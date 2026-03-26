Varautumisessa katse kääntyy satelliitteihin – Starlink pitää yhteydet toiminnassa häiriötilanteissa

Suomi on vahvasti verkottunut yhteiskunta, jossa tietoliikenneyhteyksien häiriöt vaikuttavat nopeasti ja laajasti eri toimialoihin, kuten energia- ja vesihuoltoon, logistiikkaan ja terveydenhuoltoon.

Tietoliikenneyhteydet perustuvat pääosin kuitu- ja mobiiliverkkoihin. Esimerkiksi laajassa sähkökatkossa tai kuituverkon vaurioituessa tiedonkulku voi keskeytyä yhtä aikaa useissa kriittisissä toiminnoissa, mikä vaikeuttaa tilannekuvan muodostamista ja päätöksentekoa.

– Häiriötilanteissa korostuu se, kuinka riippuvaisia kriittiset toiminnot ovat yhteyksistä. Kun tieto ei liiku, myös päätöksenteko hidastuu ja toiminta vaikeutuu. Se näkyy nopeasti myös ihmisten arjessa, sanoo Voimatelin kaupallinen johtaja Antti Näykki.

Satelliittiyhteys tuo varmuutta häiriötilanteisiin

Starlink on satelliittipohjainen internetverkko, joka hyödyntää matalalla Maan kiertoradalla kiertäviä satelliitteja ja tarjoaa nopean ja viiveeltään pienen yhteyden. Satelliittiyhteys mahdollistaa tiedonsiirron ja tilannekuvan ylläpitämisen myös silloin, kun paikallinen infrastruktuuri ei ole käytettävissä.

Starlink on nyt käytettävissä Suomessa osana varautumisen ratkaisuja. Euroopan unionin CER-direktiivi korostaa kriittisten toimijoiden velvollisuutta varautua häiriöihin ja varmistaa toimintansa jatkuvuus myös poikkeustilanteissa.

Osa monikerroksista varautumista

Voimatel tarjoaa Starlink-ratkaisuja osana varautumisen kokonaisuutta, jossa useat teknologiat tukevat yhteyksien jatkuvuutta.

– Satelliittiyhteydet tuovat varautumiseen vaihtoehdon, joka toimii myös laajoissa häiriötilanteissa. Ne auttavat pitämään yhteydet toiminnassa ja arjen sujuvana, Näykki sanoo.

Satelliittiyhteys toimii tyypillisesti varayhteytenä tai osana moniyhteysratkaisua, ja se voidaan yhdistää varavoima- ja akkujärjestelmiin.