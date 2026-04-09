Viikkokatsaus 13.–17.4.2026

Uutinen to 9.4.

Mikä on boreaalinen luonnonmetsä ja miksi sen määritelmää ei tule muuttaa

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt: erityisasiantuntija ​Aija Kukkala, puh. 029 525 1244 ja tutkija Antti Sallinen, puh. 029 525 1026, sähköpostiosoitteet etunimi.sukunimi@syke.fi

Tapahtuma pe 10.4.

Ennallistamissuunnitelman kaikille avoin webinaari

Ympäristöministeriö ja maa- ja metsätalousministeriö kutsuvat kaikki asiasta kiinnostuneet kuulemaan, miten ennallistamissuunnitelman valmistelu on edennyt. Ennallistamisasetus astui voimaan elokuussa 2024 ja Suomella on nyt elokuuhun 2026 asti aikaa valmistella oma ennallistamissuunnitelmansa esitettäväksi Euroopan komissiolle. Ennallistamisasetus tähtää luontokadon pysäyttämiseen. Ministeri Sari Multala pitää avauspuheenvuoron. Tilaisuudessa puhuu myös Syken erikoistutkija Jyri Mustajoki.

Lue lisää ja ilmoittaudu viimeistään to 9.4. (ym.fi)

Ilmastorahoituksen supertiistai:

Toimittajien aamukahvit ti 14.4.2026 klo 8.30–9.30 Teamsissä: Miten Suomi saavuttaa hiilineutraaliuden tiukassa taloustilanteessa?

Kutsu taloustoimittajille keskustelemaan Suomen ympäristökeskuksen, ympäristöministeriön ja Ilmastopaneelin kanssa.

Suomen hiilineutraaliustavoite 2035 on kirjattu lakiin, mutta käytettävissä oleva rahoitus kiristyy ja keskustelu ilmastotoimien kustannuksista käy kuumana. Tuoreet analyysit osoittavat, että kaikki toimet eivät ole yhtä kalliita – osa on jo nyt taloudellisesti kannattavia ja toiset tuottavat enemmän päästövähennyksiä käytettyä rahasummaa kohden. Aamukahveilla avaamme, mitkä ilmastotoimet ovat kustannusvaikuttavimpia, oikeudenmukaisia ja toteuttamiskelpoisia sekä mitä tämä tarkoittaa ihmisten arjessa.

Ilmoittautumiset: sini.harvo@syke.fi

Tiedote ti 14.4.: Ilmastotavoitteiden saavuttaminen onnistuu, kun rahoitus kohdennetaan tehokkaammin ja vaikuttavammin

Suomen julkisen talouden liikkumavara on kiristynyt, ja ilmastopolitiikassa kustannustehokkuus korostuu aiempaa enemmän. Suomen ympäristökeskuksen (Syke) tuore raportti listaa kustannusvaikuttavimpia ilmastotoimia, joihin rahoitus kannattaa kohdentaa. Samalla julkisen rahoituksen vipuvaikutusta on vahvistettava, jotta yksityiset investoinnit käynnistyvät ja talouskasvu vauhdittuu.

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt: erikoistutkija Santtu Karhinen, puh. 029 525 1889 ja viestintäasiantuntija Sini Harvo, puh. 029 525 2427, etunimi.sukunimi@syke.fi

Webinaari ti 14.4. klo 14.30–16: Miten ilmastotoimia rahoitetaan haastavassa taloustilanteessa?

Iltapäivän webinaarissa syvennymme samaan teemaan: mihin ilmastorahoitusta kannattaa nyt suunnata ja mitkä toimet vähentävät päästöjä tehokkaimmin. Keskustelemme myös siitä, missä yksityisen rahoituksen suurimmat pullonkaulat ovat ja miten niitä voidaan purkaa. Lue lisää ja osallistu (hiilineutraalisuomi.fi)

Tiedote ja Policy Brief ke 15.4.

Suomen kokonaisturvallisuus perustuu ympäristön hyvään tilaan

Ilmastonmuutos, luontokato ja ekosysteemien heikkeneminen muodostavat kasvavan ja usein aliarvioidun turvallisuusuhan. Ympäristöriskit vaikuttavat suoraan yhteiskuntien vakauteen: ne heikentävät elinolosuhteita, voivat lisätä konfliktien riskiä ja haastavat huoltovarmuutta sekä kriisinkestävyyttä. Ympäristön hyvä tila ei ole vain ekologinen kysymys – se on keskeinen osa kansallista kokonaisturvallisuutta.

Julkaisemme aiheesta 15.4. Policy Briefin, josta kuulet lisää webinaarissa:

Ympäristö on kokonaisturvallisuuden perusta – Miten tämän tulisi näkyä päätöksenteossa? Webinaari Syken uudesta Policy Briefistä 16.4.

Tilaisuuden avaa tutkimusprofessori Paula Kivimaa. Mukana keskustelemassa ovat kansanedustaja Atte Harjanne, kansainvälisten asiain neuvos Kerstin Stendahl ja johtava tutkija Suvi Sojamo.

Lue lisää ja osallistu (syke.fi)

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt: tutkimusprofessori Paula Kivimaa (syke.fi), puh. 029 525 1283 ja viestintäasiantuntija Saara Sivonen, puh. 029 525 1082, sähköpostiosoitteet etunimi.sukunimi@syke.fi

Uutiskirje (pvm. avoin)

Syken uutiskirje 1/2026

Lue edellisiä uutiskirjeitä ja tilaa uutiskirje (syke.fi)

Raportti, blogikirjoitus ja kansalaispoolikyselyn tulokset (pvm. avoin)

Sidosryhmien ja kansalaisten näkemykset muovien politiikkakeinoista

Raportti, blogikirjoitus ja kansalaispoolikyselyn tulokset julkaistaan osoitteessa kiertotalousratkaisuja.fi

Huomasitko jo nämä?

Muutokset mahdollisia.

Ystävällisin terveisin

Suomen ympäristökeskuksen viestinnän ja markkinoinnin väki

Ps. Mikäli et halua näitä viestejä enää jatkossa, laitathan meiliä viestintäpäällikkö Aino Laineelle (etunimi.sukunimi@syke.fi).

Tilaa Syken tiedotteet sähköpostiisi (syke.fi)

Syken uutishuone