Jo toinen NATO-maa valitsee Reaktorin
7.4.2026 08:42:31 EEST | Reaktor | Tiedote
Reaktor on solminut lisenssisopimuksen toisen NATO-jäsenmaan kanssa.
Ensimmäinen puhtaasti tuotteeseen perustuva sopimus on seuraava virstanpylväs yhtiön tuoteliiketoiminnan laajentumisessa ja Reaktorin toinen puolustus- ja turvallisuusalan sopimus Suomen ulkopuolella.
"Tuoteliiketoimintamme kasvaa haluttuun suuntaan. Markkinoilla on aitoa kysyntää ja Reaktorin ratkaisut ovat siihen valmiita", sanoo Simo Mäkipaja, Reaktor Defence & Security Solutionsin myyntijohtaja.
Tämä sopimus perustuu Reaktorin Intelligence Software Suiten tarjontaan.
Puolustus- ja turvallisuusympäristö kehittyy kohti datakeskeistä, tekoälyavusteista tulevaisuutta
NATO ja sen jäsenmaat käyvät läpi nopeaa, monivuotista digitaalista transformaatiota teknologisen etulyöntiasemansa säilyttämiseksi. Strategian selkeänä tavoitteena on parantaa yhteensopivuutta ja datakeskeistä toimintaa hyödyntämällä tekoälyä ja kehittyneitä viestintäjärjestelmiä parempaan ja nopeampaan päätöksentekoon.
"Pari vuosikymmentä sitten ohjelmistot olivat puolustuksessa enemmän tukevassa roolissa. Nykyään digitaaliset ratkaisut ovat puolustuksen keskushermosto", Mäkipaja sanoo.
Reaktor’s Intelligence Software Suite yhdistää data-avusteisen päätöksenteon tuen, hallitun tiedonjakamisen eri turvaluokan järjestelmien välillä ja tietoturvallisen tekoälyalustan suurten datamäärien käsittelyyn.
Kolmesta modulaarisesta tuotteesta koostuva kokonaisuus on käyttäjälähtöisesti suunniteltu ja NATO-standardien mukainen. Tuotteet ovat saatavilla itsenäisinä ratkaisuina tai osana integroitua kokonaisuutta. Yhdessä ne mahdollistavat jaetun tilannekuvan, yhteentoimivuuden eri toimintaympäristöjen välillä sekä nopeamman päätöksenteon.
Yhteyshenkilöt
Jenna KarasVP, Communications & MarketingReaktorPuh:+358401395142jenna.karas@reaktor.com
Simo MäkipajaChief Sales Officer, Reaktor Defence & Security Solutionssimo.makipaja@reaktor.com
Reaktor on globaali teknologiayhtiö, joka ratkaisee monimutkaisia, liiketoimintakriittisiä haasteita vaativimmilla toimialoilla. Yhdistämme strategian, suunnittelun ja teknologian auttaaksemme kunnianhimoisia yrityksiä saavuttamaan kilpailuedun ja nousemaan alansa johtaviksi toimijoiksi.
Asiantuntemuksemme kattaa ongelmanratkaisun koko elinkaaren: uraauurtavasta datan ja tekoälyn hyödyntämisestä strategiaan, suunnitteluun, kehitykseen, muutoshallintaan ja jatkuviin palveluihin – ankkuroituna syvälliseen toimialaosaamiseen ja tehokkaisiin, monialaisiin tiimeihin.
Vuonna 2000 perustetulla yhtiöllä on yli 700 työntekijää ja toimistot Helsingissä, Turussa, Tampereella, Seinäjoella, Amsterdamissa, Lissabonissa, New Yorkissa ja Tokiossa. Reaktor-ekosysteemin kautta asiakkaamme saavat myös käyttöönsä tuhansia erikoistuneita asiantuntijoita yli 40 luotettavassa kumppaniyrityksessä, mikä vahvistaa toimintamme kyvykkyyttä, nopeutta ja skaalautuvuutta.
