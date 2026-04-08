Tässä ovat Yle Kesäfestivaalin artistit – huippukonserteissa mukana mm. Emma & Matilda, Lauri Haav, Erika Vikman ja Arttu Wiskari

Kesän ensimmäinen festariviikonloppu on jo toukokuussa! Yle Kesäfestivaalilla juhlitaan tänä vuonna poikkeuksellisesti kolmena päivänä Ylen 100-vuotisjuhlan kunniaksi. Tapahtumakaupunkina on Vantaa.

Viikonlopun aikana päästään nauttimaan peräti neljästä konserttikokonaisuudesta, kun TIkkurilan Urheilupuistossa järjestetään Radio Suomen Kesäkonsertti, YleXPop, Leikitään Pikku Kakkosta -konsertti sekä Radion sinfoniaorkesterin konsertti. Lisäksi paikalla on Viki & Köpi Show, Vantaan kaupungin tapahtuma-alue ja Yle Katu.

Radio Suomen Kesäkonsertissa hurmaavat Ilta, Olavi Uusivirta ja Arttu Wiskari





Perjantaina 29.5. klo 16.00 alkaen perheiden pienimmillä – ja miksei isommillakin – on mahdollisuus päästä nauttimaan Leikitään Pikku Kakkosta -konsertista ja tapaamaan sen tuttuja kasvoja. Konsertissa mukana ovat Leikkiorkesteri, Nalle, Leikki-Heikki sekä juontajat Susanna, Iina, Jaakko ja Veera. Leikitään Pikku Kakkosta tulee suorana Yle Areenasta.

Radio Suomen Kesäkonsertissa perjantaina 29.5. lavalle astuu koko kansan suosikkiartisteja. Mukana ovat upea Ilta, jo yli kaksi vuosikymmentä suomalaisia viihdyttänyt Olavi Uusivirta ja useilla hiteillään ilahduttanut Arttu Wiskari. Radio Suomen Kesäkonsertti lähetetään suorana Yle Radio Suomessa, Yle TV1:ssä ja Yle Areenassa klo 18.30 alkaen. Konsertin juontavat Sanna Pirkkalainen ja Matti Ylönen.

Lauantain YleXPopissa huima tähtisikermä





Viki ja Köpi starttaavat YleXPop-päivän lauantaina 30. toukokuuta, kun herrat huipentavat kevätkautensa Viki ja Köpi Vanthaalla -spesiaaliin Yle Areenassa klo 13.00 eteenpäin. Luvassa on todellinen jännitysnäytelmä, kun Viki ja Köpi laitetaan seikkailemaan ympäri Tikkurilaa tavoitteena löytää perille YleXPopiin. Keitä jätkät tapaavat matkan aikana, millä spoteilla hengataan ja löytyykö kiistelty Vantaan keskusta?

Lauantain 30.5. suositussa YleXPopissa nähdään ja kuullaan niin uusia läpimurtoartisteja kuin Suomen suosituimpiin artisteihin lukeutuvia muusikoita. Esiintymässä ovat useita Emma-palkintoja kahminut duo Emma & Matilda, YleX-läpimurtoartisti Minttu, vauhdikkaasti huippusuosioon noussut räppäri Ares, UMK:ssakin ihastuttanut Komiat, aina vauhdikas ja viihdyttävä Erika Vikman sekä Suomen suosituimpiin artisteihin lukeutuva Lauri Haav.

YleXPopia voi seurata suorana Yle TV2:ssa, Yle Areenassa ja YleX:llä lauantaina 30.5. klo 16.00–23.00. Ohjelman juontavat YleX:n energiset Aino “Aikku” Silkelä ja Melina “Mellu” Mäkelä.

RSO kruunaa sunnuntain Sibeliuksen Finlandialla – Ylen sisällöistä tuttuja tekijöitä Yle Kadulla





Viikonlopun huipentaa Ylen 100-vuotisjuhlan kunniaksi kapellimestari Nicholas Collonin johtaman Radion sinfoniaorkesterin tunnelmallinen konsertti, jossa solistina soittaa vuonna 2011 syntynyt viulisti Lilja Haatainen. Konsertissa kuullaan teoksia säveltäjiltä kuten Georges Bizet, Edvard Grieg, Gioachino Rossini, Camille Saint-Saëns ja Jean Sibelius.

Festivaalikävijät pääsevät koko viikonlopun ajan myös tapaamaan Ylen sisällöistä tuttuja tekijöitä Yle Kadulla, jossa mukana ovat mm. Yle Radio Suomi, YleX, Yle Kioski, Pikku Kakkonen, Summeri ja Yle 100 -bussi. Myös Vantaan kaupungilla on oma tapahtuma-alueensa, jossa on tarjolla erilaisia aktiviteetteja.

Yle Kesäfestivaali on ilmainen, ikärajaton ja päihteetön tapahtuma koko perheelle.

Lue tiedote verkossa.