Jo toinen NATO-maa valitsee Reaktorin

Ensimmäinen puhtaasti tuotteeseen perustuva sopimus on seuraava virstanpylväs yhtiön tuoteliiketoiminnan laajentumisessa ja Reaktorin toinen puolustus- ja turvallisuusalan sopimus Suomen ulkopuolella.

"Tuoteliiketoimintamme kasvaa haluttuun suuntaan. Markkinoilla on aitoa kysyntää ja Reaktorin ratkaisut ovat siihen valmiita", sanoo Simo Mäkipaja, Reaktor Defence & Security Solutionsin myyntijohtaja.

Tämä sopimus perustuu Reaktorin Intelligence Software Suiten tarjontaan.

Puolustus- ja turvallisuusympäristö kehittyy kohti datakeskeistä, tekoälyavusteista tulevaisuutta

NATO ja sen jäsenmaat käyvät läpi nopeaa, monivuotista digitaalista transformaatiota teknologisen etulyöntiasemansa säilyttämiseksi. Strategian selkeänä tavoitteena on parantaa yhteensopivuutta ja datakeskeistä toimintaa hyödyntämällä tekoälyä ja kehittyneitä viestintäjärjestelmiä parempaan ja nopeampaan päätöksentekoon.

"Pari vuosikymmentä sitten ohjelmistot olivat puolustuksessa enemmän tukevassa roolissa. Nykyään digitaaliset ratkaisut ovat puolustuksen keskushermosto", Mäkipaja sanoo.

Reaktor’s Intelligence Software Suite yhdistää data-avusteisen päätöksenteon tuen, hallitun tiedonjakamisen eri turvaluokan järjestelmien välillä ja tietoturvallisen tekoälyalustan suurten datamäärien käsittelyyn.

Kolmesta modulaarisesta tuotteesta koostuva kokonaisuus on käyttäjälähtöisesti suunniteltu ja NATO-standardien mukainen. Tuotteet ovat saatavilla itsenäisinä ratkaisuina tai osana integroitua kokonaisuutta. Yhdessä ne mahdollistavat jaetun tilannekuvan, yhteentoimivuuden eri toimintaympäristöjen välillä sekä nopeamman päätöksenteon.