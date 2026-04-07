Positiivisia uutisia ravintola-alalta: kotimainen Pretty Boy ja S-ryhmä aloittavat yhteistyön
7.4.2026 08:29:59 EEST | SOK - Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta | Tiedote
Pretty Boy on suomalainen premium-tason katuruokaravintola, jossa pääraaka-aineena on kotimainen kana ja erikoisuutena kastikkeet. S-ryhmä taas on Suomen suurin ravintola-alan toimija. Yhteistyön taustalla on kasvutavoitteita ja intohimo tarjota asiakkaille ravintolaelämyksiä kaikkiin hetkiin.
S-ryhmä ja Pretty Boy ovat solmineet franchising-sopimuksen. Yhteistyön ensimmäinen ravintola avautuu 21.4. Vantaalle Jumbon kauppakeskukseen. Sitä operoi S-ryhmän suurin osuuskauppa HOK-Elanto. Jumboon avattava ravintola on Pretty Boy -ketjun kymmenes.
– Yhteistyö tarkoittaa meille luotettavaa ja osaavaa partneria ravintolan operointiin sekä potentiaalia kasvaa maanlaajuisesti. Odotukset ovat korkealla ja jännitys ensimmäisestä ravintola-avauksesta on käsin kosketeltava, Pretty Boyn toimitusjohtaja Mikko Mollberg kuvaa.
S-ryhmän ravintolaliiketoimintaan yhteistyö tuo premium-tason fast casual -ravintolan. Pretty Boy on rento kanaravintola, jossa yhdistyvät mehukkaat boneless-annokset, rapeat wingsit, street food -klassikot kuten burgerit ja tacot sekä vegaaniset vaihtoehdot.
– Meidän tavoitteemme on tarjota asiakkaille kaikkiin erilaisiin hetkiin ja tilanteisiin sopiva ravintolaelämys. Kehitämme ravintoloita, niin omia ketjujamme kuin uniikkeja ravintoloitamme koko ajan ja täydennämme tarjontaa tarvittaessa kumppanuuksilla. Pretty Boy on lupaava kotimainen ja trendikäs ketju, jonka kasvutarinassa haluamme olla mukana, nopean syömisen konsepteista S-ryhmässä vastaava johtaja Sarita Lehtinen kertoo.
Uskoa ravintolakulttuurin tulevaisuuteen
Ravintola-ala Suomessa on pirstaleinen ja toimijoita on paljon. S-ryhmä on niistä suurin, sillä on yli 450 ravintolaa ympäri Suomen ja vahva usko alan tulevaisuuteen.
– Ajassa kuin ajassa Ihmisillä on tarve ja halu saada arkeen elämyksiä, on kyse sitten pikaisesta lounaasta, hetkestä erikoiskahvin vai viinilasin äärellä tai pidemmästä illallisesta. Siksi meillä on suuri joukko intohimoisia ammattilaisia töissä kehittämässä ravintoloita ja viemässä suomalaista ravintolakulttuuria eteenpäin, Sarita Lehtinen kertoo.
Entä mikä on tuoreen yhteistyön tulevaisuuden tavoite? Ravintola-alalla trendaavat nopean syömisen ravintolakonseptit ja Pretty Boyn kaltaiselle elämykselle on tilausta. Vaihtoehtoja yhteistyön uusille ravintola-avauksille kartoitetaan parhaillaan ja niistä tiedotetaan, kun ne varmistuvat.
Yhteyshenkilöt
Mikko Mollberg, toimitusjohtaja, Pretty Boy, 040 485 4227, mikko@prettyboy.fi
Sarita Lehtinen, nopean syömisen konsepteista vastaava johtaja, S-ryhmä, 040 527 6899, sarita.lehtinen@sok.fi
SOK:n viestintä
SOK:n viestintä tarjoaa median edustajille ajankohtaista tietoa S-ryhmästä. Viestintämme palvelee mediaa arkisin klo 9–16.
SOK - Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta
S-ryhmä on suomalaisten kotitalouksien omistama kaupparyhmä. S-ryhmän muodostavat 19 alueosuuskauppaa, SOK sekä niiden tytäryhtiöt.
Tarjoamme arjen palveluita päivittäis- ja käyttötavarakaupassa, hotelleissa ja ravintoloissa, tavarataloissa, liikennemyymälöissä sekä oman pankkimme kautta.
Olemme suurin yksityinen työllistäjä Suomessa – meitä s-ryhmäläisiä on yli 40 000. Toimimme tinkimättömästi yhdenvertaisuutta edistäen sekä luonnonvaroja kunnioittaen, ja olemme Suomen suurin kotimaisen ja lähiruoan myyjä.
Vuonna 2025 liikevaihtomme oli 15,4 miljardia euroa. Verojalanjälkemme on noin 1,9 miljardia euroa, ja 2020-luvulla olemme investoineet vuosittain Suomeen noin 700 miljoonaa euroa.
