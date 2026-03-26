Varautumisessa katse kääntyy satelliitteihin – Starlink pitää yhteydet toiminnassa häiriötilanteissa

8.4.2026 09:00:00 EEST | Voimatel Oy | Tiedote

Satelliittiyhteydet ovat nousemassa keskeiseksi osaksi varautumista Suomessa, kun toimintaympäristön epävarmuus ja riippuvuus tietoliikenneyhteyksistä kasvavat. Nyt Starlink-yhteydet ovat saatavilla Suomessa Voimatelin kautta osana varautumisen palvelukokonaisuutta.

Suomi on vahvasti verkottunut yhteiskunta, jossa tietoliikenneyhteyksien häiriöt vaikuttavat nopeasti ja laajasti eri toimialoihin, kuten energia- ja vesihuoltoon, logistiikkaan ja terveydenhuoltoon.

Tietoliikenneyhteydet perustuvat pääosin kuitu- ja mobiiliverkkoihin. Esimerkiksi laajassa sähkökatkossa tai kuituverkon vaurioituessa tiedonkulku voi keskeytyä yhtä aikaa useissa kriittisissä toiminnoissa, mikä vaikeuttaa tilannekuvan muodostamista ja päätöksentekoa.

– Häiriötilanteissa korostuu se, kuinka riippuvaisia kriittiset toiminnot ovat yhteyksistä. Kun tieto ei liiku, myös päätöksenteko hidastuu ja toiminta vaikeutuu. Se näkyy nopeasti myös ihmisten arjessa, sanoo Voimatelin kaupallinen johtaja Antti Näykki.

Satelliittiyhteys tuo varmuutta häiriötilanteisiin

Starlink on satelliittipohjainen internetverkko, joka hyödyntää matalalla Maan kiertoradalla kiertäviä satelliitteja ja tarjoaa nopean ja viiveeltään pienen yhteyden. Satelliittiyhteys mahdollistaa tiedonsiirron ja tilannekuvan ylläpitämisen myös silloin, kun paikallinen infrastruktuuri ei ole käytettävissä.

Starlink on nyt käytettävissä Suomessa osana varautumisen ratkaisuja. Euroopan unionin CER-direktiivi korostaa kriittisten toimijoiden velvollisuutta varautua häiriöihin ja varmistaa toimintansa jatkuvuus myös poikkeustilanteissa.

Osa monikerroksista varautumista

Voimatel tarjoaa Starlink-ratkaisuja osana varautumisen kokonaisuutta, jossa useat teknologiat tukevat yhteyksien jatkuvuutta.

– Satelliittiyhteydet tuovat varautumiseen vaihtoehdon, joka toimii myös laajoissa häiriötilanteissa. Ne auttavat pitämään yhteydet toiminnassa ja arjen sujuvana, Näykki sanoo.

Satelliittiyhteys toimii tyypillisesti varayhteytenä tai osana moniyhteysratkaisua, ja se voidaan yhdistää varavoima- ja akkujärjestelmiin.

huoltovarmuus, toimintavarmuus, varautuminen, kriittinen digitaalinen infrastruktuuri

Tietoja julkaisijasta

Voimatel Oy on 100 % suomalaisomisteinen, tietoliikenneverkkojen sekä kriittisen digitaalisen infrastruktuurin suunnitteluun, rakentamiseen ja ylläpitoon keskittynyt yhtiö. Olemme turvanneet suomalaisen tietoyhteiskunnan toimivuutta ja jatkuvuutta jo 25 vuotta. Olemme yli 750 ammattilaisen organisaatio, joka palvelee asiakkaita Suomessa ja Virossa. Voimatel on osa KPY-konsernia. www.voimatel.fi

Kaisanet ja Voimatel aloittavat strategisen kumppanuuden – yhdessä enemmän asiakkaiden hyväksi
13.3.2026 09:34:59 EET | Tiedote

Kaisanet Oy ja Voimatel Oy ovat solmineet strategisen kumppanuuden, jonka tavoitteena on vahvistaa molempien yhtiöiden kykyä tuottaa toimintavarmoja ja tulevaisuuden tarpeisiin skaalautuvia tietoliikenne- ja ICT-palveluita. Kumppanuus yhdistää Voimatelin valtakunnallisen kriittisen digitaalisen infrastruktuurin osaamisen ja Kaisanetin vahvan alueellisen palvelukyvyn Kainuussa ja Ylä-Savossa.

Voimatel ja Scanmast strategiseen yhteistyöhön – kumppanuus vauhdittaa teleinfrastruktuurin kehitystä
27.6.2025 12:47:47 EEST | Tiedote

Johtava suomalainen kriittisen verkkoinfrastruktuurin palveluntarjoaja Voimatel Oy ja pohjoismainen masto- ja torniratkaisujen asiantuntija Scanmast AB ovat solmineet strategisen yhteistyösopimuksen teleinfrastruktuurin kehittämisen ja modernisoinnin vauhdittamiseksi Suomessa. Sopimuksen myötä Voimatel toimii Scanmastin yksinoikeudellisena edustajana Suomen telekommunikaatiomarkkinassa.

