Vaasan Sähkölle uusi hallitus

27.4.2026 14:07:51 EEST | Vaasan Sähkö Oy | Tiedote

Vaasan Sähkön yhtiökokous on tänään 27.4. valinnut yhtiölle uuden hallituksen. Tänään julkaistiin myös konsernin katsaus vuoteen 2025 ja ensimmäinen vastuullisuusraportti.

Vaasan Sähkö. Kuva: Christoffer Björklund

Hallituksen jäsenet:

Eva Liljeblom
Marko Nylund
Roger Nylund (uusi)
Maria Tolppanen (uusi)
Johanna Ahopelto (uusi)
Lauri Karppi (uusi)

Vapaaehtoinen vastuullisuusraportti

Vaasan Sähkö -konserni on tänään julkaissut ensimmäisen kattavan vastuullisuusraporttinsa. Raportti on luettavissa osoitteessa vaasansahko.fi/vastuullisuustyo. Tänään julkaistiin myös konsernin vuosikatsaus.

Yhteyshenkilöt

Yhteydenotot koskien vastuullisuusraporttia: Olli Arola
Muut yhteydenotot: Stefan Damlin

Vaasan Sähkö -konserni

Vaasan Sähkö on vahva energiakonserni, jonka liiketoimintoja ovat sähkökauppa, sähkönsiirto ja kaukolämpö. Konserniin kuuluvat tytäryhtiöt Vaasan Sähkö Myynti Oy ja Vaasan Sähköverkko Oy. Vaasan Sähkö -konsernissa työskentelee noin 160 henkilöä ja liikevaihto vuonna 2025 oli noin 185 milj. euroa.

    World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye