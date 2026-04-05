Suvi Hämäläisen maalit nostivat Classicin välierien avausvoittoon
3.4.2026 20:44:31 EEST | Fliiga | Tiedote
Classic aloitti F-liigan naisten välierät voitolla, kun se kaatoi kotonaan Lempäälässä SB-Pron 4-2. Finaalipaikka aukeaa kolmella voitolla.
Välieräavauksen voittaja oli kaksi erää täysin auki, kun Lotta Purhosen röyhkeä ajo kulmasta maalille toi avausmaalin Classicille mutta Annika Toivanen tinttasi kohta tasoituksen Emilia Kaartoahon päädystä pudottamasta syötöstä.
Palloa hallinneen Classicin paine pysähtyi kerran toisensa jälkeen SB-Pron puolustukseen ja huippuvireisen Emmi Pölösen torjuntoihin, kunnes eroa kolmannen erän alussa syntyi. Pistekuningatar Suvi Hämäläinen jäi kahdesti maalin eteen huonolle merkkaukselle, ja peli oli hetkessä 3-1 Classicille. Illan loputkin maalit nähtiin ennen päätöserän puoliväliä, kun ensin Elli Kylmäluoma pommitti Lotta Purhosen pitkästä poikkisyötöstä eron kolmeen ja SB-Pron Petra Aallosen kaukolaukaus Emilia Kaartoahon tarjoilemasta kulmavapaalyönnistä suhahti alakulmaan.
Toinen välieräpari TPS–EräViikingit aloittaa oman sarjansa lauantaina.
Välieräparit selvillä – kolmen maalin minuutti saatteli Oilersin mitalipeleihin5.4.2026 19:50:59 EEST | Tiedote
Mestari Oilers selvisi kuin selvisikin F-liigan välieriin, kun se kaatoi kotonaan 1 150 katsojan edessä yllättäjä OLS:n 5-2 ja vei ottelusarjan 4-3. Välieräpareiksi muodostuivat näin Classic–Westend Indians ja Nokian KrP–Oilers.
SB-Pro taipui taas niukasti – Classic voiton päässä finaaleista5.4.2026 19:46:22 EEST | Tiedote
Classic eteni jo voiton päähän F-liigan naisten finaaleista, kun se kaatoi vieraissa SB-Pron 3-1 ja johtaa ottelusarjaa 2-0.
Indians upotti SPV:n, OLS ja Oilers seitsemänteen otteluun4.4.2026 20:33:21 EEST | Tiedote
Westend Indians eteni yllättäjänä F-liigan välieriin, kun se kaatoi kotonaan SPV:n 4-2 ja vei ottelusarjan samoin 4-2. Vielä isompi yllättäjä on OLS, joka tasoitti loppuunmyydyn katsomon riemuksi sarjan mestari Oilersia vastaan 3–3:een voittamalla kotonaan 5-3. Sarjan ratkaisu nähdään sunnuntaina Espoossa.
TPS:lle ensimmäinen kiinnitys finaalipaikkaan4.4.2026 19:43:10 EEST | Tiedote
Toinenkin naisten viime kevään finalisti aloitti välierät 4–2-kotivoitolla, kun TPS kukisti Kupittaalla EräViikingit.
Aaro Tammirannasta jälleen jatkoaikasankari – SPV ei suostunut kesälomalle2.4.2026 21:09:16 EEST | Tiedote
Aaro Tammiranta iski sarjan avausottelun tavoin jatkoaikaratkaisun, kun SPV löi Westend Indiansin 3-2 ja kavensi puolivälieräsarjan tilanteeksi 2-3. Illan toisessa parissa Oilers siirtyi 3–2-johtoon OLS:aa vastaan voittamalla kotonaan 6-5.
