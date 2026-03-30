Kulttuuri- ja nuorisolautakunta päätti kulttuuriavustuksista ja kirjaston asiakastulosteiden hinnankorotuksesta

31.3.2026 19:12:14 EEST | Espoon kaupunki - Esbo stad | Tiedote

Kulttuuri- ja nuorisolautakunta päätti vuoden toisessa kokouksessaan muun muassa tapahtuma- ja projekti- sekä kehittämisavustuksista sekä kirjaston asiakastulosteiden hinnankorotuksesta.

Julkinen värikäs taideteos ja ihmisiä sen edessä.
Vesa-Pekka Rannikon teos Vuo, virrat yhdistyvät Espoon keskuksessa.

Kulttuuri- ja nuorisolautakunta päätti myöntää tapahtuma- ja projektiavustuksia neljälle toimijalle yhteensä 12 900 euroa. Lisäksi kehittämisavustuksia myönnettiin neljälle toimijalle yhteensä 66 000 euroa. Avustusta saavat muun muassa tämän vuoden April Jazzin yhteydessä järjestettävä jazzin showcase sekä monitaiteinen teoskokonaisuus, joka tarkastelee muuttuvaa Tapiolaa paikkamuistojen ja nostalgian ilmiön kautta.

Kulttuuri- ja nuorisolautakunta päätti nostaa Espoon kaupunginvaltuustossa 4.12.2025 hyväksytyn tasapainotustoimen mukaisesti kirjaston asiakastulosteiden hinnaksi 0,40 € per sivu. Tulostushinta on ollut aiemmin ollut 0,20 € per sivu. Korotuksella on ennakoitu saatavan 100 000 € lisätuloa.

Muut asiat


Muut asiat lautakunta päätti esityslistan mukaisesti.

Lautakunnan kokoonpano: Kulttuuri- ja nuorisolautakunta | Espoon kaupunki

Yhteyshenkilöt

Kaisa Alaviiri | puheenjohtaja | p. 050 533 5428
Susanna Tommila | kulttuurijohtaja | p. 043 825 5074
Tero Luukkonen I nuorisopalvelupäällikkö I p. 0468773216

Julkinen värikäs taideteos ja ihmisiä sen edessä.
Vesa-Pekka Rannikon teos Vuo, virrat yhdistyvät Espoon keskuksessa.
