Hermanni Raitanen varmisti jenkkifutisnuorille voiton Puolasta

Suomen U19 maajoukkue aloitti oman EM-urakkansa takkuisasti. Uutena joukkueena nuorten EM-sarjaan osallistunut Puola repäisi lauantain ottelussa 0-10 johtoaseman ennen kuin Suomen nuoret heräsivät taistelemaan voitosta.

Koripallosta amerikkalaiseen jalkapalloon vaihtanut Hermanni Raitanen avasi Suomen pistetilin ottelun toisella neljänneksellä ja varmisti Suomen voiton viimeisen neljänneksen lopulla tekemällään touchdownilla.

U19-ikäluokan EM-sarjassa 2026–2027 mestaruudesta kilpailee kymmenen maata. Joukkueet on jaettu kolmeen lohkoon, joiden voittajat etenevät vuoden 2027 mitalipeleihin. Suomi pelaa neljän joukkueen lohkossa yhdessä Saksan, Unkarin ja Puolan kanssa.