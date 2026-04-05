Indians upotti SPV:n, OLS ja Oilers seitsemänteen otteluun

Edelliset kaksi kohtaamista voittanut Oilers karkasi tänään Oulussa 2–0-johtoon, mutta loppuunmyydyn katsomon kantama OLS oli kaikkea muuta kuin lyöty. Veeti Koivisto kavensi ennen ensimmäistä taukoa, ja toisessa erässä Joona Karjula, Aaro Haverinen ja Petri Niemelä nostivat oululaiset rinnalle ja 4–2-johtoon. Oilersin Jasper Auvinen kavensi vielä päätöserään ulottuneen ylivoiman aikana, mutta osuma jäi Öljymiesten viimeiseksi. Yhdeksän minuuttia ennen loppua Veeti Koivisto ohjasi maalin edestä OLS:n 5–3-maalin samalla kun hänet kaadettiin, ja videotarkistuksen jälkeen iso osuma jäi myös tulostaululle.

Espoon Otahallin avausmaalin teki Eemeli Karjanlahti selkä seinää vasten pelanneelle SPV:lle, mutta Tatu Havula ohjasi toisen erän lopussa takatolpalta tasoituksen Jere Niemelän nappisyötöstä. Indians iski katkopelin ratkaisumaalit kolmannessa erässä kuudessa ja puolessa minuutissa, ja ne kaikki syntyivät aivan maalivahti Teppo Liukkosen edestä. Juuso Kekki ohjasi ”Heimon” johtoon, Samuli Huppunen kasvatti eron kahteen ja Leevi Auranen sai tuulettaa jo 4–1-maalia. SPV venyi vielä Aaro Tammirannan kuudella viittä vastaan laukomaan kavennukseen, mutta kummoista loppukiriä ei vierailta enää nähty ja maali jäi cupmestarin liigakauden viimeiseksi.

Oilersin ja OLS:n seitsemäs kohtaaminen alkaa Tapiolan Urheiluhallissa sunnuntaina klo 17.00.

F-liigan karsinnassa Karhut tasoitti tilanteeksi 1-1 kaatamalla kotonaan LASBin 6-3.

Avauserässä tappiolta edelle noussut Karhut karkasi toisessa jo 3–1-johtoon Tuomas Huhtalan osumalla, mutta Pietari Porttikivi nosti lahtelaiset vielä tuntumaan puolitoista minuuttia ennen taukosummeria. Ratkaiseva ero syntyi päätöserän puolivälissä, kun ensin osui Karhuille Aatu Tommila ja kohta vielä Frans Katila. LASBin riskipeli ilman maalivahtia tuotti Jere Sulanderin kavennuksen mutta myös Karhujen Markus Hautaojan tyhjiin tekemän päätösmaalin.

Joukkueiden kolmas kohtaaminen nähdään maanantaina Lahdessa.