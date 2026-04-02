Pohjois-Pohjanmaan yhdeksässä kunnassa tehdään nyt suunnitelmaa, jolla liikkumisesta halutaan tehdä turvallisempaa ja kävelystä sekä pyöräilystä entistä sujuvampaa

Hankkeen tavoitteena on laatia alueelle yhteinen viisaan liikkumisen suunnitelma, jossa yhdistyvät sekä kävelyn ja pyöräliikenteen, että liikenneturvallisuuden suunnitelmat. Suunnitelman laatimisen aikana määritetään kunkin kunnan liikenneturvallisuuden kannalta riskialtteimmat paikat ja määritetään toimenpiteet niiden korjaamiseksi. Suunnitelmassa toteutetaan myös kävelyn ja pyöräliikenteen edistämistä koskeva osio, jossa määritellään esimerkiksi pyöräliikenteen hierarkkinen pääverkko. Pyöräliikenteen pääverkon määrittely ohjaa tulevaisuuden maankäytön suunnittelua, jalankulun ja pyöräliikenteen väylien investointeja sekä edistää osaltaan jalankulkua ja liikenneturvallisuutta esimerkiksi kunnossapidon kohdistamisen osalta.

Kuntalaisilta kaivataan mielipiteitä liikenneturvallisuuden sekä kävelyn ja pyöräilyn nykytilasta!

Osana hanketta toteutetaan kysely, joka on avoin suunnittelualueen asukkaille ja muille alueella liikkuville. Kyselyllä kerätään tietoa eri liikkujaryhmien kokemasta liikenneturvallisuudesta ja liikkumisen olosuhteista. Kyselyyn vastaaminen onnistuu parhaiten tietokoneella, mutta on mahdollista myös mobiililaitteella. Kysely koostuu monivalintakysymyksistä ja kyselyn loppupuolella avautuvasta karttaosiosta, jolla vastaaja pääsee merkitsemään palautteita suoraan kartalle. Kyselyn tuloksia käytetään suunnittelun olennaisina lähtötietoina. Nyt on siis oiva mahdollisuus vaikuttaa tulevaisuuden kehittämiseen!

Loppuvuodesta 2026 hankkeen etenemisestä ja suunnitelmista järjestetään keskustelutilaisuus. Tilaisuudesta tiedotetaan tarkemmin lähempänä ajankohtaa.

Kyselyyn pääset seuraamalla linkkiä: https://app.maptionnaire.com/q/viisu

Kysely on avoinna 19.4.2026 asti.