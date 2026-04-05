Aaro Tammirannasta jälleen jatkoaikasankari – SPV ei suostunut kesälomalle

Seinäjoella pelattiin puoli ottelua ennen kuin Juuso Keskinen ohjasi SPV:n johtoon ja kohta Eero Harjula toi Indiansin tasoihin onnistuneen karvauksen jälkeen. Juho Repo laukoi kotijoukkueelle 2–1-taukojohdon, mutta sarjan tasoittamiseen se ei vielä riittänyt. Kolmannen erän alussa SPV:n viisikko nukahti pahasti Indiansin laitavapaalyönnissä, ja Juuso Kekki sai sijoittaa keskeltä sektoria pelin taas tasoihin. Jatkoaikaa ehdittiin pelata runsaat 11 minuuttia ennen kuin täysi katsomo sai huokaista helpotuksesta. Joona Kajaala syötti Aaro Tammirannalle, jonka laukaus vastustajan jaloista jäi peittoon, mutta Tammiranta jatkoi irti pompanneen pallon pienestä kulmasta ilmasta Nemo Sipilän verkkoon.

Espoossa taisteltiin vielä avauserä tasalukemiin 1-1, mutta toisessa Oilers siirtyi 4–2-johtoon Oliver Sillanpään, Jasper Auvisen ja maalivahti Markus Laakson avausheitosta karanneen Lauri Eloluodon osuttua. Elias Pekari iski kolmannessa lukemiksi 5-2 ja Riku Ruonakankaan ylivoimakavennuksen jälkeen Waltteri Vesterinen 6-3, mutta OLS teki lopusta vielä jännittävän. Se vei kahden minuutin alivoiman selvitettyään maalivahdin penkille, ja Olli Lukkarin sekä Riku Ruonakankaan maalit nostivat joukkueen vielä tuntumaan. Kelloon jääneet 29 sekuntia eivät kuitenkaan enää riittäneet tasoitukseen.

Sarjojen kuudennet ottelut OLS–Oilers ja Westend Indians–SPV pelataan lauantaina.