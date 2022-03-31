Patricia Seppälän säätiön kuvajournalistipalkinto Markus Jokelalle.

Palkintoperustelut ovat seuraavat:

”Patricia Seppälän säätiö palkitsee Markus Jokelan paitsi pitkästä ja monipuolisesta urasta valokuvaajana ja kuvatoimittajana, myös aktiivisesta roolista suomalaisen kuvajournalismin keskeisenä toimijana, mentorina ja suunnannäyttäjänä. Hänen lähestymistapansa ja kuvakielensä ovat vaikuttaneet suomalaiseen kuvajournalismiin laajasti.

Jokela tunnetaan ennen kaikkea reportaaseistaan Ilkka Malmbergin työparina ja kansainvälisistäkin kuvajournalismipalkinnoista. Oleellista Markus Jokelan tuotannossa on arkisuuden ja tavallisuuden havainnointi. Osittain tahaton huumori on tärkeä elementti hänen kuvissaan. Tässä Jokela on ollut edelläkävijä, joka on innoittanut tyylilajin pariin lukuisia valokuvaajia.

Suomalaisten kuvajournalistien yhteisössä Jokela on keskeinen hahmo. Hän on inspiroinut muita valokuvaajia pohtimaan kuvajournalismin kerronnan keinoja ja keskittymään pitkiinkin dokumentaarisiin projekteihin. Hänen avullaan monet kuvajournalistit ovat saaneet pontta ja uutta suuntaa työskentelylleen ja ajatuksilleen.

Oman kuvaajauransa ohessa Jokela on vaikuttanut Suomen Kuvajournalistit ry:n hallituksessa ja toiminut kokoavana voimana useissa kuvajournalistisissa hankkeissa, kuten Poikkeustila 2020 -kirjassa ja Helsingin Sanomien valokuvaajien Kuvia Suomesta -projektissa, joka käynnistettiin Suomen 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi.

Jokela on työllään kannustanut ajattelemaan, että kiinnostavia kuvaamisen aiheita ei tarvitse lähteä etsimään kaukaa. Hyvä esimerkki on hänen tuorein kirjansa Moments and Landscapes of Minor Importance, jonka kuvista suurin osa on otettu kävelyetäisyydellä hänen omalta kotioveltaan.”

Patricia Seppälän säätiö on tänään julkistanut myös tämänvuotiset apurahansa yhteensä 16 hakijalle (https://patriciaseppalansaatio.fi/myonnetyt-apurahat/).

Patricia Seppälän säätiö edistää kuvajournalismin, lehtikuvauksen ja muun dokumentoivan valokuvauksen kehitystä ja tukee kuvajournalismiopintoja sekä alan projekteja, esimerkiksi näyttelyitä ja kirjahankkeita.

Kuvajournalismin uranuurtaja Patricia Seppälä (1924–2001) oli monen vuosikymmenen ajan kuvatoimistoalan johtava tekijä Suomessa ja alan merkittävä vaikuttaja myös kansainvälisesti. Seppälä perusti nimeään kantavan säätiön vuonna 2000. Siitä lähtien Patricia Seppälän säätiö on tukenut kuvajournalismin tekijöitä runsaalla kahdella miljoonalla eurolla.