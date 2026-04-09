Vaasan Sähkölle uusi hallitus
27.4.2026 14:07:51 EEST | Vaasan Sähkö Oy | Tiedote
Vaasan Sähkön yhtiökokous on tänään 27.4. valinnut yhtiölle uuden hallituksen. Tänään julkaistiin myös konsernin katsaus vuoteen 2025 ja ensimmäinen vastuullisuusraportti.
Hallituksen jäsenet:
Eva Liljeblom
Marko Nylund
Roger Nylund (uusi)
Maria Tolppanen (uusi)
Johanna Ahopelto (uusi)
Lauri Karppi (uusi)
Vapaaehtoinen vastuullisuusraportti
Vaasan Sähkö -konserni on tänään julkaissut ensimmäisen kattavan vastuullisuusraporttinsa. Raportti on luettavissa osoitteessa vaasansahko.fi/vastuullisuustyo. Tänään julkaistiin myös konsernin vuosikatsaus.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Yhteydenotot koskien vastuullisuusraporttia: Olli Arola
Muut yhteydenotot: Stefan Damlin
Olli ArolaStrategia- ja yhteiskuntavastuujohtaja
Vaasan Sähkö Oy
Stefan DamlinToimitusjohtaja
Vaasan Sähkö Oy
Kuvat
Vaasan Sähkö -konserni
Vaasan Sähkö on vahva energiakonserni, jonka liiketoimintoja ovat sähkökauppa, sähkönsiirto ja kaukolämpö. Konserniin kuuluvat tytäryhtiöt Vaasan Sähkö Myynti Oy ja Vaasan Sähköverkko Oy. Vaasan Sähkö -konsernissa työskentelee noin 160 henkilöä ja liikevaihto vuonna 2025 oli noin 185 milj. euroa.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Tornion moottorivoimalaitos on tärkeä ratkaisu sähköjärjestelmän vakauttamisen näkökulmasta – Vaasan Sähkön osuus laitoksesta yli puolet9.4.2026 10:00:30 EEST | Tiedote
Aprillipäivänä kaupalliseen käyttöön siirtynyt Tornion Voiman moottorivoimalaitos on kaikkea muuta kuin aprillipila. Vaasan Sähkön mukaan se on yksi tärkeä osa voimakkaasti vaihtelevan sähkömarkkinan vakauttamista. Yhtiöllä onkin iso rooli laitoksen mahdollistamisessa.
Hyvä tulos laskevasta liikevaihdosta huolimatta27.2.2026 07:05:00 EET | Tiedote
Vuonna 2025 Vaasan Sähkö -konsernin liikevaihto oli 185,4 miljoonaa euroa (218,2 M€). Konsernin liikevoitto laski yli neljänneksen 32,4 miljoonaan euroon (44,5 M€). Konsernin liikevoittoprosentti oli 17,5 (20,4 %). Yhtiön omavaraisuusaste nousi 56,0 prosenttiin (51,9 %). Bruttoinvestointien määrä laski edellisvuodesta ollen 18,5 miljoonaa euroa (37,2 M€).
Vaasan Sähköverkko nostaa verkkopalvelumaksuja – investointitarpeet yhä suuret23.2.2026 07:05:00 EET | Tiedote
Vaasan Sähköverkko nostaa kaikkia verkkopalvelumaksuja huhtikuun alusta. Verolliseen hintaan korotusta tulee keskimäärin 5,9 prosenttia. Sähkölämmitteisessä omakotitalossa muutos merkitsee keskimäärin noin viiden euron kasvua laskuun kuukausitasolla. Kerrostaloasunnossa vaikutus on puolitoista euroa kuukaudessa.
Vaasan Sähköverkko investoi 14 miljoonaa sähköverkon kehittämiseen27.1.2026 06:58:00 EET | Tiedote
Sähköverkon ylläpito ja kehittäminen vaatii vuosittaisia investointeja. Tänä vuonna Vaasan Sähköverkko investoi noin 14 miljoonaa euroa alueensa sähköverkon toimitusvarmuuden parantamiseen ja muuhun kehittämiseen. Summa sisältää energiamurroksen varauksen, jolla varaudutaan kasvattamaan sähköverkon kantokykyä.
Lämmin sää ja matalat markkinahinnat laskivat liikevaihtoa14.11.2025 07:05:00 EET | Tiedote
Tammi–syyskuussa Vaasan Sähkö -konsernin liikevaihto oli 132,9 miljoonaa euroa (139,3 M€). Liikevaihto laski noin 4,6 prosenttia edellisvuoteen nähden johtuen alkuvuoden leudosta säästä ja matalammista markkinahinnoista. Konsernin liikevoitto oli kolmen ensimmäisen kvartaalin aikana 20,6 miljoonaa euroa (28,6 M€). Yhtiön omavaraisuusaste nousi 53,6 prosenttiin (53,4 %).
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme