Varautumisessa katse kääntyy satelliitteihin – Starlink pitää yhteydet toiminnassa häiriötilanteissa
8.4.2026 09:00:00 EEST | Voimatel Oy | Tiedote
Satelliittiyhteydet ovat nousemassa keskeiseksi osaksi varautumista Suomessa, kun toimintaympäristön epävarmuus ja riippuvuus tietoliikenneyhteyksistä kasvavat. Nyt Starlink-yhteydet ovat saatavilla Suomessa Voimatelin kautta osana varautumisen palvelukokonaisuutta.
Suomi on vahvasti verkottunut yhteiskunta, jossa tietoliikenneyhteyksien häiriöt vaikuttavat nopeasti ja laajasti eri toimialoihin, kuten energia- ja vesihuoltoon, logistiikkaan ja terveydenhuoltoon.
Tietoliikenneyhteydet perustuvat pääosin kuitu- ja mobiiliverkkoihin. Esimerkiksi laajassa sähkökatkossa tai kuituverkon vaurioituessa tiedonkulku voi keskeytyä yhtä aikaa useissa kriittisissä toiminnoissa, mikä vaikeuttaa tilannekuvan muodostamista ja päätöksentekoa.
– Häiriötilanteissa korostuu se, kuinka riippuvaisia kriittiset toiminnot ovat yhteyksistä. Kun tieto ei liiku, myös päätöksenteko hidastuu ja toiminta vaikeutuu. Se näkyy nopeasti myös ihmisten arjessa, sanoo Voimatelin kaupallinen johtaja Antti Näykki.
Satelliittiyhteys tuo varmuutta häiriötilanteisiin
Starlink on satelliittipohjainen internetverkko, joka hyödyntää matalalla Maan kiertoradalla kiertäviä satelliitteja ja tarjoaa nopean ja viiveeltään pienen yhteyden. Satelliittiyhteys mahdollistaa tiedonsiirron ja tilannekuvan ylläpitämisen myös silloin, kun paikallinen infrastruktuuri ei ole käytettävissä.
Starlink on nyt käytettävissä Suomessa osana varautumisen ratkaisuja. Euroopan unionin CER-direktiivi korostaa kriittisten toimijoiden velvollisuutta varautua häiriöihin ja varmistaa toimintansa jatkuvuus myös poikkeustilanteissa.
Osa monikerroksista varautumista
Voimatel tarjoaa Starlink-ratkaisuja osana varautumisen kokonaisuutta, jossa useat teknologiat tukevat yhteyksien jatkuvuutta.
– Satelliittiyhteydet tuovat varautumiseen vaihtoehdon, joka toimii myös laajoissa häiriötilanteissa. Ne auttavat pitämään yhteydet toiminnassa ja arjen sujuvana, Näykki sanoo.
Satelliittiyhteys toimii tyypillisesti varayhteytenä tai osana moniyhteysratkaisua, ja se voidaan yhdistää varavoima- ja akkujärjestelmiin.
Antti NäykkiKaupallinen johtaja, VoimatelPuh:0403444362antti.naykki@voimatel.fi
Voimatel Oy on 100 % suomalaisomisteinen, tietoliikenneverkkojen sekä kriittisen digitaalisen infrastruktuurin suunnitteluun, rakentamiseen ja ylläpitoon keskittynyt yhtiö. Olemme turvanneet suomalaisen tietoyhteiskunnan toimivuutta ja jatkuvuutta jo 25 vuotta. Olemme yli 750 ammattilaisen organisaatio, joka palvelee asiakkaita Suomessa ja Virossa. Voimatel on osa KPY-konsernia. www.voimatel.fi
