Kaupunkipyörät palaavat katukuvaan – kausi alkaa 1. huhtikuuta Helsingissä ja Espoossa

30.3.2026 16:05:20 EEST | HSL Helsingin seudun liikenne | Tiedote

Keltaiset kaupunkipyörät ovat jo telineissään valmiina kauden aloitukseen keskiviikkona 1. huhtikuuta – ja tarjoavat jälleen helpon ja edullisen tavan liikkua kaupungissa keväästä aina myöhäiseen syksyyn.  Myös rekisteröityminen kauden käyttäjäksi on jo meneillään.  Kauden hinta on pysynyt entisellään 35 eurossa. Vaihtoehtoina koko kauden käyttöoikeudelle ovat jatkuva kuukausitilaus sekä päivä- ja viikkomaksut.

Kaksi kaupunkipyöräilijää saeisahtuneena lautan eteen kesäisessä maisemassa,
Kaupunkipyörillä on mahdollisuus tutustua Espoon ja Helsingin merellisiin kaupunginosiin ja rantareitteihin. HSL

Kaupunkipyöräkausi kestää Helsingissä ja Espoossa seitsemän kuukautta eli huhtikuun alusta lokakuun loppuun. Vantaan pyörät ovat tauolla toistaiseksi. Tällä hetkellä kaupunkipyöräverkostoon kuuluu Helsingissä ja Espoossa yhteensä lähes 4 600 pyörää ja 460 pyöräasemaa. Viime kaudella poljettiin yhteensä noin 2,5 miljoonaa matkaa.

Kaupunkipyörä sopii niin työmatkalle, asiointiin kuin vapaa-ajan liikkumiseen – ilman huolta säilytyksestä tai huollosta. Kaupunkipyörät myös täydentävät liikennejärjestelmää, ja mahdollistavat siirtymät osana joukkoliikenteen matkaketjua. Erityisesti Helsingin keskustassa pyörä on ruuhka-aikoina usein nopein tapa päästä perille.

”Kaupunkipyörät soveltuvat kotimaisten ja ulkomaisten vierailijoiden käyttöön helsinkiläisten ja espoolaisten pyöräilijöiden rinnalla. Pyöräilemällä on mahdollisuus nauttia esimerkiksi Helsingin ja Espoon merellisistä alueista, ja tutustua vaikkapa huhtikuussa avautuvaan Kruunuvuorensiltaan”, kestävän liikkumisen asiantuntija Samuli Mäkinen HSL:stä vinkkaa.

”Kaupunkipyöräpalvelu on ollut Helsingissä käytössä nyt jo yli 10 vuotta. Palvelua on kehitetty vuosien varrella asiakkaiden toiveiden perusteella. Esimerkiksi viime vuonna tuli mahdolliseksi kausilipun maksaminen Epassin työmatkaedulla ja yhteistyö Epassin kanssa jatkuu myös tällä kaudella”, sanoo palvelusuunnittelija Anton Härkönen Kaupunkiliikenteeltä.

Myös yritykset voivat tarjota työntekijöilleen kaupunkipyöräkauden tätä varten kehitetyllä etukoodilla.

Helsingin seudun liikenne HSL vastaa seudun joukkoliikenteen suunnittelusta, tilaamisesta ja lipuista sekä Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisesta. Kuntayhtymässä on noin 400 työntekijää. Vuonna 2025  HSL:n liikennevälineiden kyytiin noustiin 381 miljoonaa kertaa, mikä on suurin osa Suomen joukkoliikennematkoista.
HSL:n matkustajamäärät ja lipputulot kasvoivat vuonna 2025 – taloustilanne silti vaikea24.3.2026 10:32:21 EET | Tiedote

HSL:n matkustajamäärät kasvoivat jo neljättä vuotta peräjälkeen, ja kasvutahti ohittaa selvästi seudun väestönkasvun nopeuden. Lipputuloissa HSL teki ennätystuloksen: tulot kasvoivat vuoteen 2024 verrattuna 4,7 prosenttia 389,9 miljoonaan euroon. Tästä huolimatta HSL:n taloudellinen tilanne on edelleen vaikea, sillä myös kustannustaso jatkaa nousuaan eikä tuloissa päästy vuodelle 2025 asetettuun strategiaa kovempaa tavoitetasoon.

Lähimaksu täytti vuoden HSL:n liikenteessä20.3.2026 10:45:00 EET | Tiedote

Pankki- tai luottokortin lähimaksulla saa ostettua HSL:n kertalipun suoraan kaikilta lukijalaitteelta liikennevälineissä sekä asemilta. Ostotapa tuli käyttöön koko HSL:n liikenteessä 20.3.2025. Vuoden elinkaarensa aikana lähimaksu on löytänyt paikkansa pääkaupunkiseudun joukkoliikenteessä kätevänä tapana ostaa kertalippu etenkin satunnaisille ja vapaa-ajan matkoille. Lähimaksulla onkin ostettu kertalippuja etenkin perjantaisin ja lauantaisin, ja eniten lippuja myytiin Helsingissä elokuussa 2025 järjestetyn Flow Festival -musiikki- ja kaupunkikulttuurifestivaalin viikolla.

