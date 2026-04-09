Viikkokatsaus 13.–17.4.2026
9.4.2026 12:50:17 EEST | Suomen ympäristökeskus | Tiedote
Hei! Tässä tiedoksesi meillä Suomen ympäristökeskuksessa ensi viikolla ilmestyviä tiedotteita, uutisia, kampanjoita, blogeja ja uutiskirjeitä. Mukana myös tulevia tapahtumia ja webinaareja.
Jakelemme viikkokatsauksen torstaisin STT:n kautta. Koosteet löytyvät myös STT-uutishuoneesta, josta voit tilata kaikki Suomen ympäristökeskuksen tiedotteet.
Uutinen to 9.4.
Mikä on boreaalinen luonnonmetsä ja miksi sen määritelmää ei tule muuttaa
Lisätiedot ja haastattelupyynnöt: erityisasiantuntija Aija Kukkala, puh. 029 525 1244 ja tutkija Antti Sallinen, puh. 029 525 1026, sähköpostiosoitteet etunimi.sukunimi@syke.fi
Tapahtuma pe 10.4.
Ennallistamissuunnitelman kaikille avoin webinaari
Ympäristöministeriö ja maa- ja metsätalousministeriö kutsuvat kaikki asiasta kiinnostuneet kuulemaan, miten ennallistamissuunnitelman valmistelu on edennyt. Ennallistamisasetus astui voimaan elokuussa 2024 ja Suomella on nyt elokuuhun 2026 asti aikaa valmistella oma ennallistamissuunnitelmansa esitettäväksi Euroopan komissiolle. Ennallistamisasetus tähtää luontokadon pysäyttämiseen. Ministeri Sari Multala pitää avauspuheenvuoron. Tilaisuudessa puhuu myös Syken erikoistutkija Jyri Mustajoki.
Lue lisää ja ilmoittaudu viimeistään to 9.4. (ym.fi)
Ilmastorahoituksen supertiistai:
Toimittajien aamukahvit ti 14.4.2026 klo 8.30–9.30 Teamsissä: Miten Suomi saavuttaa hiilineutraaliuden tiukassa taloustilanteessa?
Kutsu taloustoimittajille keskustelemaan Suomen ympäristökeskuksen, ympäristöministeriön ja Ilmastopaneelin kanssa.
Suomen hiilineutraaliustavoite 2035 on kirjattu lakiin, mutta käytettävissä oleva rahoitus kiristyy ja keskustelu ilmastotoimien kustannuksista käy kuumana. Tuoreet analyysit osoittavat, että kaikki toimet eivät ole yhtä kalliita – osa on jo nyt taloudellisesti kannattavia ja toiset tuottavat enemmän päästövähennyksiä käytettyä rahasummaa kohden. Aamukahveilla avaamme, mitkä ilmastotoimet ovat kustannusvaikuttavimpia, oikeudenmukaisia ja toteuttamiskelpoisia sekä mitä tämä tarkoittaa ihmisten arjessa.
Ilmoittautumiset: sini.harvo@syke.fi
Tiedote ti 14.4.: Ilmastotavoitteiden saavuttaminen onnistuu, kun rahoitus kohdennetaan tehokkaammin ja vaikuttavammin
Suomen julkisen talouden liikkumavara on kiristynyt, ja ilmastopolitiikassa kustannustehokkuus korostuu aiempaa enemmän. Suomen ympäristökeskuksen (Syke) tuore raportti listaa kustannusvaikuttavimpia ilmastotoimia, joihin rahoitus kannattaa kohdentaa. Samalla julkisen rahoituksen vipuvaikutusta on vahvistettava, jotta yksityiset investoinnit käynnistyvät ja talouskasvu vauhdittuu.
Lisätiedot ja haastattelupyynnöt: erikoistutkija Santtu Karhinen, puh. 029 525 1889 ja viestintäasiantuntija Sini Harvo, puh. 029 525 2427, etunimi.sukunimi@syke.fi
Webinaari ti 14.4. klo 14.30–16: Miten ilmastotoimia rahoitetaan haastavassa taloustilanteessa?
Iltapäivän webinaarissa syvennymme samaan teemaan: mihin ilmastorahoitusta kannattaa nyt suunnata ja mitkä toimet vähentävät päästöjä tehokkaimmin. Keskustelemme myös siitä, missä yksityisen rahoituksen suurimmat pullonkaulat ovat ja miten niitä voidaan purkaa. Lue lisää ja osallistu (hiilineutraalisuomi.fi)
Tiedote ja Policy Brief ke 15.4.
Suomen kokonaisturvallisuus perustuu ympäristön hyvään tilaan
Ilmastonmuutos, luontokato ja ekosysteemien heikkeneminen muodostavat kasvavan ja usein aliarvioidun turvallisuusuhan. Ympäristöriskit vaikuttavat suoraan yhteiskuntien vakauteen: ne heikentävät elinolosuhteita, voivat lisätä konfliktien riskiä ja haastavat huoltovarmuutta sekä kriisinkestävyyttä. Ympäristön hyvä tila ei ole vain ekologinen kysymys – se on keskeinen osa kansallista kokonaisturvallisuutta.
Julkaisemme aiheesta 15.4. Policy Briefin, josta kuulet lisää webinaarissa:
Ympäristö on kokonaisturvallisuuden perusta – Miten tämän tulisi näkyä päätöksenteossa? Webinaari Syken uudesta Policy Briefistä 16.4.
