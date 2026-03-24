Kaupunkipyörät palaavat katukuvaan – kausi alkaa 1. huhtikuuta Helsingissä ja Espoossa
30.3.2026 16:05:20 EEST | HSL Helsingin seudun liikenne | Tiedote
Keltaiset kaupunkipyörät ovat jo telineissään valmiina kauden aloitukseen keskiviikkona 1. huhtikuuta – ja tarjoavat jälleen helpon ja edullisen tavan liikkua kaupungissa keväästä aina myöhäiseen syksyyn. Myös rekisteröityminen kauden käyttäjäksi on jo meneillään. Kauden hinta on pysynyt entisellään 35 eurossa. Vaihtoehtoina koko kauden käyttöoikeudelle ovat jatkuva kuukausitilaus sekä päivä- ja viikkomaksut.
Kaupunkipyöräkausi kestää Helsingissä ja Espoossa seitsemän kuukautta eli huhtikuun alusta lokakuun loppuun. Vantaan pyörät ovat tauolla toistaiseksi. Tällä hetkellä kaupunkipyöräverkostoon kuuluu Helsingissä ja Espoossa yhteensä lähes 4 600 pyörää ja 460 pyöräasemaa. Viime kaudella poljettiin yhteensä noin 2,5 miljoonaa matkaa.
Kaupunkipyörä sopii niin työmatkalle, asiointiin kuin vapaa-ajan liikkumiseen – ilman huolta säilytyksestä tai huollosta. Kaupunkipyörät myös täydentävät liikennejärjestelmää, ja mahdollistavat siirtymät osana joukkoliikenteen matkaketjua. Erityisesti Helsingin keskustassa pyörä on ruuhka-aikoina usein nopein tapa päästä perille.
”Kaupunkipyörät soveltuvat kotimaisten ja ulkomaisten vierailijoiden käyttöön helsinkiläisten ja espoolaisten pyöräilijöiden rinnalla. Pyöräilemällä on mahdollisuus nauttia esimerkiksi Helsingin ja Espoon merellisistä alueista, ja tutustua vaikkapa huhtikuussa avautuvaan Kruunuvuorensiltaan”, kestävän liikkumisen asiantuntija Samuli Mäkinen HSL:stä vinkkaa.
”Kaupunkipyöräpalvelu on ollut Helsingissä käytössä nyt jo yli 10 vuotta. Palvelua on kehitetty vuosien varrella asiakkaiden toiveiden perusteella. Esimerkiksi viime vuonna tuli mahdolliseksi kausilipun maksaminen Epassin työmatkaedulla ja yhteistyö Epassin kanssa jatkuu myös tällä kaudella”, sanoo palvelusuunnittelija Anton Härkönen Kaupunkiliikenteeltä.
Myös yritykset voivat tarjota työntekijöilleen kaupunkipyöräkauden tätä varten kehitetyllä etukoodilla.
Helsingin seudun liikenne HSL vastaa seudun joukkoliikenteen suunnittelusta, tilaamisesta ja lipuista sekä Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisesta. Kuntayhtymässä on noin 400 työntekijää. Vuonna 2025 HSL:n liikennevälineiden kyytiin noustiin 381 miljoonaa kertaa, mikä on suurin osa Suomen joukkoliikennematkoista.
Lue lisää julkaisijalta HSL Helsingin seudun liikenne
HSL:n hallituksen päätöksiä 24.3.202624.3.2026 14:29:26 EET | Tiedote
HSL:n hallitus kokoontui 24. maaliskuuta 2026. Käsiteltävinä asioina olivat muun muassa vuoden 2025 tilinpäätös, liikennejärjestelmän kehittämislinjaukset, bussiliikenteen tarjouskilpailun ratkaisu sekä ICT-laitteiden asennusten ja data-analytiikan puitejärjestelyt.
Hiilineutraalia ja kestävää liikennettä Helsingin seudulla vuonna 2045 – näin liikennejärjestelmää kehitetään24.3.2026 10:54:46 EET | Tiedote
HSL valmistelee parhaillaan Helsingin seudulle uutta liikennejärjestelmäsuunnitelmaa, jonka katse on vuodessa 2045. HSL:n hallitus hyväksyi kokouksessaan tiistaina 24.3. liikennejärjestelmän kehittämislinjaukset. Lisäksi hallitus käsitteli liikennejärjestelmäsuunnitelman arviointiohjelmaan annetut lausunnot ja HSL:n vastineet niihin.
HSL:n matkustajamäärät ja lipputulot kasvoivat vuonna 2025 – taloustilanne silti vaikea24.3.2026 10:32:21 EET | Tiedote
HSL:n matkustajamäärät kasvoivat jo neljättä vuotta peräjälkeen, ja kasvutahti ohittaa selvästi seudun väestönkasvun nopeuden. Lipputuloissa HSL teki ennätystuloksen: tulot kasvoivat vuoteen 2024 verrattuna 4,7 prosenttia 389,9 miljoonaan euroon. Tästä huolimatta HSL:n taloudellinen tilanne on edelleen vaikea, sillä myös kustannustaso jatkaa nousuaan eikä tuloissa päästy vuodelle 2025 asetettuun strategiaa kovempaa tavoitetasoon.
Lähimaksu täytti vuoden HSL:n liikenteessä20.3.2026 10:45:00 EET | Tiedote
Pankki- tai luottokortin lähimaksulla saa ostettua HSL:n kertalipun suoraan kaikilta lukijalaitteelta liikennevälineissä sekä asemilta. Ostotapa tuli käyttöön koko HSL:n liikenteessä 20.3.2025. Vuoden elinkaarensa aikana lähimaksu on löytänyt paikkansa pääkaupunkiseudun joukkoliikenteessä kätevänä tapana ostaa kertalippu etenkin satunnaisille ja vapaa-ajan matkoille. Lähimaksulla onkin ostettu kertalippuja etenkin perjantaisin ja lauantaisin, ja eniten lippuja myytiin Helsingissä elokuussa 2025 järjestetyn Flow Festival -musiikki- ja kaupunkikulttuurifestivaalin viikolla.
HSL suunnittelee strategiaa tukevaa organisaatiouudistusta9.3.2026 11:21:30 EET | Tiedote
HSL suunnittelee organisaatiouudistusta osana vuoden 2026–2029 strategian toimeenpanoa. HSL:n hallitus päätti yhteistoimintaneuvottelujen aloittamisesta kokouksessaan 9.3.2026. Maaliskuussa alkavien neuvottelujen taustalla ovat sekä tuotannolliset että taloudelliset syyt ja toiminnan uudelleenjärjestely.
