12.2025 10:53:02 EET | Tiedote
DEN Groupin pitkäaikainen pääomistaja, CapMan Buyoutin hallinnoimat rahastot ovat myyneet Suomen johtavan pientalorakentajan, DEN Group Oy:n, Metric Capital Partnersille. Kauppa toteutui 8.12.2025. Metric Capital Partners on ympäri Eurooppaa toimiva pääomasijoitusyhtiö, jonka päätoimipiste on Lontoossa.