Tilaisuuden avaa tutkimusprofessori Paula Kivimaa. Mukana keskustelemassa ovat kansanedustaja Atte Harjanne, kansainvälisten asiain neuvos Kerstin Stendahl ja johtava tutkija Suvi Sojamo.
Lue lisää ja osallistu (syke.fi)
Lisätiedot ja haastattelupyynnöt: tutkimusprofessori Paula Kivimaa (syke.fi), puh. 029 525 1283 ja viestintäasiantuntija Saara Sivonen, puh. 029 525 1082, sähköpostiosoitteet etunimi.sukunimi@syke.fi
Uutiskirje (pvm. avoin)
Syken uutiskirje 1/2026
Lue edellisiä uutiskirjeitä ja tilaa uutiskirje (syke.fi)
Raportti, blogikirjoitus ja kansalaispoolikyselyn tulokset (pvm. avoin)
Sidosryhmien ja kansalaisten näkemykset muovien politiikkakeinoista
Raportti, blogikirjoitus ja kansalaispoolikyselyn tulokset julkaistaan osoitteessa kiertotalousratkaisuja.fi
- Vanhat metsät sitovat hiiltä ja ylläpitävät hiilivarastoja
- Kymijoen ja Kokemäenjoen padoilla varauduttava kasvaviin tulviin
- ACE CASE: Biokaasukuorma-auto tuo merkittäviä päästövähennyksiä Metsähallituksen puutavaran kaukokuljetuksiin
Ystävällisin terveisin
On aika siirtyä yksittäisten ympäristöongelmien ratkaisemisesta koko yhteiskunnan läpileikkaavaan kestävyysmurrokseen. Suomen ympäristökeskus (Syke) vaikuttaa tutkimuksella, tiedolla ja palveluilla kestävän yhteiskunnan rakentamiseen. Syke on valtion tutkimuslaitos, jossa työskentelee noin 700 asiantuntijaa ja tutkijaa Helsingissä, Oulussa, Jyväskylässä ja Joensuussa.
Vanhat metsät sitovat hiiltä ja ylläpitävät hiilivarastoja9.4.2026 09:43:23 EEST | Tiedote
Luonnontilaisten, ikärakenteeltaan vanhojen metsien hiilensidontakyvystä on saatu uutta tutkimustietoa. Havainnot osoittavat, että vanhoilla metsillä on tärkeä rooli ilmastonmuutoksen hillinnässä. Lisäksi ne ovat merkittäviä luonnon monimuotoisuuden turvaajia.
Viikkokatsaus 30.3–2.4.202626.3.2026 13:34:03 EET | Tiedote
Hei! Tässä tiedoksesi meillä Suomen ympäristökeskuksessa ensi viikolla ilmestyviä tiedotteita, uutisia, kampanjoita, blogeja ja uutiskirjeitä. Mukana myös tulevia tapahtumia ja webinaareja. Jakelemme viikkokatsauksen torstaisin STT:n kautta. Koosteet löytyvät myös STT-uutishuoneesta, josta voit tilata kaikki Suomen ympäristökeskuksen tiedotteet.
Torkan fortsätter vara utmanande – många sjöar och grundvattennivåer är låga26.3.2026 07:00:00 EET | Pressmeddelande
Grundvattennivåerna ligger under det normala i stora delar av landet, med undantag för Lappland. Situationen har förvärrats av en ovanligt snöfattig vinter, långa köldperioder, en tidig vår samt en långvarig torka särskilt i östra Finland. Enligt prognosen kommer de stora sjöarna i östra Finland att förbli låga även i år. Vårens och sommarens torka kan påverka tillgången på vatten, jordbrukets skördar, risken för skogsbränder, vattentransport, rekreationsanvändningen av vattendrag samt energiproduktion. Nederbörden under våren avgör vilka effekter torkan slutligen kommer att ha.
Kuivuustilanne jatkuu haastavana – monet järvet ja pohjavedet matalalla26.3.2026 07:00:00 EET | Tiedote
Pohjavesien pinnat ovat tavanomaista matalammalla useilla alueilla Lappia lukuun ottamatta. Tilannetta ovat pahentaneet poikkeuksellisen vähäluminen talvi, pitkät pakkasjaksot, aikainen kevät sekä erityisesti Itä-Suomessa pitkään jatkunut kuivuustilanne. Ennusteen mukaan Itä-Suomen suuret järvet pysyvät tänäkin vuonna matalalla. Kevään ja kesän kuivuus voi vaikuttaa talousveden riittävyyteen, maatalouden satoihin, maastopaloihin, vesiliikenteeseen, vesistöjen virkistyskäyttöön ja energiantuotantoon. Kevään sademäärät vaikuttavat lopullisen kuivuustilanteen kehittymiseen.
Muovi ei kuulu maaperään vaan kiertoon – puutarhurin muovivalinnat näkyvät maaperässä pitkään24.3.2026 07:30:00 EET | Tiedote
Muovi on vakiinnuttanut paikkansa paitsi kodeissa myös kotipuutarhoissa: ruukuissa, katteissa, sidontanaruissa ja multapusseissa. Oikein käytettynä se kestää ja kiertää. Maaperään päätyessään muovi ei kuitenkaan katoa, vaan pilkkoutuu mikromuoviksi, joka voi säilyä ympäristössä pitkään.
