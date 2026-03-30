Kulttuuri- ja nuorisolautakunta päätti kulttuuriavustuksista ja kirjaston asiakastulosteiden hinnankorotuksesta

Tiedote kasvun ja oppimisen lautakunnan kokouksesta 25.3.2026 25.3.2026 21:26:34 EET | Tiedote

Kasvun ja oppimisen lautakunta päätti esityksen mukaisesti lukuvuoden 2026–2027 oppilaspaikoista vuosiluokilla 7–9. Esitys sisälsi muun muassa seitsemännen vuosiluokan lähikouluihin osoitettavien oppilaiden koulukohtaiset enimmäismäärät. Lautakunta päätti perustaa ryhmämuotoiset perusopetukseen valmistavan opetuksen luokat vuosiluokkien 7–9 oppilaille esityksen mukaisesti. Lautakunta merkitsi myös tiedoksi englanninkieliseen opetukseen, kaksikieliseen opetukseen (suomi-englanti), ruotsin kielikylpyopetukseen ja painotettuun opetukseen 7. luokalle lukuvuodeksi 2026–2027 valittujen oppilaiden määrät. Lautakunta päätti perustaa lukuvuodeksi 2026–2027 vaativan tuen vammaisopetuksen erityisluokan Martinkallion kouluun vuosiluokille 6–9 (Espoonlahden oppilasalue) sekä kaksi vaativan tuen vammaisopetuksen erityisluokkaa Westendinpuiston kouluun vuosiluokille 1–9 (Matinkylä–Olarin ja Tapiolan oppilasalueet). Kasvun ja oppimisen lautakunta keskusteli kokouksessaan Kilonpuiston koulun erityisluo