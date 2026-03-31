Kotien korjaaminen huomioitava kehysriihessä
7.4.2026 08:20:00 EEST | Kiinteistöliitto | Tiedote
Suomessa asuinrakennusten arvioitu korjaustarve on vuosittain miljardeja euroja ja kasvaa entisestään. Korjausrakentamisen määrä on vähentynyt 2023–2025. Kiinteistöliitto pitää tärkeänä, että kotien korjaamisen näkyy hallituksen kehysriihen päätöksissä. Kiinteistöliiton yhteiskuntasuhdepäällikkö peräänkuuluttaa konkreettisia avauksia ja poliittista keskustelua yhteiskunnallisesti merkittävän aiheen tiimoilta.
”Kodit koskettavat jokaista meistä. Kansallisvarallisuuden arvosta on sulanut 2020-luvulla kymmeniä miljardeja euroja. Osa selittyy alueiden eriytymisellä ja heikoilla markkinoilla, mutta kasautunut korjaustarve on kolikon toinen puoli. Ajan saatossa tekemättömät remontit vaikuttavat omaisuuden arvon lisäksi asumisterveyteen ja -turvallisuuteen. Kotien vuotuinen korjaustarve on yhdeksän miljardin euron luokkaa, joten tekemistä riittää”, painottaa Kiinteistöliiton yhteiskuntasuhdepäällikkö Janne Salakka.
Keinoihin kotien korjaamiseksi lukeutuvat asunto-osakeyhtiöiden perusparannuslainojen valtiontakaus ja asuintalovaraus. Ensimmäinen madaltaa pankin kynnystä myöntää lainaa korjauksiin, jälkimmäinen helpottaa taloyhtiöiden omatoimista taloudellista varautumista remontteihin. Jotta valtiontakausta hyödynnettäisiin, sen ehdot on korjattava saavutettavammiksi. Asuintalovarauksen taso on puolestaan nostettava vastaamaan korjaamisrakentamisen inflaatiokehitystä.
Kodit turvallisuuden ja hyvinvoinnin ytimessä
Asuinrakennuksissa vastataan moniin Suomen haasteisiin. Suomen väestö ikääntyy vauhdilla, mikä tulee huomioida myös asuinrakennuskannassa. Yhdeksän kymmenestä yli 75-vuotiaasta asuu kotona, mutta vain neljäsosa asuinrakennuksista on esteettömiä. Samaan aikaan muistisairauksista on tullut uusi kansantauti: Suomessa on diagnosoitu jo yli 150 000 muistisairautta ja määrän arvioidaan jopa kaksinkertaistuvan 2050-luvulle tultaessa.
”Väestön ikääntyminen ja muistisairauksien yleistyminen tarkoittaa, että tarve esteettömyyttä ja saavutettavuutta parantaville korjauksille kasvaa. Niitä on järkevää avustaa myös jatkossa. Jos kysymme, missä hoivaa tarvitsevat ikäihmiset asuvat nyt ja tulevaisuudessa, vastaus on: omassa kodissaan. Tässä ollaan inhimillisen hyvinvoinnin ja turvallisuuden ytimessä”, Salakka muistuttaa.
Samaan aikaan kun korjaustarve on kasaantunut, vaatimustaso rakennuksille kasvaa. Energiatehokkuus ja sähköautojen latauspisteet, energian kysyntäjousto ja monimutkaistuvat järjestelmät, sääolosuhteisiin liittyvät riskit ja väestösuojien käyttöönottovalmiuden ylläpitäminen nostavat rimaa suunnitelmalliselle kiinteistönpidolle ja asunto-osakeyhtiöiden toiminnalle.
”Ilmastonmuutos tuo mukanaan kosteat talvet ja korventavat helteet. Rakennusten pitää sietää kosteutta ja kuumuutta jatkossa entistä tehokkaammin. Ei riitä, että korjaamme samalle tasolle kuin aiemmin, vaan rakennusten tulee olla yhä parempia. Taloyhtiöissä nähdään korjaaminen tärkeänä, mutta epävarmoina aikoina sielläkin kaivattaisiin pientä rohkaisua. Asunto-osakeyhtiöiden perusparannuslainojen valtiontakauksen valuvikojen korjaaminen ja asuintalovarauksen tason päivittäminen helpottaisivat lainansaantia ja omatoimista taloudellista varautumista. Kasvava korjausrakentaminen taas tietäisi lisää työtä ja verotuloja”, arvioi Salakka.
Yhteyshenkilöt
Janne SalakkayhteiskuntasuhdepäällikköPuh:040 5233964janne.salakka@kiinteistoliitto.fi
Tietoja julkaisijasta
Vuonna 1907 perustetun Kiinteistöliiton muodostavat 23 alueellista yhdistystä ja valtakunnallinen toimialajärjestö, Suomen Vuokranantajat ry. Kiinteistöliittoon kuuluu noin 30 000 taloyhtiötä, joissa asuu yhteensä lähes kaksi miljoonaa ihmistä.
Kiinteistöliitto on kiinteistönomistajien edunvalvoja, kiinteistöalan asiantuntijaorganisaatio ja alan johtava vaikuttaja. Jäsenillä on käytössään alan tuorein tieto ja kiinteistöalaan erikoistuneiden asiantuntijoiden palvelut. Lue lisää Kiinteistöliiton valtakunnallisista ja alueellisista palveluista www.kiinteistoliitto.fi
