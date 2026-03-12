VR reagoi asiakaskysynnän muutoksiin – suunnitteilla sopeuttamistoimia logistiikkaliiketoiminnassa ja kunnossapitotoiminnoissa
31.3.2026 11:20:27 EEST | VR-Yhtymä Oyj | Tiedote
VR:n logistiikkaliiketoiminta palvelee suuria teollisuusasiakkaita, ja sen toiminta on vahvasti sidoksissa raskaan teollisuuden suhdanteisiin. Teollisuuden epävarmat näkymät ja asiakastarpeiden muutokset erityisesti metsäteollisuudessa ovat vähentäneet kuljetuksia ja ratapihatyötä merkittävästi.
Samalla VR:n kunnossapitotoimintaa on tarve uudistaa, jotta se tukisi mahdollisimman tehokkaasti VR:n liiketoimintayksiköitä. Kunnossapidon rooli VR:n kilpailukyvyn ja kustannustehokkuuden varmistamisessa on keskeinen, ja muuttunut toimintaympäristö edellyttää sekä tuotannon tehostamista että toimintamallien uudistamista. Näistä syistä kunnossapitoon liittyviä toimintoja on kehitettävä ja organisoitava uudelleen.
Suunniteltujen muutosten vaikutukset
VR on tänään 31.3. kutsunut henkilöstön edustajat muutosneuvotteluihin, jotka koskevat osaa VR Logistiikka -liiketoimintayksikön ratapihatyöntekijöistä ja veturinkuljettajista. Kunnossapitotoiminnoissa muutosneuvotteluiden piirissä on asentajia ja toimihenkilöitä eri yksiköistä. Muutosneuvottelut käynnistyvät tuotannollisista, taloudellisista ja toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvista syistä.
Suunniteltujen muutosten arvioidaan toteutuessaan johtavan enintään 110 työsuhteen päättymiseen logistiikkaliiketoiminnassa ja kunnossapitotoiminnoissa. Veturinkuljettajien osalta harkitaan tilapäisiä lomautuksia työn vähenemisen vuoksi. Mahdollisen lomautustarpeen pituus olisi enintään 90 päivää henkilöä kohden. Neuvotteluiden piirissä on yhteensä noin 1 400 työntekijää Suomessa. VR työllistää kokonaisuudessaan noin 9 500 henkilöä, joista noin 6 000 on Suomessa.
Päätökset mahdollisista henkilöstövaikutuksista tehdään neuvotteluiden päätyttyä. Tavoitteena on löytää ratkaisuja, joilla henkilöstövaikutukset jäisivät mahdollisimman vähäisiksi. VR tiedottaa muutosneuvottelujen lopputuloksesta, kun asiasta on tehty lopullinen päätös.
Yhteyshenkilöt
VR Mediadesk
VR Mediadesk
Viestintäyksikkömme palvelee mediaa puh. 029 434 7123 ja viestinta@vr.fi.
Me VR:llä vauhditamme tulevaisuuden vastuullista liikennettä. Olemme Suomen valtion omistama matkustuksen, logistiikan ja kunnossapidon palveluyritys, joka kasvattaa hiilineutraalin raide- ja kaupunkiliikenteen suosiota. Huolehdimme arjen sujuvista matkoista Suomessa ja Ruotsissa sekä toimimme teollisuuden tukijalkana kotimaan logistiikassa. Vuonna 2025 kyydissämme tehtiin 16,1 miljoonaa kaukoliikenteen matkaa Suomessa ja kuljetimme rautateitse 24,8 miljoonaa tonnia tavaraa. Liikevaihtomme oli 1 252,5 miljoonaa euroa ja työllistimme vuoden lopussa yli 9500 rautaista ammattilaista.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme