Helsingin kaupungin ympäristönsuojelumääräyksiä päivitetään

Lumenhallinnan ympäristöhaittoja halutaan vähentää

Lumenhallintaa koskevia määräyksiä on tarpeen täsmentää sekä käytettävän termistön että ympäristöhaittojen hallinnan ja seurannan osalta. Muutoksilla selkeytetään määräysten sisältöä sekä vastataan nykyisiin ympäristönsuojelutarpeisiin, koska vesiensuojelua koskeva lainsäädäntö on tiukentunut. Tavoitteena on ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen sekä lumenhallinnasta aiheutuvien haittojen poistaminen tai vähentäminen.

Lumen vastaanotto- ja läjityspaikoilla lumen sulamisvesillä voi olla ympäristölle haitallisia vaikutuksia. Paikat on sijoitettava ja niiden toiminta järjestettävä siten, että haitat voidaan ehkäistä. Määräyksellä ohjataan aiempaa vahvemmin lumen vastaanottopaikkojen perustaminen muualle kuin ympäristöolosuhteiltaan herkimmille alueille. Lumen sulamisvesien käsittelytarvetta on täsmennetty verrattuna aiempaan määräykseen.

Määräyksessä edellytetään valvontaa varten tarpeellisten tietojen antamista etukäteen ympäristönsuojeluviranomaiselle. Tietojen antamiselle on annettu määräaika, jollaista aiemmin määräyksessä ei ollut.

Asukkaille on tiedotettava melu- ja tärinähaitasta

Ympäristönsuojelumääräyksiä ehdotetaan muutettavaksi siten, että jatkossa kaikista melu- tai tärinähaittaa aiheuttavista toiminnoista on tiedotettava haitan kärsijöille. Tiedottaminen on meluntorjunnan vähimmäistoimi.

Erityisen herkkien kohteiden kanssa on sovittava melun ja tärinän torjunnasta

Lisäksi muutoksilla halutaan varmistaa, että jatkossa kaikki toiminnanharjoittajat neuvottelevat ja sopivat aiheuttamansa melu- tai tärinähaitan minimoinnista erityisen herkkien kohteiden kuten esimerkiksi hoito- ja oppilaitosten ja kirkollisten laitosten kanssa. Niille aiheutuvat haitat tulee minimoida parasta käyttökelpoista melun- ja tärinäntorjuntatekniikka käyttämällä.

Meluilmoitus tulee tehdä myös suurista päiväaikaisista konserttisarjoista

Meluilmoitusvelvollisuutta on tarpeen tarkentaa eräiden rakennustöiden, ulkoilmakonserttien, lentopaikkojen ja ilotulitusnäytösten osalta. Ilmoitus pitää tehdä myös silloin, jos suuria ulkoilmakonsertteja järjestetään samalla tapahtuma-alueella yhteensä yli 10 päivänä vuodessa. Suurella ulkoilmakonsertilla tarkoitetaan konserttia, jonka yleisömäärä on noin 500 henkilöä tai enemmän, ja jossa musiikin lähtömelutaso miksauspisteellä on noin 90–100 dBesibeliä.

Meluilmoitusvelvollisuus sopii ennakkovalvonnallisena menettelynä tehokkaammin ja joustavammin haittojen torjumiseksi tarpeellisten määräysten antamiseen kuin jälkivalvonta.

Nykytilanne, jossa viranomainen on joutunut puuttumaan esimerkiksi ulkoilmakonserttisarjojen aiheuttamiin meluhaittoihin kesken toiminnan, on toiminnanharjoittajan kannalta ennakoimatonta. Myös haitankärsijöille jälkivalvonnasta saattaa aiheutua pitkään jatkuvaa kohtuutonta häiriötä, koska valvontaprosessi kuulemisineen on usein hyvin hidas. Viranomaisen kannalta jälkivalvonta on erittäin työlästä ja sen vaatima resurssi saattaa olla jopa monikymmenkertainen meluilmoitusmenettelyyn verrattuna. Ilmoitusvelvollisten luettelo ei ole tyhjentävä, vaan viime kädessä ilmoitusvelvollisuus määräytyy aina ympäristönsuojelulain perusteella.

Yörauha halutaan turvata

Määräysten muutosten tavoitteena on ohjata kaikki yöunta häiritsevää melua tai tärinää aiheuttava toiminta tehtäväksi pääsääntöisesti päiväaikaan. Lisäksi halutaan varmistaa, että jatkossa kaikista yöaikaista melu- tai tärinähaittaa aiheuttavista toiminnoista tiedotetaan haitan kärsijöille. Yöaikaiset haitat tulee minimoida parasta käyttökelpoista melun- ja tärinäntorjuntatekniikka käyttämällä.

Määräysten tarkentaminen on osoittautunut tarpeelliseksi erityisesti sisätiloista ulkotiloihin soitettavan musiikin aiheuttamien haittojen takia. Samalla poistetaan katusoittoa koskeva määräys toimimattomana.

Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on ehkäistä ympäristön pilaantumista ympäristönsuojelulain mukaisesti. Helsingin kaupungin ympäristönsuojelumääräykset tulivat voimaan ensimmäisen kerran vuonna 2005. Määräyksiä on täsmennetty kokemusten, palautteen ja muuttuvan lainsäädännön perusteella vuosina 2006, 2009 ja 2018.