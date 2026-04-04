Suomeen jälleen Eurojackpotin suurvoitto – päävoitto Tanskaan
3.4.2026 22:28:04 EEST | Veikkaus Oy | Tiedote
Eurojackpotin pitkäperjantain arvonnassa löytyi yksi täysosuma. 10 miljoonan euron päävoitto matkasi Tanskaan. Arvonnan yksi suurimmista voitoista osui Suomeen.
Eurojackpotin kierroksen 14/2026 pitkäperjantain oikea rivi on 9, 10, 18, 22, 37 sekä tähtinumerot 1 ja 11.
Arvonnassa löytyi Tanskaan osuneen päävoiton lisäksi viisi kappaletta 5+1-osumia, joista yksi osui Suomeen. 337 733,90 euron arvoinen voitto osui veikkaus.fi:ssä pelattuun viiden osuuden valmisporukkapeliin. Porukan jäsenet löytyvät Helsingistä, Littoisista, Pihtiputaalta, Kempeleestä ja Joutsasta. Kukin porukan jäsen saa 67 885,88 euroa. Peli oli pelattu 6+2 järjestelmänä.
Muut 5+1-osumat menivät Saksaan (3 kpl) ja yksi Ruotsiin (1 kpl).
5+0-tuloksia löytyi seitsemän kappaletta ja niillä voitti 136 047,30 euroa. Voitot osuivat Puolaan, Unkariin, Ruotsiin, Norjaan ja Saksaan (3 kpl).
Ensi viikon tiistaina Eurojackpotissa on tarjolla 10 miljoonaa euroa.
Jokeri arpoi tänä iltana voittoriviksi 7 7 7 7 5 6 0. Seiskavoittoinen rivi antoi 6 oikein -tuloksen hämeenlinnalaiselle nettipelaajalle. Voitoksi tuli näin 20 000 euroa.
Milli-pelin tämän illan oikea rivi on 7, 9, 16, 17, 24, 40 ja lisänumero 15. Täysosumaa ei tänä iltana löytynyt, mutta pienempiä voittoja löytyi 20 183 kappaletta.
Tiistain Lomatonnin voittorivi on Riika 47. Lomatonneja lähti jakoon neljä kappaletta.
Veikkauksen mediapalvelu, puh. 09 4370 7000
Lue lisää julkaisijalta Veikkaus Oy
Loton potti kohoaa kahteen miljoonaan euroon4.4.2026 22:38:30 EEST | Tiedote
Lotossa ei tänä iltana löytynyt yhtään täysosumaa, joten ensi lauantaina jaossa on kahden miljoonan euron potti.
Neljän miljoonan euron voittaja: ”Nyt alkaa meidän huoltomme”2.4.2026 08:35:13 EEST | Tiedote
Kierroksella 13/2026 osui Loton neljän miljoonan euron päävoitto Kangasalan Prismassa pelattuun peliin. Veikkauksen onnittelupuhelu tavoitti voittajan tapahtumien alkulähteeltä.
Eurojackpot-täysosuma Saksaan, Suomeen yli 600 000 € voitto31.3.2026 22:43:46 EEST | Tiedote
Illan Eurojackpot-arvonnan ainoa täysosuma pelattiin Saksassa. Voittaja kuittaa kaikkiaan 70,7 miljoonaa euroa. Perjantain 3.4. arvonnan potissa on kymmenen miljoonaa euroa.
Muhkea 200 000 euron Keno-voitto maanantaina - Potti Äänekoskelle31.3.2026 13:34:48 EEST | Tiedote
Nettipelaaja Äänekoskelta voitti maanantaina 200 000 euron suurvoiton ilta-arvonnasta.
Loton lauantain arvonnassa löytyi yksi täysosuma - neljän miljoonan euron rivi on pelattu Kangasalla28.3.2026 22:50:40 EET | Tiedote
Loton kierroksen 13/2026 arvonnassa löytyi yksi ainoa seitsemän oikein -tulos. Jakoon meni neljän miljoonan euron potti. Voittorivi on pelattu Kangasalan Prismassa.
