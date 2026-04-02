Pohjois-Suomen elinvoimakeskus

Pohjois-Pohjanmaan yhdeksässä kunnassa tehdään nyt suunnitelmaa, jolla liikkumisesta halutaan tehdä turvallisempaa ja kävelystä sekä pyöräilystä entistä sujuvampaa

2.4.2026 15:09:38 EEST | Pohjois-Suomen elinvoimakeskus | Tiedote

Pohjois-Suomen elinvoimakeskus on aloittanut yhdessä Alavieskan, Haapajärven, Kalajoen, Oulaisten, Pyhäjoen, Raahen, Sievin, Siikajoen ja Ylivieskan kanssa viisaan liikkumisen suunnitelman laatimisen.

Jalankulun ja pyöräilyn väyliä risteyksessä.

Hankkeen tavoitteena on laatia alueelle yhteinen viisaan liikkumisen suunnitelma, jossa yhdistyvät sekä kävelyn ja pyöräliikenteen, että liikenneturvallisuuden suunnitelmat. Suunnitelman laatimisen aikana määritetään kunkin kunnan liikenneturvallisuuden kannalta riskialtteimmat paikat ja määritetään toimenpiteet niiden korjaamiseksi. Suunnitelmassa toteutetaan myös kävelyn ja pyöräliikenteen edistämistä koskeva osio, jossa määritellään esimerkiksi pyöräliikenteen hierarkkinen pääverkko. Pyöräliikenteen pääverkon määrittely ohjaa tulevaisuuden maankäytön suunnittelua, jalankulun ja pyöräliikenteen väylien investointeja sekä edistää osaltaan jalankulkua ja liikenneturvallisuutta esimerkiksi kunnossapidon kohdistamisen osalta. 

Kuntalaisilta kaivataan mielipiteitä liikenneturvallisuuden sekä kävelyn ja pyöräilyn nykytilasta!

Osana hanketta toteutetaan kysely, joka on avoin suunnittelualueen asukkaille ja muille alueella liikkuville. Kyselyllä kerätään tietoa eri liikkujaryhmien kokemasta liikenneturvallisuudesta ja liikkumisen olosuhteista. Kyselyyn vastaaminen onnistuu parhaiten tietokoneella, mutta on mahdollista myös mobiililaitteella. Kysely koostuu monivalintakysymyksistä ja kyselyn loppupuolella avautuvasta karttaosiosta, jolla vastaaja pääsee merkitsemään palautteita suoraan kartalle. Kyselyn tuloksia käytetään suunnittelun olennaisina lähtötietoina. Nyt on siis oiva mahdollisuus vaikuttaa tulevaisuuden kehittämiseen!

Loppuvuodesta 2026 hankkeen etenemisestä ja suunnitelmista järjestetään keskustelutilaisuus. Tilaisuudesta tiedotetaan tarkemmin lähempänä ajankohtaa.

Kyselyyn pääset seuraamalla linkkiä: https://app.maptionnaire.com/q/viisu 

Kysely on avoinna 19.4.2026 asti.

Yhteyshenkilöt

Lisätietoa kyselystä antavat:

Kirsi Översti, Ramboll Finland Oy, kirsi.oversti@ramboll.fi
Anniina Gutzén, Pohjois-Suomen elinvoimakeskus, anniina.gutzen@elinvoimakeskus.fi
Soile Purola, Pohjois-Suomen elinvoimakeskus, soile.purola@elinvoimakeskus.fi

Pohjois-Suomen elinvoimakeskus hoitaa maaseutuun, liikenteeseen, elinkeinoihin ja työllisyyteen, maahanmuuttoon, ympäristöön sekä rahoitukseen, kehittämiseen ja seurantaan liittyviä valtion aluehallinnon tehtäviä. Pohjois-Suomen elinvoimakeskus toimii Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun  maakuntien alueella, ja keskitettyjen tehtävien kautta palvelee myös muita alueita.

Vuoden 2026 tienpitotyöt käynnistyvät Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa2.4.2026 10:15:37 EEST | Tiedote

Juuri julkaistu Pohjois-Suomen elinvoimakeskuksen tienpidon ja liiketeen katsaus kokoaa yhteen Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueen tärkeimmät tienpitotoimet vuodelle 2026. Katsaus avaa, mihin tieverkon korjaus- ja parannustoimet painottuvat, miten liikennejärjestelmää ja liikenneturvallisuutta kehitetään sekä mitä keskeisiä suunnitteluhankkeita eri puolilla aluetta on käynnissä ja käynnistymässä.

World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye