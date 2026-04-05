TPS:lle ensimmäinen kiinnitys finaalipaikkaan

Venla Nousiainen avauserän puolivälissä ja Olivia Pietilä toisen alussa veivät vuorollaan runkosarjan voittaja TPS:n johtoon, mutta ne pudotuspeleihin viitossijalta lähtenyt vieras pystyi vielä kuittaamaan. Matilda Holmström osui EräViikingeille avauserän viimeisen minuutin aluksi ja Taru Nordman vain 20 sekuntia Pietilän 2–1-maalin jälkeen. iltapäivän voittomaali nähtiin jo ottelun puolivälissä Aada Heikkisen onnistuessa Olivia Pietilän syötöstä heti TPS:n tappaman jäähyn jälkeen. Loppunumerot naulasi sitten tyhjään verkkoon Jenna Saario 21 sekuntia ennen ottelun loppua.

EräViikinkien ja TPS:n toinen kohtaaminen nähdään maanantaina Helsingissä. Sunnuntaina kohtaavat SB-Pro ja Classic Nurmijärvellä.

F-liigan karsinnassa SBS Wirmo otti puolestaan ensimmäisen kiinnityksen ensi kauden liigapaikkaan kaatamalla vieraissa Porvoon Salibandyseuran 2-0. Olivia Oikarinen vei mynämäkeläiset johtoon jo kolmen minuutin pelin jälkeen, ja Anni Lehto kasvatti eroa viisi minuuttia ennen ottelun loppusummeria. Nollapelin pelannut Juliana Kiuru torjui 13 laukausta.

Karsintasarjan toinen ottelu pelataan sunnuntaina Mynämäessä. Liigapaikka varmistuu kolmella voitolla.