Aaro Tammirannasta jälleen jatkoaikasankari – SPV ei suostunut kesälomalle
2.4.2026 21:09:16 EEST | Fliiga | Tiedote
Aaro Tammiranta iski sarjan avausottelun tavoin jatkoaikaratkaisun, kun SPV löi Westend Indiansin 3-2 ja kavensi puolivälieräsarjan tilanteeksi 2-3. Illan toisessa parissa Oilers siirtyi 3–2-johtoon OLS:aa vastaan voittamalla kotonaan 6-5.
Seinäjoella pelattiin puoli ottelua ennen kuin Juuso Keskinen ohjasi SPV:n johtoon ja kohta Eero Harjula toi Indiansin tasoihin onnistuneen karvauksen jälkeen. Juho Repo laukoi kotijoukkueelle 2–1-taukojohdon, mutta sarjan tasoittamiseen se ei vielä riittänyt. Kolmannen erän alussa SPV:n viisikko nukahti pahasti Indiansin laitavapaalyönnissä, ja Juuso Kekki sai sijoittaa keskeltä sektoria pelin taas tasoihin. Jatkoaikaa ehdittiin pelata runsaat 11 minuuttia ennen kuin täysi katsomo sai huokaista helpotuksesta. Joona Kajaala syötti Aaro Tammirannalle, jonka laukaus vastustajan jaloista jäi peittoon, mutta Tammiranta jatkoi irti pompanneen pallon pienestä kulmasta ilmasta Nemo Sipilän verkkoon.
Espoossa taisteltiin vielä avauserä tasalukemiin 1-1, mutta toisessa Oilers siirtyi 4–2-johtoon Oliver Sillanpään, Jasper Auvisen ja maalivahti Markus Laakson avausheitosta karanneen Lauri Eloluodon osuttua. Elias Pekari iski kolmannessa lukemiksi 5-2 ja Riku Ruonakankaan ylivoimakavennuksen jälkeen Waltteri Vesterinen 6-3, mutta OLS teki lopusta vielä jännittävän. Se vei kahden minuutin alivoiman selvitettyään maalivahdin penkille, ja Olli Lukkarin sekä Riku Ruonakankaan maalit nostivat joukkueen vielä tuntumaan. Kelloon jääneet 29 sekuntia eivät kuitenkaan enää riittäneet tasoitukseen.
Sarjojen kuudennet ottelut OLS–Oilers ja Westend Indians–SPV pelataan lauantaina.
Lue lisää julkaisijalta Fliiga
Välieräparit selvillä – kolmen maalin minuutti saatteli Oilersin mitalipeleihin5.4.2026 19:50:59 EEST | Tiedote
Mestari Oilers selvisi kuin selvisikin F-liigan välieriin, kun se kaatoi kotonaan 1 150 katsojan edessä yllättäjä OLS:n 5-2 ja vei ottelusarjan 4-3. Välieräpareiksi muodostuivat näin Classic–Westend Indians ja Nokian KrP–Oilers.
SB-Pro taipui taas niukasti – Classic voiton päässä finaaleista5.4.2026 19:46:22 EEST | Tiedote
Classic eteni jo voiton päähän F-liigan naisten finaaleista, kun se kaatoi vieraissa SB-Pron 3-1 ja johtaa ottelusarjaa 2-0.
Indians upotti SPV:n, OLS ja Oilers seitsemänteen otteluun4.4.2026 20:33:21 EEST | Tiedote
Westend Indians eteni yllättäjänä F-liigan välieriin, kun se kaatoi kotonaan SPV:n 4-2 ja vei ottelusarjan samoin 4-2. Vielä isompi yllättäjä on OLS, joka tasoitti loppuunmyydyn katsomon riemuksi sarjan mestari Oilersia vastaan 3–3:een voittamalla kotonaan 5-3. Sarjan ratkaisu nähdään sunnuntaina Espoossa.
TPS:lle ensimmäinen kiinnitys finaalipaikkaan4.4.2026 19:43:10 EEST | Tiedote
Toinenkin naisten viime kevään finalisti aloitti välierät 4–2-kotivoitolla, kun TPS kukisti Kupittaalla EräViikingit.
Suvi Hämäläisen maalit nostivat Classicin välierien avausvoittoon3.4.2026 20:44:31 EEST | Tiedote
Classic aloitti F-liigan naisten välierät voitolla, kun se kaatoi kotonaan Lempäälässä SB-Pron 4-2. Finaalipaikka aukeaa kolmella voitolla.
