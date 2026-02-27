Kryptoasiantuntija Jacob Lindberg Valourin Euroopan-myyntijohtajaksi
31.3.2026 11:22:45 EEST | Valour | Tiedote
Valourin myyntijohtajaksi on nimitetty Jacob Lindberg, joka tunnetaan kryptoindeksiyhtiö Vinterin perustajana ja aiempana toimitusjohtajana. Lindberg keskittyy Valourissa erityisesti institutionaalisiin sijoittajiin.
Jacob Lindberg on tuttu nimi Euroopan kryptokartalla. Hän on perustanut kryptoindeksiyhtiö Vinterin ja ollut rakentamassa infrastruktuuria aikana, jolloin harvat perinteiset toimijat vielä sijoittivat digitaalisiin omaisuuseriin. Lindberg on nimitetty 10.3. alkaen myyntijohtajaksi (Chief Revenue Officer) ruotsalaislähtöiseen Valouriin, joka on Euroopan johtavia pörssinoteerattujen kryptotuotteiden liikkeellelaskijoita.
– Julkinen keskustelu digitalisista omaisuuseristä on jäänyt polkemaan paikalleen – kryptoista puhutaan vielä uutena ilmiönä ja yksityissijoittajien asiana. Todellisuudessa se on keskeinen työkalu monien tunnettujen institutionaalisten sijoittajien salkuissa, Jacob Lindberg toteaa.
– Perustavanlaatuinen muutos on tapahtunut, kun maailman suurimmilla varainhoitajilla on bitcoin ydintarjonnassaan. Verrattuna vuoteen 2019, jolloin perustin Vinterin, pelikenttä näyttää täysin erilaiselta, hän sanoo.
Valour laajentaa tuotevalikoimaansa
Jacob Lindberg vastaa Valourin kaupallisen strategian kehittämisestä Pohjoismaissa ja Euroopassa sekä tukee yhtiön pörssilistattujen ETP-tuotteiden tarjooman laajentamista ja institutionaalisten sijoitustuotteiden kehittämistä.
– Valourilla on laajin tuotevalikoima sijoittajille, jotka haluavat pääsyn kryptovarojen, kuten Bitcoinin, Etherin ja Solanan, epäsymmetriseen tuottoprofiiliin. Tulevaisuuden mahdollisuutena näen laajentaa pääsyä krypto-ETP-tuotteisiin keskeisillä Euroopan markkinoilla sekä kehittää institutionaalisia tuotteita, jotka vastaavat näiden sijoittajien tarpeisiin. Teimme hyvää yhteistyötä Valourin tiimin kanssa Vinterillä vuosinani, joten on hienoa liittyä mukaan tukemaan Valourin kasvua, Jacob Lindberg sanoo.
– Tunnistamme loistavia mahdollisuuksia eri puolilla Eurooppaa. Haluan syventää yhteistyötä pankkien ja instituutioiden kanssa ja samalla olla mukana kehittämässä seuraavan sukupolven tuotteita ammattimaisille sijoittajille, Jacob Lindberg kertoo.
Lisätietoja Jacob Lindbergista
Jacob Lindbergilla on yliopistotutkinnot rahoituksesta Tukholman kauppakorkeakoulusta, matematiikasta Tukholman yliopistosta ja tilastotieteestä Uppsalan yliopistosta. Hän on ollut mukana kehittämässä useita varhaisia indeksiratkaisuja digitaalisille omaisuuserille, mukaan lukien ensimmäisen bitcoinilla ja kullalla varustetun indeksi-ETP:n.
Lindberg perusti vuonna 2019 kryptoindeksiyhtiö Vinterin ja johti sitä vuoteen 2024 saakka, jolloin hän myi yhtiön Kaikolle. Hänen johdollaan Vinteristä tuli indeksitoimittaja useille maailman suurimmille digitaalisten omaisuuserien hoitajille. Vuonna 2022 Jacob Lindberg nimettiin Forbesin "30 Under 30" -listalle.
Johanna Belitz
Puh:+46 70-9543120
johanna@valour.com
Valour lyhyesti
Valour Inc. ja Valour Digital Securities Limited (yhdessä Valour) laskevat liikkeelle pörssinoteerattuja krypto-ETP-tuotteita, jotka tarjoavat yksityisille ja institutionaalisille sijoittajille helpon ja turvallisen pääsyn digitaalisiin omaisuuseriin perinteisen pankkitilinsä kautta. Valour kuuluu digitaalisten omaisuuserien hallinnointiyritys DeFi Technologiesiin (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B) (Nasdaq: DEFT). Lisätietoja ja uutisia Valourista verkkosivuilta valour.com.
