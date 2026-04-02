Pohjois-Suomen elinvoimakeskus

Kembaanan rakentaminen aiheuttaa muutoksia jalankulkuun ja pyöräilyyn Limingantiellä Oulussa

2.4.2026 16:35:13 EEST | Pohjois-Suomen elinvoimakeskus | Tiedote

Jaa

Kembaanan vaiheen 2 eli Mt 847 jkpptie Vesalantie-Äimärautio rakentaminen alkaa huhtikuussa ja valmistuu lokakuussa 2026.

Kartta.

Rakennuskohde sijaitsee Mt 847:llä (Limingantiellä) Oulun keskustan eteläpuolella Äimäraution ja Kiviniemen kaupunginosissa. Hanke alkaa maantien 8155 (Poikkimaantie) risteyssillan kohdalta ja päättyy Vesalantien pohjoispäähän.

Rakennuskohde sisältää 1,8 km jalankulku- ja pyöräilytietä välillä Poikkimaantie-Vesalantie sekä vesihuoltotöitä ja kahden liittymän kanavoinnin.

Rakennustyöt aiheuttavat muutoksia liikennejärjestelyihin alueella erityisesti jalankulun ja pyöräilyn osalta.

Työmaan aluksi kaikki jalankulku- ja pyöräilyliikenne siirretään Limingantien itäpuolelle. Uuden Kembaanan asfaltoinnin jälkeen liikenne palautetaan Limingantien länsipuolelle ja samalla suljetaan itäpuolen jalankulun ja pyöräilyn väylä koko hankkeen valmistumiseen
saakka.

Hankkeen rakennuttajana toimii elinvoimakeskus seuraavien tahojen kanssa: Oulun kaupunki, Oulun vesi liikelaitos sekä Fintraffic Tie Oy.

Hankkeen pääurakoitsija on Mestek Oy.

Avainsanat

liikenne, liikennejärjestely, jalankulku- ja pyöräilyväylä, tietyö, oulu

Yhteyshenkilöt

Projektipäällikkö Ville Koskenkorva, puh. 0295 037 061
etunimi.sukunimi@elinvoimakeskus.fi

Liitteet

Tietoja julkaisijasta

Pohjois-Suomen elinvoimakeskus hoitaa maaseutuun, liikenteeseen, elinkeinoihin ja työllisyyteen, maahanmuuttoon, ympäristöön sekä rahoitukseen, kehittämiseen ja seurantaan liittyviä valtion aluehallinnon tehtäviä. Pohjois-Suomen elinvoimakeskus toimii Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun  maakuntien alueella, ja keskitettyjen tehtävien kautta palvelee myös muita alueita.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Vuoden 2026 tienpitotyöt käynnistyvät Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa — 2.4.2026 10:15:37 EEST | Tiedote

Juuri julkaistu Pohjois-Suomen elinvoimakeskuksen tienpidon ja liiketeen katsaus kokoaa yhteen Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueen tärkeimmät tienpitotoimet vuodelle 2026. Katsaus avaa, mihin tieverkon korjaus- ja parannustoimet painottuvat, miten liikennejärjestelmää ja liikenneturvallisuutta kehitetään sekä mitä keskeisiä suunnitteluhankkeita eri puolilla aluetta on käynnissä ja käynnistymässä.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
