Kaupunginhallitus: Tilinpäätös 2025

Vuosi oli Espoolle taloudellisesti vaativa ja toimintaympäristöltään poikkeuksellinen. Talouden epävarmuus, heikentyneet suhdanteet ja kasvava työttömyys loivat paineita kaupungin tulokehitykseen ja vaikeuttivat ennustettavuutta. Verotulot jäivät jopa yli 30 milj. euroa talousarviosta. Lisäksi maanmyyntitulojen heikko kehitys syvensi tulopohjan haastetta. Verotulojen ja maanmyyntitulojen negatiivista poikkeamaa lievensi toimintakulujen alittuminen talousarvioon verrattuna. Samalla on huomattava, että toimintamenot kasvoivat ennätykselliset 5,6 prosenttia eli 76 miljoonaa euroa. Tämä kertoo palvelutarpeiden lisääntymisestä sekä yleisestä kustannustason noususta.

Vaikeasta taloustilanteesta huolimatta kaupungin tilinpäätös vuodelta 2025 muodostui selvästi talousarviota paremmaksi. Kaupungin tulos oli 110,8 miljoonaa euroa, mikä on 56,7 miljoonaa euroa talousarviota parempi. Parantuneeseen tulokseen vaikutti erityisesti rahoitustuottojen poikkeuksellisen korkea taso: niitä kertyi noin 67 miljoonaa euroa, yli 40 miljoonaa euroa talousarviota enemmän. Myös toimintakulujen alitus tasapainotti tilannetta. On kuitenkin todettava, että kaupungin vuosikate ja tulos eivät siltikään riittäneet kokonaan toiminnan ja investointien rahoittamiseen.

Vuosi 2025 osoitti, että talouden rakenteellinen epätasapaino ja ennustettavuuden haasteet edellyttävät entistä tarkempaa talouden seurantaa ja tiivistä yhteistyötä koko kaupunkiorganisaatiossa. Kaupunginhallitus päätti helmikuussa 2026 käynnistää talouden tasapainotustyön osana vuoden 2027 talousarvion ja 2028–2029 taloussuunnitelman laadintaa. Talouden tasapainotuksella varmistetaan Espoo-tarinassa määriteltyjen taloustavoitteiden saavuttaminen.

Valtuuston käsiteltävänä tilinpäätös on 18.5.2026.

Tilinpäätös 2025 kaupunginhallituksen esityslistan liitteenä.

Lisäksi kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi vuoden 2026 helmikuun kuukausiraportin sekä Espoon kaupungin saamat valtionosuuspäätökset vuodelle 2026.

Hannusrannassa muutoksia maankäyttösopimuksiin - asuntotuotannon hallintamuotoihin kiinnitettävä huomiota

Kaupunginhallitus hyväksyi osittaiset muutokset Hannusrannan asemakaavamuutosta koskeviin maankäyttösopimuksiin. Maankäyttösopimuksia on tarpeen muuttaa sillä sopimukset sisältävät asumisoikeusasuntotuotantovelvoitteen, mutta valtion korkotukilainojen myöntäminen uusille asumisoikeusasuntokohteille on sittemmin lopetettu. Muutokset koskevat asumisoikeusasuntotuotantovelvoitteen korvaamista lyhyen korkotuen, takauslainan tai vapaarahoitteiseen tuotannolla.

Kaupunginhallitus kehottaa kiinnittämään jatkossa erityistä huomiota siihen, että alueella asuntotuotanto toteutuu niin, että valtion tukeman asuntotuotannon määrä ei ylitä asumisen ja maankäytön periaatteissa määriteltyjä osuuksia. Espoo-tarinassa linjatun mukaisesti Espoossa vältetään valtion tukeman asuntorakentamisen keskittymien muodostumista.

Asia 10 Espoon pyöräliikenteen edistämisohjelman päivitys 2025 jätettiin pöydälle.

Muut asiat hyväksyttiin esitysten mukaan.

