TPS:lle ensimmäinen kiinnitys finaalipaikkaan
4.4.2026 19:43:10 EEST | Fliiga | Tiedote
Toinenkin naisten viime kevään finalisti aloitti välierät 4–2-kotivoitolla, kun TPS kukisti Kupittaalla EräViikingit.
Venla Nousiainen avauserän puolivälissä ja Olivia Pietilä toisen alussa veivät vuorollaan runkosarjan voittaja TPS:n johtoon, mutta ne pudotuspeleihin viitossijalta lähtenyt vieras pystyi vielä kuittaamaan. Matilda Holmström osui EräViikingeille avauserän viimeisen minuutin aluksi ja Taru Nordman vain 20 sekuntia Pietilän 2–1-maalin jälkeen. iltapäivän voittomaali nähtiin jo ottelun puolivälissä Aada Heikkisen onnistuessa Olivia Pietilän syötöstä heti TPS:n tappaman jäähyn jälkeen. Loppunumerot naulasi sitten tyhjään verkkoon Jenna Saario 21 sekuntia ennen ottelun loppua.
EräViikinkien ja TPS:n toinen kohtaaminen nähdään maanantaina Helsingissä. Sunnuntaina kohtaavat SB-Pro ja Classic Nurmijärvellä.
F-liigan karsinnassa SBS Wirmo otti puolestaan ensimmäisen kiinnityksen ensi kauden liigapaikkaan kaatamalla vieraissa Porvoon Salibandyseuran 2-0. Olivia Oikarinen vei mynämäkeläiset johtoon jo kolmen minuutin pelin jälkeen, ja Anni Lehto kasvatti eroa viisi minuuttia ennen ottelun loppusummeria. Nollapelin pelannut Juliana Kiuru torjui 13 laukausta.
Karsintasarjan toinen ottelu pelataan sunnuntaina Mynämäessä. Liigapaikka varmistuu kolmella voitolla.
Yhteyshenkilöt
Ilari IsotaloViestintäpäällikköF-liigaPuh:+359 442599009ilari.isotalo@salibandy.fi
Välieräparit selvillä – kolmen maalin minuutti saatteli Oilersin mitalipeleihin5.4.2026 19:50:59 EEST | Tiedote
Mestari Oilers selvisi kuin selvisikin F-liigan välieriin, kun se kaatoi kotonaan 1 150 katsojan edessä yllättäjä OLS:n 5-2 ja vei ottelusarjan 4-3. Välieräpareiksi muodostuivat näin Classic–Westend Indians ja Nokian KrP–Oilers.
SB-Pro taipui taas niukasti – Classic voiton päässä finaaleista5.4.2026 19:46:22 EEST | Tiedote
Classic eteni jo voiton päähän F-liigan naisten finaaleista, kun se kaatoi vieraissa SB-Pron 3-1 ja johtaa ottelusarjaa 2-0.
Indians upotti SPV:n, OLS ja Oilers seitsemänteen otteluun4.4.2026 20:33:21 EEST | Tiedote
Westend Indians eteni yllättäjänä F-liigan välieriin, kun se kaatoi kotonaan SPV:n 4-2 ja vei ottelusarjan samoin 4-2. Vielä isompi yllättäjä on OLS, joka tasoitti loppuunmyydyn katsomon riemuksi sarjan mestari Oilersia vastaan 3–3:een voittamalla kotonaan 5-3. Sarjan ratkaisu nähdään sunnuntaina Espoossa.
Suvi Hämäläisen maalit nostivat Classicin välierien avausvoittoon3.4.2026 20:44:31 EEST | Tiedote
Classic aloitti F-liigan naisten välierät voitolla, kun se kaatoi kotonaan Lempäälässä SB-Pron 4-2. Finaalipaikka aukeaa kolmella voitolla.
Aaro Tammirannasta jälleen jatkoaikasankari – SPV ei suostunut kesälomalle2.4.2026 21:09:16 EEST | Tiedote
Aaro Tammiranta iski sarjan avausottelun tavoin jatkoaikaratkaisun, kun SPV löi Westend Indiansin 3-2 ja kavensi puolivälieräsarjan tilanteeksi 2-3. Illan toisessa parissa Oilers siirtyi 3–2-johtoon OLS:aa vastaan voittamalla kotonaan 6-5.
