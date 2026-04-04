Veikkaus Oy

Suomeen jälleen Eurojackpotin suurvoitto – päävoitto Tanskaan

3.4.2026 22:28:04 EEST | Veikkaus Oy | Tiedote

Jaa

Eurojackpotin pitkäperjantain arvonnassa löytyi yksi täysosuma. 10 miljoonan euron päävoitto matkasi Tanskaan. Arvonnan yksi suurimmista voitoista osui Suomeen.

Kuva loton arvontakoneesta, jossa on useita keltaisia, numeroituja palloja.

Eurojackpotin kierroksen 14/2026 pitkäperjantain oikea rivi on 9, 10, 18, 22, 37 sekä tähtinumerot 1 ja 11.

Arvonnassa löytyi Tanskaan osuneen päävoiton lisäksi viisi kappaletta 5+1-osumia, joista yksi osui Suomeen. 337 733,90 euron arvoinen voitto osui veikkaus.fi:ssä pelattuun viiden osuuden valmisporukkapeliin. Porukan jäsenet löytyvät Helsingistä, Littoisista, Pihtiputaalta, Kempeleestä ja Joutsasta. Kukin porukan jäsen saa 67 885,88 euroa. Peli oli pelattu 6+2 järjestelmänä.

Muut 5+1-osumat menivät Saksaan (3 kpl) ja yksi Ruotsiin (1 kpl).

5+0-tuloksia löytyi seitsemän kappaletta ja niillä voitti 136 047,30 euroa. Voitot osuivat Puolaan, Unkariin, Ruotsiin, Norjaan ja Saksaan (3 kpl).

Ensi viikon tiistaina Eurojackpotissa on tarjolla 10 miljoonaa euroa.

Jokeri arpoi tänä iltana voittoriviksi 7 7 7 7 5 6 0. Seiskavoittoinen rivi antoi 6 oikein -tuloksen hämeenlinnalaiselle nettipelaajalle. Voitoksi tuli näin 20 000 euroa.

Milli-pelin tämän illan oikea rivi on 7, 9, 16, 17, 24, 40 ja lisänumero 15. Täysosumaa ei tänä iltana löytynyt, mutta pienempiä voittoja löytyi 20 183 kappaletta.

Tiistain Lomatonnin voittorivi on Riika 47. Lomatonneja lähti jakoon neljä kappaletta.

Katso kaikki tulokset ja voitonjako

Avainsanat

Veikkauseurojackpotjokerilomatonnimilli

Yhteyshenkilöt

Veikkauksen mediapalvelu, puh. 09 4370 7000
ma, ke-to: klo 8–21
ti: klo 8–22
pe: klo 8–23
la: klo 9–12 ja klo 20–22
su: klo 10–15

Kuvat

Lataa

Linkit

Veikkaus on jokaisen suomalaisen peliyhtiö. Pyrimme jatkuvasti paremmaksi joka mittarilla. Intohimonamme on parempi pelaaminen, jotta pelaajamme viihtyisivät joka solullaan. Toimintaamme ohjaavat arvot – välittäminen, yhdessä tekeminen ja rohkeus – ja vastuullisuus on keskeinen osa pelaajakokemuksen kehittämistä ja päivittäistä toimintaamme. Tavoitteemme on olla arvostettu ja menestyvä kansainvälinen rahapelialan toimija.

PAREMMAN PELIN PUOLESTA – VEIKKAUS

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Veikkaus Oy

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye