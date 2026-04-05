Suvi Hämäläisen maalit nostivat Classicin välierien avausvoittoon

Välieräavauksen voittaja oli kaksi erää täysin auki, kun Lotta Purhosen röyhkeä ajo kulmasta maalille toi avausmaalin Classicille mutta Annika Toivanen tinttasi kohta tasoituksen Emilia Kaartoahon päädystä pudottamasta syötöstä.

Palloa hallinneen Classicin paine pysähtyi kerran toisensa jälkeen SB-Pron puolustukseen ja huippuvireisen Emmi Pölösen torjuntoihin, kunnes eroa kolmannen erän alussa syntyi. Pistekuningatar Suvi Hämäläinen jäi kahdesti maalin eteen huonolle merkkaukselle, ja peli oli hetkessä 3-1 Classicille. Illan loputkin maalit nähtiin ennen päätöserän puoliväliä, kun ensin Elli Kylmäluoma pommitti Lotta Purhosen pitkästä poikkisyötöstä eron kolmeen ja SB-Pron Petra Aallosen kaukolaukaus Emilia Kaartoahon tarjoilemasta kulmavapaalyönnistä suhahti alakulmaan.

Toinen välieräpari TPS–EräViikingit aloittaa oman sarjansa lauantaina.