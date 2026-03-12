VR reagoi asiakaskysynnän muutoksiin – suunnitteilla sopeuttamistoimia logistiikkaliiketoiminnassa ja kunnossapitotoiminnoissa

VR:n logistiikkaliiketoiminta palvelee suuria teollisuusasiakkaita, ja sen toiminta on vahvasti sidoksissa raskaan teollisuuden suhdanteisiin. Teollisuuden epävarmat näkymät ja asiakastarpeiden muutokset erityisesti metsäteollisuudessa ovat vähentäneet kuljetuksia ja ratapihatyötä merkittävästi.

Samalla VR:n kunnossapitotoimintaa on tarve uudistaa, jotta se tukisi mahdollisimman tehokkaasti VR:n liiketoimintayksiköitä. Kunnossapidon rooli VR:n kilpailukyvyn ja kustannustehokkuuden varmistamisessa on keskeinen, ja muuttunut toimintaympäristö edellyttää sekä tuotannon tehostamista että toimintamallien uudistamista. Näistä syistä kunnossapitoon liittyviä toimintoja on kehitettävä ja organisoitava uudelleen.

Suunniteltujen muutosten vaikutukset



VR on tänään 31.3. kutsunut henkilöstön edustajat muutosneuvotteluihin, jotka koskevat osaa VR Logistiikka -liiketoimintayksikön ratapihatyöntekijöistä ja veturinkuljettajista. Kunnossapitotoiminnoissa muutosneuvotteluiden piirissä on asentajia ja toimihenkilöitä eri yksiköistä. Muutosneuvottelut käynnistyvät tuotannollisista, taloudellisista ja toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvista syistä.

Suunniteltujen muutosten arvioidaan toteutuessaan johtavan enintään 110 työsuhteen päättymiseen logistiikkaliiketoiminnassa ja kunnossapitotoiminnoissa. Veturinkuljettajien osalta harkitaan tilapäisiä lomautuksia työn vähenemisen vuoksi. Mahdollisen lomautustarpeen pituus olisi enintään 90 päivää henkilöä kohden. Neuvotteluiden piirissä on yhteensä noin 1 400 työntekijää Suomessa. VR työllistää kokonaisuudessaan noin 9 500 henkilöä, joista noin 6 000 on Suomessa.

Päätökset mahdollisista henkilöstövaikutuksista tehdään neuvotteluiden päätyttyä. Tavoitteena on löytää ratkaisuja, joilla henkilöstövaikutukset jäisivät mahdollisimman vähäisiksi. VR tiedottaa muutosneuvottelujen lopputuloksesta, kun asiasta on tehty lopullinen päätös.