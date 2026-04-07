Positiivisia uutisia ravintola-alalta: kotimainen Pretty Boy ja S-ryhmä aloittavat yhteistyön

S-ryhmä ja Pretty Boy ovat solmineet franchising-sopimuksen. Yhteistyön ensimmäinen ravintola avautuu 21.4. Vantaalle Jumbon kauppakeskukseen. Sitä operoi S-ryhmän suurin osuuskauppa HOK-Elanto. Jumboon avattava ravintola on Pretty Boy -ketjun kymmenes.

– Yhteistyö tarkoittaa meille luotettavaa ja osaavaa partneria ravintolan operointiin sekä potentiaalia kasvaa maanlaajuisesti. Odotukset ovat korkealla ja jännitys ensimmäisestä ravintola-avauksesta on käsin kosketeltava, Pretty Boyn toimitusjohtaja Mikko Mollberg kuvaa.

S-ryhmän ravintolaliiketoimintaan yhteistyö tuo premium-tason fast casual -ravintolan. Pretty Boy on rento kanaravintola, jossa yhdistyvät mehukkaat boneless-annokset, rapeat wingsit, street food -klassikot kuten burgerit ja tacot sekä vegaaniset vaihtoehdot.

– Meidän tavoitteemme on tarjota asiakkaille kaikkiin erilaisiin hetkiin ja tilanteisiin sopiva ravintolaelämys. Kehitämme ravintoloita, niin omia ketjujamme kuin uniikkeja ravintoloitamme koko ajan ja täydennämme tarjontaa tarvittaessa kumppanuuksilla. Pretty Boy on lupaava kotimainen ja trendikäs ketju, jonka kasvutarinassa haluamme olla mukana, nopean syömisen konsepteista S-ryhmässä vastaava johtaja Sarita Lehtinen kertoo.

Uskoa ravintolakulttuurin tulevaisuuteen

Ravintola-ala Suomessa on pirstaleinen ja toimijoita on paljon. S-ryhmä on niistä suurin, sillä on yli 450 ravintolaa ympäri Suomen ja vahva usko alan tulevaisuuteen.

– Ajassa kuin ajassa Ihmisillä on tarve ja halu saada arkeen elämyksiä, on kyse sitten pikaisesta lounaasta, hetkestä erikoiskahvin vai viinilasin äärellä tai pidemmästä illallisesta. Siksi meillä on suuri joukko intohimoisia ammattilaisia töissä kehittämässä ravintoloita ja viemässä suomalaista ravintolakulttuuria eteenpäin, Sarita Lehtinen kertoo.

Entä mikä on tuoreen yhteistyön tulevaisuuden tavoite? Ravintola-alalla trendaavat nopean syömisen ravintolakonseptit ja Pretty Boyn kaltaiselle elämykselle on tilausta. Vaihtoehtoja yhteistyön uusille ravintola-avauksille kartoitetaan parhaillaan ja niistä tiedotetaan, kun ne varmistuvat.