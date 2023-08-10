Lahtelainen Virnex Group ja LUT-yliopisto käynnistävät kansainvälisiin AI-hankkeisiin tähtäävän tutkimuskeskuksen

Tekoälyn nopeasta kehityksestä huolimatta valtaosa hankkeista ei etene käytännön liiketoimintahyödyiksi. Arvioiden mukaan jopa 80 prosenttia tekoälyhankkeista jää pilotointivaiheeseen. AIRC:n ydinajatus on yhdistää tutkimus ja käytännön toteutus tavalla, joka vie tekoälyratkaisut pilotoinnista tuotantoon.

– Yhteistyö LUT-yliopiston kanssa on meille erittäin hedelmällistä ja strategisesti tärkeää. Nopeasti kasvavana ja kansainvälisille markkinoille tähtäävänä yrityksenä tuomme tutkimukseen käytännön näkökulman ja kyvyn viedä ratkaisut nopeasti tuotantoon, sanoo Virnexin toimitusjohtaja Jarkko Multanen.

– LUTin tutkimusosaaminen ja mahdollisuudet laajoihin tutkimus- ja rahoituskokonaisuuksiin antavat meille ainutlaatuisen mahdollisuuden kehittää ratkaisuja, joilla on todellista kansainvälistä vaikuttavuutta.

Virnex kokoaa AIRC:n ympärille ekosysteemiä

Virnex haluaa rakentaa AIRC:n ympärille kehittyvän ekosysteemin, jossa alan yrityksillä on matala kynnys osallistua tutkimushankkeisiin ja kasvattaa kilpailuetuaan yliopistoyhteistyön kautta. Ekosysteemi tuottaa jatkuvasti kehittyviä AI-agentteja suunnitteluun, ohjelmointiin, testaukseen ja tietoturvaan.

AIRC perustuu alustamalliseen yhteistyöhön, joka yhdistää yliopiston eri tieteenalojen osaamista ja törmäyttää asiantuntijoita, jotka eivät välttämättä muuten kohtaisi. Se tukee yritysten pitkäjänteisiä, kansainväliseen liiketoimintaan tähtääviä kehityshankkeita ja toisaalta kannustaa tutkijoita tutkimaan yrityksille tärkeitä asioita. Tavoitteena on kiihdyttää tekoälyä sisältävien ratkaisujen kehittämistä ja vähentää yritysten riskiä suurissa järjestelmäuudistuksissa.

Tutkimus ja yritykset saman pöydän ääreen, tutkimus- ja kehitysrahoitus mahdollistaa suuren mittakaavan

LUTin mukaan keskeinen ongelma tekoälyn hyödyntämisessä on tutkimuksen ja yritysten kehitystyön eriytyminen.

– Yritykset ja yliopistot toimivat usein erillään, jolloin ideat eivät kohtaa eivätkä skaalaudu käytäntöön laajasti. AIRC tuo nämä yhteen ja mahdollistaa ratkaisujen nopean viemisen käytäntöön, sanoo LUT-yliopiston kasvujohtaja Petri Ajo.

AIRC keskittyy niihin tekoälyn tutkimuksen osa-alueisiin LUTissa, jotka tukevat juuri Virnexin kaltaisten yritysten liiketoimintaa. Tavoitteena on käynnistää monialaisia hankkeita käytännöllisistä selvityksistä strategisen bisnestutkimuksen projekteihin. Ajon mukaan keskeinen osa AIRC:n toimintaa on ulkopuolisen tutkimus- ja kehitysrahoituksen hyödyntäminen.

– Hyödynnämme aktiivisesti kansallisia ja kansainvälisiä rahoitusinstrumentteja, kuten Business Finlandin, Suomen Akatemian ja EU:n ohjelmia. Näin pystymme skaalaamaan tekemistä merkittävästi ja tuomaan resursseja yritysten käyttöön, Ajo sanoo.

Tavoitteena kansainvälinen vaikuttavuus

AIRC:n toiminta käynnistyy Lahdesta, mutta tavoitteena on laajentaa yhteistyötä kansainvälisesti.

– Epävarmassa maailmantilanteessa on entistä tärkeämpää vahvistaa eurooppalaista yhteistyötä ja rakentaa omaa osaamista tekoälyn ympärille. Nyt on hyvä hetki kehittää ratkaisuja, jotka eivät ole riippuvaisia yksittäisistä markkinoista, vaan skaalautuvat laajasti kansainväliseen käyttöön, Ajo sanoo.

Ajon mukaan tekoäly ei ole enää vain yksittäisten toimialojen kysymys.

– Käytännössä tekoäly koskettaa kaikkia yrityksiä. Jos teet liiketoimintaa, tekoälyn pitäisi kiinnostaa. Tämänkaltaisen tutkimuskeskuksen rooli on tarjota matalan kynnyksen väylä lähteä liikkeelle, Ajo toteaa.

Tutkimuskeskus kutsuu mukaan erikokoisia yrityksiä eri toimialoilta – myös niitä, jotka ovat vasta aloittamassa tekoälyn hyödyntämistä.

Tutkimuskeskuksen verkkosivusto avautuu 10.4. osoitteessa airc.fi.