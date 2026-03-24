Kaupunkipyörät palaavat katukuvaan – kausi alkaa 1. huhtikuuta Helsingissä ja Espoossa

Kaupunkipyöräkausi kestää Helsingissä ja Espoossa seitsemän kuukautta eli huhtikuun alusta lokakuun loppuun. Vantaan pyörät ovat tauolla toistaiseksi. Tällä hetkellä kaupunkipyöräverkostoon kuuluu Helsingissä ja Espoossa yhteensä lähes 4 600 pyörää ja 460 pyöräasemaa. Viime kaudella poljettiin yhteensä noin 2,5 miljoonaa matkaa.

Kaupunkipyörä sopii niin työmatkalle, asiointiin kuin vapaa-ajan liikkumiseen – ilman huolta säilytyksestä tai huollosta. Kaupunkipyörät myös täydentävät liikennejärjestelmää, ja mahdollistavat siirtymät osana joukkoliikenteen matkaketjua. Erityisesti Helsingin keskustassa pyörä on ruuhka-aikoina usein nopein tapa päästä perille.

”Kaupunkipyörät soveltuvat kotimaisten ja ulkomaisten vierailijoiden käyttöön helsinkiläisten ja espoolaisten pyöräilijöiden rinnalla. Pyöräilemällä on mahdollisuus nauttia esimerkiksi Helsingin ja Espoon merellisistä alueista, ja tutustua vaikkapa huhtikuussa avautuvaan Kruunuvuorensiltaan”, kestävän liikkumisen asiantuntija Samuli Mäkinen HSL:stä vinkkaa.

”Kaupunkipyöräpalvelu on ollut Helsingissä käytössä nyt jo yli 10 vuotta. Palvelua on kehitetty vuosien varrella asiakkaiden toiveiden perusteella. Esimerkiksi viime vuonna tuli mahdolliseksi kausilipun maksaminen Epassin työmatkaedulla ja yhteistyö Epassin kanssa jatkuu myös tällä kaudella”, sanoo palvelusuunnittelija Anton Härkönen Kaupunkiliikenteeltä.

Myös yritykset voivat tarjota työntekijöilleen kaupunkipyöräkauden tätä varten kehitetyllä etukoodilla.