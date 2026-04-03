Hermanni Raitanen varmisti jenkkifutisnuorille voiton Puolasta

4.4.2026 17:19:39 EEST | Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry

Suomen amerikkalaisen jalkapallon U19-maajoukkue otti työvoiton Puolasta lauantaina Vantaan Myyrmäessä pelatussa ikäluokan EM-sarjan avausottelussa.  Suomi kiri 16-13 (7-13) voittoon Hermanni Raitasen kahdella touchdownilla.

Jari Turunen

Suomen U19 maajoukkue aloitti oman EM-urakkansa takkuisasti.  Uutena joukkueena nuorten EM-sarjaan osallistunut Puola repäisi lauantain ottelussa 0-10 johtoaseman ennen kuin Suomen nuoret heräsivät taistelemaan voitosta.

Koripallosta amerikkalaiseen jalkapalloon vaihtanut Hermanni Raitanen avasi Suomen pistetilin ottelun toisella neljänneksellä ja varmisti Suomen voiton viimeisen neljänneksen lopulla tekemällään touchdownilla.

U19-ikäluokan EM-sarjassa 2026–2027 mestaruudesta kilpailee kymmenen maata. Joukkueet on jaettu kolmeen lohkoon, joiden voittajat etenevät vuoden 2027 mitalipeleihin. Suomi pelaa neljän joukkueen lohkossa yhdessä Saksan, Unkarin ja Puolan kanssa.

amerikkalainen jalkapallo, jenkkifutis, u19 maajoukkue

Vuonna 1979 perustettu Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry (SAJL) järjestää ja hallinnoi amerikkalaisen jalkapallon ja lippupallon kilpailu- ja harrastustoimintaa Suomessa. Jenkkifutisllitto on Suomen Olympiakomitean sekä amerikkalaisen jalkapallon maailmanliitto IFAF:n jäsen. Vuoden 2025 alussa amerikkalaisen jalkapallon liittoon kuuluu 36 jäsenseuraa ympäri Suomea.

