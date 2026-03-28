Vihreät mukana välikysymyksessä: Lapsiköyhyys ei syvenny vahingossa – se on hallituksen tietoinen valinta
31.3.2026 10:44:18 EEST | Vihreät - De Gröna | Tiedote
Vihreät on mukana vasemmistoliiton välikysymyksessä köyhyydestä. Vihreiden puheenjohtajan Sofia Virran mukaan lapsiperheköyhyyden syventäminen on karmea virhe. Vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtaja Oras Tynkkynen muistuttaa, että köyhyyttä kasvattava politiikka voi tulla kalliiksi myös taloudellisesti.
Virran mukaan hallitus tekee vastuutonta politiikkaa, kun se sysää yli 30 000 uutta lasta köyhyyteen.
– Se, että Orpon hallituksen jälkeen Suomessa on entistä enemmän köyhiä lapsia, on karmea virhe. Ei se tapahdu vahingossa vaan siksi, että hallitus on päättänyt leikata jo valmiiksi vaikeissa tilanteissa olevilta suomalaisilta asiantuntijoiden varoituksista huolimatta. Se ei ole oikeudenmukaista eikä se ole rohkeaa, se on vain yksinkertaisesti vastuutonta politiikkaa, joka tulee vielä kalliiksi monella tapaa, sanoo Virta.
Virta korostaa, että lapsiköyhyyden syventäminen on väärin ja siksi Vihreät on mukana välikysymyksessä.
– Me tiedämme – ja hallitus tietää – tutkitun tiedon valossa miten lapsena koettu köyhyys voi pahimmillaan näkyä terveydessä, koulutuksessa ja elämässä vielä vuosikymmeniä myöhemminkin. Onko Suomella siihen varaa? Ei ole. Vihreiden mielestä tämä on yksinkertaisesti väärin ja siksi olemme mukana tässä välikysymyksessä, Virta kertoo.
Vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtaja Oras Tynkkynen katsoo, että köyhyyden kasvattaminen on myös huonoa talouspolitiikkaa.
– Orpon hallituksen köyhyyttä ja eriarvoisuutta kasvattava politiikka uhkaa myös pahentaa syrjäytymistä, rapauttaa luottamusta ja syventää näköalattomuutta. Leikkausten sosiaalinen hintalappu on karmaiseva, mutta lopulta ne voivat osoittautua hyvin kalliiksi myös taloudelle. Jo yhden menetetyn lapsen tai nuoren kustannukset kansantaloudelle ovat valtavia, Tynkkynen varoittaa.
Virta vetoaa pääministeri Orpoon, jotta hallitus muuttaisi suuntaa ja tekisi toimia lapsiköyhyyden vähentämiseksi vielä jäljellä olevan hallituskautensa aikana.
– Köyhyys ja eriarvoisuuden lisääntyminen on myös turvallisuuskysymys. Suomi on liian pieni maa jakautuakseen, me tarvitsemme jokaista ja me olemme maana vahva vain silloin kun ketään ei jätetä jälkeen. Vetoan, että pääministeri kääntää vielä hallituksensa suunnan ja ryhtyy tekemään toimia lapsiköyhyyden vähentämiseksi. Mutta niin kauan kun hallituksen politiikka vie väärään suuntaan teemme oppositiosta kaikkemme näiden köyhyyttä syventävien päätösten pysäyttämiseksi, Virta päättää.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Oras TynkkynenVihreän eduskuntaryhmän puheenjohtajaPuh:050 512 1584oras.tynkkynen@eduskunta.fi
Sofia VirtaVihreiden puheenjohtajaPuh:09 432 3131sofia.virta@eduskunta.fi
Ville-Veikko MastomäkiViestintäpäällikköVihreiden viestintäPuh:+358407641684ville-veikko.mastomaki@vihreat.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Vihreät - De Gröna
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme