Hesburger

Hesburgerin aterioihin sisältyy huhtikuusta alkaen oletuksena sokeriton virvoitusjuoma

31.3.2026 15:49:32 EEST | Hesburger | Tiedote

Hesburger muuttaa aterioidensa oletusjuoman Suomessa sokerittomaksi 1.4.2026 alkaen. Jatkossa ateriat sisältävät oletuksena Coca-Cola Zero Sugar -virvoitusjuoman ja sokerillisen vaihtoehdon voi valita lisämaksusta.

Hesburgerin aterioiden oletusjuomaksi tulee sokeriton Coca-Cola Zero Sugar -virvoitusjuoma 1.4.2026 alkaen. Hintaan sisältyy myös muut tarjolla olevat sokerittomat virvoitusjuomat, soodavesi tai tavallinen vesi. Asiakkailla säilyy mahdollisuus valita myös sokeria sisältävä juoma, Coca-Cola, mutta tällöin aterian hintaan lisätään pieni lisämaksu.

Ketjun omissa ravintoloissa lisämaksu sokerillisesta virvoitusjuomasta määräytyy juomakoon mukaan seuraavasti:

  • 0,25 l: +0,10 €
  • 0,4 l: +0,15 €
  • 0,5 l: +0,20 €

Muutoksen taustalla on virvoitusjuomaverotuksen muutos, joka nostaa sokerillisten juomien kustannuksia enemmän kuin sokerittomien virvoitusjuomien.

– Haluamme pitää aterioidemme hinnat mahdollisimman kilpailukykyisinä. Veromuutoksen vuoksi sokerillisten virvoitusjuomien kustannukset ovat nousseet. Huhtikuussa tehtävän muutoksen ansiosta voimme pitää sokerittoman virvoitusjuoman sisältävien aterioiden hinnat samoina kuin ennen, Hesburgerin viestinnän ja kansainvälisen markkinoinnin johtaja Ieva Salmela kertoo.

Aterioiden hinnoissa viestitään jatkossa, että ne sisältävät sokerittoman virvoitusjuoman.

– Asiakkaalla säilyy aina valinnanvapaus. Haluamme pitää hinnat asiakkaille mahdollisimman läpinäkyvinä. Jos asiakas valitsee sokerillisen virvoitusjuoman, hän maksaa siitä lisähinnan, joka vastaa Hesburgerille virvoitusjuomaveron muutoksen myötä syntyneitä lisäkustannuksia, Salmela selvittää.

Tietoja julkaisijasta

Burger-In Oy on suomalainen perheyritys ja Hesburger sen rekisteröity liikemerkki. Hesburger-ravintoloita löytyy yhdeksästä maasta: Suomesta, Virosta, Latviasta, Liettuasta, Saksasta, Ukrainasta, Bulgariasta, Puolasta ja Romaniasta. Hesburger työllistää Suomessa noin 6000 työntekijää ja ulkomailla noin 3500 työntekijää. Vuoden 2025 verollinen myynti Suomessa oli noin 327 miljoonaa euroa ja ulkomailla noin 242 miljoonaa euroa.

